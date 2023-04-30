英超特攻｜阿仙奴迎車路士演倫敦打吡　兵工廠搶先入波？

阿仙奴連續4場不勝後，雖仍以33戰75分續踞榜首，但只領先次席的曼城2分，兼多打兩場，爭標的主動權已落在「藍月亮」手上；當然，「兵工廠」也不能就此放棄，仍要繼續逐場取勝，例如今周便必須藉主場之利擊敗近況低沉的車路士。（球賽編號：FB0762，5月3日凌晨3時開賽，NowTV 621台直播）



周中作客以1：4慘負曼城後，阿仙奴雖然仍有望爭逐錦標，但已喪失主動權，曼城在餘下7場只要贏得6仗，便可穩奪桂冠。事實上，阿仙奴在2月中開展了一波七連勝，但4月9日作客利物浦遭逼和2：2，氣勢受挫，一眾年輕小將亦似乎給被曼城追趕的重壓壓垮，再接連賽和韋斯咸及修咸頓，對曼城前基本已士氣殆盡，最終落敗也是意料中事。

阿仙奴已連續4場不勝，一眾球員的士氣大受打擊。（Getty Images）

主帥阿迪達賽後承認優勝劣敗，但拒絕就此投降，表明要戰至最後一刻，或許會有奇蹟出現，所以之後5場一定要全力爭勝，而今周主場面對車路士，或許可以重振軍心，畢竟客軍已五連敗，士氣跌至新低點。

車路士早前炒掉樸達，找回名宿兼前主帥林柏特崔護重來，但球隊不單戰績沒有好轉，既在歐聯8強遭皇家馬德里淘汰，聯賽亦先後不敵狼隊、白禮頓及賓福特等中游分子，更令人擔心的是，這5場敗仗僅入了一球，攻擊力疲弱得可怕。

阿仙奴主帥阿迪達拒絕投降，明言球隊要戰至最後一刻。（Getty Images）

林柏特其實亦試了不同方法，例如將尼高路簡迪推前，加強前場逼搶，甚至重新起用老將奧巴美揚，可是幾場比賽都是場上形勢不俗，但就是無法將皮球送入網窩，然後被對手一個反擊得手。

車路士等一眾前鋒破門乏力，其中近3場聯賽都列正選的史達寧，上次於聯賽入球已是1月對諾定咸森林的事。（Getty Images）

翻查往績，阿仙奴近5次面對車路士贏了4次，而且這4次都是先開紀錄的一隊，今次「倫敦打吡」面對進攻比以往更乏力的對手，相信可以延續勝績，還有率先入球的「傳統」。

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