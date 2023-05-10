網球︱馬德里公開賽性別歧視爭議　女雙無權發言　女球僮性感衣著

剛剛結束的馬德里公開賽，為網球四大滿貫賽事以外級別最高的職業網球賽事之一，今屆賽事卻一再爆出性別歧視風波，令人費解。

兩個明顯「大細超」的生日蛋糕，以及男女球僮衣著有別，已令不少人感不滿，直到女雙決賽後，冠、亞軍球手皆不獲發言權利，球手對賽會的怨氣終於大爆發。



艾莎蘭卡（左）和拍檔邁亞（右）贏得馬德里公開賽女雙冠軍，賽後卻未獲發言。（Getty Images）

女雙冠亞軍賽後竟不獲發言

職業網球賽決賽過後，冠、亞軍球手分別向觀眾發言早已是慣例，今屆馬德里公開賽女雙決賽卻出現奇特安排——獲得冠、亞軍的4位球手均不獲發言權利。同一賽事，男、女子單打以及男雙決賽所有球手，均有機會向觀眾發言。

女雙決賽中，艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）夥拍邁亞（Beatriz Haddad Maia）以6：1、6：4擊敗美國組合皮古娜（Jessica Pegula）和歌芙（Coco Gauff）。前世界排名第一的艾莎蘭卡直言，「難以向兒子Leo解釋，為何媽媽無法在頒獎禮上跟他打招呼。」

女雙亞軍組合皮古娜（右）與歌芙（左）對賽會決定深感不滿。（Getty Images）

亞軍球手質問：「決定者身處哪個世紀？」

艾莎蘭卡抱怨得婉轉，相對而言，獲得亞軍的皮古娜完全不留情面：「當他們作出那決定（女雙決賽球手不獲發言權），我不知道每個人身處在哪個世紀，或他們如何討論並得此決定。」她諷刺，「『嘩，那真是個偉大決定，不會有任何反對聲音。』」

「有否想過我們不能發言，沒有。我一生中從未聽過這種事。這真是很失望，就連一個獎金只得1萬美元的決賽，你也有權發言。」皮古娜憶述，「那個男人（相信為賽事總監盧比斯Feliciano López）走過來說：『現在你們上台影一張合照』，然後艾莎蘭卡轉向我們說：『沒有賽後發言』。我們的反應是：『什麼？』她再說：『我們不被允許發言』。我們發現現場沒有設置麥克風，什麼也沒有，一切都很匆忙。」

馬德里公開賽獎金豐厚，男、女子單打冠軍各得逾110萬歐元，亞軍也有58萬歐元；雙打冠軍獎金為38.2萬歐元，亞軍亦有20.2萬歐元。

馬德里公開賽女單冠軍莎巴蘭卡早前亦遇上另一疑似歧視事件。（Getty Images）

皮古娜的拍檔歌芙稱，球手應該有向觀眾發言的權利，否則或開啟危險先例：「更重要的是背後的原則，或許將來我或有人批評組織或賽會，或許是說話以外更深層原因，我不知道，或是種族歧視、恐同或類似事宜。你不能禁止球手發言，沒有發言，什麼也沒有，你必須接受批評。」

今屆沒有參賽的查比雅（Ons Jabeur）形容情況「令人難過和不能接受」（sad and unacceptable），呼籲所有頂級球手站起來支持同業，引發關注，「我不是要對抗任何人，我不是嘗試那麼做，但我認為我們的待遇應該好一些。」

女雙決賽球手不獲發言，只是今屆馬德里公開賽風波的最後一擊，在此之前，已爆出兩大爭議點。

生日蛋糕嚴重「大細超」

5月5日是西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）的生日，馬德里公開賽賽會分別向二人送上生日蛋糕慶祝，兩個蛋糕的分別實在太大，成為網上熱話。

艾卡拉斯四強擊敗哥歷（Borna Coric）晉身決賽，賽後獲賽會送上蛋糕，在球場上與眾人盛大慶祝。那個雙層蛋糕非常華麗，上面還有一個巨大的網球，球上再有金色「20」字樣，祝賀他20歲生日。莎巴蘭卡在準備決賽前的休息日獲得蛋糕，比起艾卡拉斯的「豪華版」，莎巴蘭卡那個只是普通蛋糕加上蠟燭，兩張相拼起來差天共地，前美網冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）在Twitter發文稱：「這看來實在不對勁」（That doesn't look right）。

網上負評來勢洶洶，賽事總監盧比斯（Feliciano López）在Twitter發文回應稱，對外界強烈反應感到驚訝，並逐點反駁：1. 艾卡拉斯剛勝出賽事晉身決賽；2. 他在中央場作賽；3. 即使是項國際賽，賽事在西班牙上演。他嘗試以場合和西班牙球手專利，蓋過性別歧視的聲音，還上載大會為另一球手魯尼（Holger Rune）慶生的照片，相中也只是個普通蛋糕，盧比斯狀甚幽默地補上一句：「希望魯尼不會也為這種待遇感到不開心。」

莎巴蘭卡最終在決賽擊敗施安迪封后，她嘗試淡化生日蛋糕事件，勝出後站在盧比斯身旁笑說：「我想那是因為昨天的蛋糕，那實在那太吃了。」

男女球僮衣著大不同

「蛋糕門」爭議外，球僮的衣著是今次賽事另一爭議點。男球僮一律穿上Polo恤和及膝短褲，女球僮的超短上衣露出腰部，配上剪裁甚短的短裙。這個決定被外界猛烈批評後，男單決賽女球僮的短裙變成及膝長裙，但上衣依然露腰。

女子職業運動協會發言人卡禾（Pilar Calvo）向西班牙媒體《Público》指出，「當男性不用這樣穿，這樣對待女孩是一種女性化手段。去到底，這是一種性別暴力的形式，它流傳廣泛得人們根本不會察覺。」

一項賽事，足足引發三項性別歧視爭議，無論有心還是無意，剛退役轉行做幕後當賽事總監的盧比斯實在責無旁貸。從他回應「蛋糕門」事件的輕率態度，似乎對為何陷入公關災難仍懵然不知。