消委會｜行山頭燈大測試　Black Diamond頭燈最高分獲讚設計獨特

消委會今日（15日）公布行山、跑山的頭燈測試，在11款不同品牌或型號的頭燈中，Black Diamond Storm 400型號頭燈獲得最高評價，被讚總評分較理想，設計較獨特，但Black Diamond另外兩款頭燈Astro 250及Spot 350的總評則較低。

另一款獲消委會讚賞的頭燈是Forclaz HL 900 USB，既可充電亦可用筆芯電池，評分不俗之餘，售價亦較低。



根據國際消費者研究及試驗組織的測試，消委會選取了11款在香港有售的頭燈型號發表測試報告。總評最高的兩款頭燈分別是4.5分的Black Diamond Storm 400及4分的Forclaz HL 900 USB，滿分為5分。

Black Diamond Storm 400頭燈在今次測試中總評分居首位。（網上圖片）

Black Diamond Storm 400：總評最高分

Black Diamond Storm 400的照明及防水表現突出，在照明表現的細項中，它在發光強度、光通量及照射距離皆獲滿分。產品聲稱光通量達400流明，測試結果為391流明，其照射距離達132米，比聲稱的100米遠，這兩項數據均為11款測試產品之冠。防水方面，Black Diamond Storm 400在5分中獲得4.5分，通過360度灑水測試，電池盒內部沒有入水。

天氣轉熱，可能有人會轉為行夜山。頭燈是行夜山的必要裝備之一。（資料圖片/張浩維攝）

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消委會除了讚它評分高，還有設計較獨特，提供常用的白光及紅光外，尚有綠光及藍光功能。Black Diamond Storm 400較弱之處是續航能力，在11款測試產品中屬於中規中矩，使用40分鐘後就跌至最高光度的一半。產品聲稱最大亮度可持績5小時，但測試指使用215分鐘後，就跌剩最大光度的10%。Black Diamond Storm 400的售價約449元。

Forclaz HL 900 USB的評分排第二位。（網上圖片）

Forclaz HL 900 USB：防水滿分、售價較低

總評第二高的頭燈是Forclaz HL 900 USB，消委會提到它有為充電池及AAA筆芯電池的兩用設計，附送可拆式充電池，而且售價約249元，在11款測試產品中屬於較便宜的一批。這個品牌在連鎖運動用品店DECATHLON有售。

Forclaz HL 900 USB的最突出的是防水表現，在這方面獲得滿分，它在不同程度的浸水測試後，內部電路及電池盒接點沒有出現入水情況，符合產品聲稱的防水保護。Forclaz HL 900 USB的續航能力亦屬於中上，頭180分鐘的亮度可以保持在最高光度的50%以上。

Forclaz HL 900 USB的照明表現稍遜，但符合產品聲稱，光通量及照射距離分別標示200流明及60米，測試結果為205流明及65米。

Ledlenser MH3雖然防水差，但可用時間長。（網上圖片）

Ledlenser MH3：可使用近10小時

有8款測試產品的總評皆為3.5分，當中值得一提的是Ledlenser MH3頭燈，其照明表現及可使用時間皆獲4.5分，兩項皆並列最高分，相信是因為防水表現僅得1分而拖累了總評分數。Ledlenser MH3有變焦功能，山友可調校光源焦距，改變照射角度及距離，最遠照射距離為108米，而最廣照射角度為52度。

Ledlenser MH3雖然使用25分鐘後光度就會跌到最高的50%，但之後持續得久，用到接近10小時的595分鐘才跌到最高光度的10%。不過，它聲稱光通量會有200流明，測試結果卻有段大距離，只有110流明。

Petzl Actik 350 lm：10分鐘跌50%最高光度

今次的測試中，有3款Petzl品牌的頭燈，其續航力令人較失望，Actik 350 lm、Tikkina及Tikka的可使用時間評分皆為3分，屬於中下水平，使用100至105分鐘後，就會跌到最高光度的10%。Actik 350 lm最誇張，使用10分鐘後就跌到最高光度的50%。此外，Petzl這3款頭燈的防水表現皆為最低的1分。Tikka是11款測試品中總評最低的，只有它是3分。

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