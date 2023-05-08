英超｜迪基亞肉酸失誤　曼聯負韋斯咸兩連敗　坦赫格：希望他續約

曼聯在周日英超作客以0：1不敵韋斯咸，門將迪基亞「孭鑊」，他面對賓華馬的遠射犯錯，導致球隊失波，全失3分。儘管迪基亞仍在英超金手套榜上領先，但他是今季其中一位犯下導致失球失誤最多的英超球員。

迪基亞的表現備受抨擊，英國《曼徹斯特晚報》給予他1分的極低分。曼聯眾人賽後力撐迪基亞，其中領隊坦赫格表明希望迪基亞續約留隊。



賓華馬遠射得手，韋斯咸擊敗曼聯。（路透社）

曼聯作客韋斯咸的27分鐘，迪基亞尷尬的一刻出現。韋斯咸中場賓華馬離門20碼遠射，迪基亞落地撲救，雖然他觸碰到皮球，但尤如牛油手，皮球漏進龍門內。最後，迪基亞這個失誤導致的失球，令到曼聯以0：1敗陣，全失3分。

迪基亞牛油手一刻。（路透社）

迪基亞作為全英超最高薪門將，周薪37.5萬鎊，但他近期的表現備受質疑。之前的批評主要圍繞他的傳球能力，指他無法適應注重控球的風格，而今仗就連撲救能力都「出事」！足球網站《GOAL》賽後給予他3分，而《曼徹斯特晚報》更毫不留情地給他1分，兩者皆以10分為滿分。

迪基亞今季各項賽事中4次犯下導致失球的失誤，與熱刺的洛里斯並列最多的英超球員。另一個數據指，迪基亞在近5季英超中11次犯下導致失球的失誤，僅比愛華頓的比克福特（13次）少。

坦赫格賽後仍希望迪基亞續約留隊。（Getty Images）

不過，主帥坦赫格賽後仍力撐迪基亞，他說：「他是聯賽保持不失球場數最多的門將，如果沒有他把關，我們沒可能排這個位置。」32歲的迪基亞今季英超15場保持不失球，暫時在金手套榜領先。

坦赫格續說：「我對他充滿信心，沒有任何疑慮。事件發生了，作為一個團隊，我們必須好好應對，展現出風格，表現出堅韌，再強勢反彈。我們希望他續約留隊。」迪基亞與曼聯的合約今季尾屆滿，雙方正商討續約，有傳曼聯希望迪基亞減薪。

曼聯中場基斯甸艾歷臣亦支持隊友，他說：「我們能夠排到如今所在的位置，他（迪基亞）是其中一個原因。他一次又一次證明過自己。任何球員都可能有踢得差的比賽及犯錯。」

般奴費南迪斯認為輸波不應怪責迪基亞一人，前線未能入球也是原因，他說：「他（迪基亞）拯救過我們很多次，不必為今仗的賽果承擔責任。今季可能是我們入球最差的球季之一。我們有入球能力的球員，但沒有把握到機會。」