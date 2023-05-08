英超速報｜阿仙奴2:0力挫紐卡素 15年來聯賽積分首破80分

剛好一年，阿仙奴上季尾二一仗作客紐卡素以0：2落敗，是最後失落歐聯席位的關鍵一仗；但一年後，「兵工廠」再次造訪聖占士公園卻以2：0復仇，這次不單不愁歐聯入場券，亦繼續進逼榜首的曼城，足見這支年輕的球隊一年間進步良多。



紐卡素防守硬朗，阿仙奴翼鋒沙卡（中）今仗沒有太多空間發揮。（路透社）

面對紐卡素硬朗的攔截、堅韌的防守，阿仙奴卻憑隊長奧迪加特遠射得手，在14分鐘已打破僵局，但接下來的形勢卻非一面倒，主隊的攻勢十分凌厲，若非門將蘭斯達爾救出了祖爾韋洛克的近射、法比安舒哈的近頂，阿仙奴早被扳平。

阿仙奴隊長奧迪加特今年表現越趨成熟，今仗亦貢獻了一個入球。（路透社）

直至71分鐘，今仗十分活躍的馬天尼利，左路落底傳中，紐卡素中堅舒哈情急將皮球撞入網窩，令阿仙奴領先2：0，也令局勢轉趨平穩至終局。阿仙奴贏波後，以35戰得81分續居次席，落後少踢一場的曼城1分，爭標還未絕望，他們餘下的對手是白禮頓、諾定咸森林及狼隊；曼城則會面對愛華頓、車路士、白禮頓及賓福特。

阿仙奴這一次是繼2007/08年球季後（83分），聯賽再次突破80分，而他們還有3場在手，因此亦有機會追平2003/04不敗球季的90分；相比去季最終獲得69分，確實是進步良多。

門將蘭斯達爾今仗屢救險球，主帥阿迪達賽後自然要擁抱嘉獎。（路透社）

奧迪加特賽後亦謂：「今天我們展示了一些特別的東西，我們來到這裏（紐卡素）贏波並不容易。他們的比賽方式很好，我們要非常聰明，有時還要踢得醜陋一點。這對我們這支年輕球隊而言，是一大進步。」他又說：「我們對曼城失去了一些分數後，打敗了車路士，然後來到這裏取勝，這展示了我們的（爭標）意志。」事實上，要在聖占士公園全取3分並不容易，自賀維於2021年掌帥後，紐卡素在主場只曾輸過給曼城及利物浦。