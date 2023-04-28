英超｜曼聯大好形勢下遭熱刺遭和　坦赫格轟麾下再暗鬧賽程

前曼聯領隊莫耶斯說過：「領先一球永遠係最危險！」對現在的曼聯來說，領先兩球同樣危險。

曼聯作客對亂局未止的熱刺，上半場由查頓辛祖及拉舒福特各建一功，惜換邊後被柏度樸路及孫興慜的入球追成2：2，最終曼聯再一次在大好形勢下失分，主帥坦赫格又發炮，直斥部分球員未盡全力。



曼聯周四（27日）深夜作客熱刺，查頓辛祖接應拉舒福特的傳送，左路扣入大位起腳射遠柱建功，紅魔鬼7分鐘先開紀錄。辛祖隨後再有類似機會，射門省中熱刺球員反彈，幸好比列錫白界線前護空門。拉舒福特完半場前接應般奴費南迪斯的長傳，單對單推過迪亞再勁射破網，曼聯半場領先兩球。

拉舒福特半場一傳一射，助曼聯一度領先2：0。（路透社）

熱刺換邊後反撲，柏度樸路腳面抽射建功，追成較接近的1：2，曼聯及後即有機會再添紀錄，般奴在禁區巧妙突破，面對費沙科士打起腳，惟中楣彈出，未能再度擴大差距，為今仗埋下伏線。孫興慜左路接應哈利卡尼傳送，無人看管下射門斜出，曼聯防線已響警號。卡尼再度交出恰到好處的傳中，孫興慜遠柱及時趕到接應，79分鐘射成2：2，最終兩軍打成2：2平手，各得1分。

般奴下半場突破射中楣，成為今仗的轉捩點。（路透社）

曼聯重演歐霸劇本 坦赫格：未盡全力

上半場領先兩球，下半場被對手迫和的劇本，在曼聯身上似乎熟口熟面，對上一次發生同樣情況就是歐霸8強首回合，大好形勢下都未能贏波而回，當時主帥坦赫格賽後直指球隊要學懂如何殺死比賽，取得更多入球。其後對諾定咸森林一仗，坦帥再度提出球隊需要把握更多機會。

曼聯重演主場對西維爾的劇本，而坦帥的話彷彿也應驗了，這名曼聯主帥當然不滿意，賽後開火難免。即使紅魔鬼半場兩球領先，但坦帥這比數不代表踢得好，表現來說只是一般，下半場這問題更加明顯。

坦赫格再度指球隊態度有小問題，部分球員未盡全力，「部分球員認為付出9成已足夠，所以如此容易失控球，防守捕位也有問題。我們有全英超最差的賽程，這一點我們不能改變，我們要接受並積極面對。我理解球員不是機械人，但穿得起曼聯球衣就要盡全力，作為球員需要準備好戰鬥，今天明顯做不到。」

坦赫格再度開火，指部分球員未出盡全力。（路透社）

賴恩美臣：我有一隊願意戰鬥的球隊

熱刺在主場曾經兩球落後，即使未能取勝，但在劣勢下扳平，算得上是打出士氣。當干地及史迪連利相繼被炒後，不少熱刺球員遭抨擊態度有問題，現任看守領隊賴恩美臣（Ryan Mason）為麾下平反，「我們擁有具質素的球員，是一支出色的球隊。不少聲音指（熱刺）球員們缺乏性格，而我的工作就是啟發他們，勝負以外，團結一致地出戰是更加重要。球員們今仗展現了，他們是願意戰鬥。」

孫興慜攻入追平一球，美臣振臂高呼。（路透社）

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