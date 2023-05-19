港足落實6月作客越南 足總公布比賽詳情 場館坐落海防市
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊為備戰這項明年1月舉行的大賽，接下來4個國際賽期都會出戰。其中港足下月15日會先作客越南，再於19日主場迎戰泰國。
港足主教練安達臣早前已公布初選名單，當中效力標準流浪的林衍廷及理文翼鋒張憙延首度獲徵召；及後補選中堅余煒廉。
足總今日公布港足作客越南的詳情，球隊將於6月13日出發到河內，然後再轉往距離河內約兩小時車程的海防市，預計抵達當地後共進行兩課練習。港隊在當地時間6月15日晚上7時半，會在可容納約30000人的Lạch Tray Stadium迎戰越南國家隊。
值得一提，Lạch Tray Stadium是2022年越南甲組聯賽（V.League 1）亞軍球隊海防FC的主場，該球會亦晉身下季亞冠盃外圍賽，將在首圈賽事與香港代表流浪爭晉級。
據足總資料，港隊會在比賽翌日回港，並隨即再投入訓練，備戰19日在香港大球場對泰國的比賽。
港隊對上一次對越南，已要數到2016年AYA銀行盃，當時港隊憑麥基梅開二度，2：2逼和越南，但最終戰至互射十二碼階段以3：4飲恨。該仗有份出場的梁冠聰、艾里奧及陳俊樂，均在今次初選名單內。
港隊主帥安達臣表示，世界排名95的越南相當難應付，「希望能透過這場友誼賽，繼續改善我們的新風格，我也期待6月展開的集訓，我會觀察本地球員的表現，再決定決選名單。」
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