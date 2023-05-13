游泳｜何詩蓓環地中海賽首站惡鬥絲祖唐憾負 奪50米自由泳銀牌
撰文：李思詠
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何詩蓓（Siobhan Haughey）出戰一連三站的環地中海游泳賽，首站於法國魯西永地區舉行，她在50米自由泳決賽惡鬥瑞典勁敵絲祖唐，以0.54秒不敵對手，取得一面銀牌。
何詩蓓於環地中海賽兼戰幾項賽事，今天在首站先游50米及200米自由泳，其中前者惡鬥瑞典的絲祖唐，後者則遇上患白血病後首度遠征海外的日本飛角池江璃花子。她在50米自由泳以初賽第6名晉級，來到決賽，她與絲祖唐的對決成為焦點，最終絲祖唐以24.02秒率先衝線，何詩蓓游出24.56秒緊隨其後，瑞典的米雪爾高文（Michelle Coleman）則奪得季軍，時間為24.71秒。
何詩蓓稍後將角逐主項200米自由泳決賽，由於池江璃花子的初賽時間僅排第11（2分01.94秒），無緣決賽，二人未能正面對決。
男子組方面，何甄陶殺入50米自由泳決賽，以22.43秒排名第7。
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香港隊巴黎奧運資格（截至2023年5月13日）
何詩蓓 女子400米自由泳
何詩蓓 女子200米自由泳*
張心悅 女子200米背泳
*東京奧運銀牌項目