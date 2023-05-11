亞洲盃抽籤｜香港隊抽入C組鬥伊朗　金判坤領馬來西亞倒戈韓國

亞洲盃決賽周將在2024年1月12日至2月10日在卡塔爾舉行，香港足球代表隊亦會相隔56年再戰，抽籤儀式周四在在多哈的卡塔拉歌劇院（Katara Opera House）舉行。

在第四檔次的香港隊，最終抽入C組；而前港隊主帥金判坤則要領馬來西亞「倒戈」韓國。



抽籤結果：

A組：卡塔爾、中國、塔吉克、黎巴嫩

B組：澳洲、烏茲別克、敍利亞、印度

C組：伊朗、阿聯酋、香港、巴勒斯坦

D組：日本、印尼、伊拉克、越南

E組：韓國、馬來西亞、約旦、巴林

F組：沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯、阿曼

今屆賽事在2024年1月12日至2月10日上演，24支球隊會分6組（A至F組）踢單循環，每組首兩名與4支最佳第三名球隊會晉級16強，然後進行單回合制淘汰賽，決出最終王者。

港足將相隔近60年再度出戰亞洲盃決賽周。（資料圖片）

亞洲盃決賽周抽籤檔次，括號內為最新世界排名：



第一檔次：卡塔爾（61）、日本（20）、伊朗（24）、韓國（27）、澳洲（29）、沙特阿拉伯（54）



第二檔次：伊拉克（67）、阿聯酋（72）、阿曼（73）、烏茲別克（74）、中國（81）、約旦（84）



第三檔次：巴林（85）、敘利亞（90）、巴勒斯坦（93）、越南（95）、吉爾吉斯（96）、黎巴嫩（99）



第四檔次：印度（101）、塔吉克（109）、泰國（114）、馬來西亞（138）、香港（147）、印尼（149）

