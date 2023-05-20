U20世盃激戰｜揭幕戰捧新西蘭　尾場睇好斯洛伐克｜保夫萊特專欄

U20世盃開鑼日，除焦點賽事東道主阿根廷對烏茲別克，以及美國對厄瓜多爾外，同日尚有兩場賽事舉行，包括真正揭幕戰A組危地馬拉對新西蘭，以及B組斐濟對斯洛伐克。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



A組：新西蘭撼危地馬拉技高一籌

任何大型賽事的揭幕戰總是一場精彩的比賽，我預計危地馬拉對新西蘭的比賽將會非常激烈，結果肯定是兩隊從小組中晉級的關鍵。

保夫萊特認為，新西蘭一直是大洋洲中最突出的球隊。

自從澳洲脫離大洋洲足協以來，新西蘭一直是大洋洲中最突出的球隊，他們將滿懷信心地參加這場比賽。

綽號The Junior All-Whites的新西蘭U20去年不費吹灰之力贏得第9次大洋洲區的冠軍，一共射入33球兼保持0失球，這充分證明了他們在區內的覇主地位。如果他們要把成功延續到世界舞台上，基安當卡斯和奧利華高洛提很可能會發揮重要作用，他們在去年的大洋洲U20錦標賽中分別攻入9個入球平分金靴獎。

新西蘭靴特文效力美職聯溫哥華白帽。

但面對危地馬拉，幾乎肯定會比他們遇過的任可一支南半球鄰國更加強大，也面臨更艱鉅的任務。相比其他對手，危地馬拉這支北美洲球隊在U20世盃比賽中的經驗較淺，此前只在2011年參賽過一次，但是在那次的比賽中他們曾以1：0戰勝了當時才華橫溢的克羅地亞，也徹底地回應了對他們能否在世界舞台上競爭的質疑。

在去年的U20中北美洲錦標賽中接連淘汰加拿大和墨西哥並鎖定他們的決賽週席位後，有充分的理由相信他們這次也能製造一定的爆冷衝擊。效力辛辛那提FC的奥當尼斯看起來將成為他們的關鍵球員，他在U20中北美洲錦標賽中出場6次並攻入5球。

沒有什麼能比這場比賽更加勢均力敵，但我認為新西蘭將略勝一籌。

B組：睇好斯洛伐克首戰挫斐濟

斯洛伐克和斐濟作為本屆U20世盃中兩支比較不被看好能有所作為的球隊，在揭幕戰中相遇，他們任何一方都知道輸波的話將令他們晉級之路像一座不能翻越的高山。

路斯拿克帶領的斯洛伐克隊在去年夏天的U19歐洲錦標賽上表現不佳，他們當時作為東道主身分自動獲得參賽資格，但在三場分組賽中僅入一球。不過在附加賽中對奧地利的勝利讓他們獲得了有史以來第二次參加U20世盃的資格，他們希望今次在阿根廷的表現能比去年夏天的分組賽賽出局有所改善。

斯洛伐克的加多斯（左）與兩位隊友高沙及贊波爾，己抱擁有在國內頂級聯賽中上場數千分鐘的經驗。（Getty Images）

高沙，贊波爾及加多斯三位球員擁有在斯洛伐克頂級聯賽中上場多達數千分鐘的經驗，而經驗對於大部分尚未有過一線隊上陣經歷的年輕球員組成的球隊對碰中至為重要。

至於斐濟方面，他們被廣泛認為是除新西蘭以外最佳的大洋洲球隊。在去年的U19大洋洲錦標賽決賽中，他們限制了對方新西蘭只能取得3：0的勝利，也足以令他們贏得今年夏天U20世盃的第二個大洋洲參賽席位，並希望能從2015年U20世盃分組賽戰勝洪都拉斯的一役中取得勇氣。

效力查爾頓的拉克雷迪貝，是斐濟陣中唯一一位在歐洲球會效力的球員。（Getty Images）

不過他們的球隊嚴重缺乏經驗，在今次的參賽名單中，只有效力查爾頓的拉克雷迪貝是唯一一位在歐洲球會效力的球員，另外有16個球員皆在斐濟國內聯賽效力。

總括而言，我認為比賽經驗是至關重要的，而斯洛伐克比對方在這方面強得多，因此將會取得勝利。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

