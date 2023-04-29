英超特攻｜Big 6碰頭攻強守弱　利物浦熱刺做「大」戲

隨着熱刺2：2賽和曼聯，他們競逐英超前四的機會越來越渺茫，甚至來季歐霸席位，也不算樂觀，今周作客近況不錯的利物浦，若有差池，第5一席隨時被對手取而代之。（球賽編號：FB0780，4月30日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



熱刺近況十分不濟，主場不敵般尼茅夫後，之後作客紐卡素更慘負1：6，周中2：2逼和曼聯後，已連續3場聯賽不勝，暫以33戰54分排第5，但落後第4的曼聯6分兼多賽兩場，要打入前四實不容易。熱刺的第5位也不穩陣，追趕他們的，除了第6位同分的阿士東維拉，還有少賽一場以53分排第7的利物浦。

加普「繼承」法明奴的利物浦正選偽中鋒位置，表現越來越好。（Getty Images）

因此，熱刺今周作客利物浦實在不能有失，可是他們的作客成績卻十分差勁，近7場未嘗一勝，只取得2和5負。偏偏，紅軍的晏菲路卻是地獄主場，他們近5場聯賽主場取得4勝1和，而那場和局，其實亦令榜首的阿仙奴飽吃驚風散。

熱刺鋒將李察利臣至今還未在英超「開齋」，相反利物浦一眾鋒將逐漸上力，其中迪亞高祖達不但結束長達一年的入球荒，還連續兩場梅開二度；取代了法明奴任「假九」的加普，近3場也攻入2球。

利物浦前鋒祖達（右）傷癒復出後，逐漸上力，前兩仗連續梅開二度。（Getty Images）

紅軍當然不少得當家球星沙拿，近4場亦入了4球；後備席上還有達雲紐尼斯及傷癒不久的路爾斯戴亞斯，這個豪華攻擊陣容肯定令客軍大感頭痛。

李察利臣（左）還未融入熱刺踢法，今季還未在英超取得入球。（Getty Images）

翻查往績，熱刺更是一面倒地處於下風，他們近10次面對利物浦，竟錄得2和8負，而他們作客擊敗紅軍，已是2011年的事。當然，利物浦的「海鮮波」風格，又令人難以放心博「主勝」，所以不如考慮另一些數據：兩軍近10次對壘有7次總入球超過2球，而紅軍近4場出戰總入球也超過2球，所以入球大可能是更值得信賴的選擇。

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