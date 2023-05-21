劍擊大獎賽．持續更新｜張家朗蔡俊彥晉次圈　陳諾思挫前世界冠軍

在上海舉行的花劍大獎賽，男子賽方面，張家朗和蔡俊彥雙雙由首圈突圍晉級，而女花小將陳諾思繼續締驚喜，她擊敗前世界冠軍劍手，打入次圈。



周日上演的花劍大獎賽主賽圈，由女花賽事開始，香港代表鄭曉為對上世界排名第一的美國劍手莉姬法（Lee Keifer），以13：15憾負出局；而去年底為香港歷史性奪得青年世界盃金牌的18歲劍手陳諾思，面對2018年世界錦標賽冠軍、意大利劍手Alice Volpi，則驚喜地以15：12擊敗對手，她將會在32強對美國的Lauren Scruggs。

陳諾思在首圈淘汰前世界冠軍。（FIE）

男子賽事方面，張家朗打頭陣以15：10擊敗匈牙利劍手Gergo Szemes，次圈鬥法國的Julien Mertine；蔡俊彥則以15：10擊敗Andras Nemeth晉級，將會對匈牙利劍手Daniel Dosa，世界排名20的Daniel Dosa在首圈爆冷淘汰意大利名將科高尼（Alessio Foconi）。

另外三名男花港將，蔣翱駿則在首圈10：15不敵法國劍手Alexandre Ediri出局，梁千雨也遭西班牙的Carlos Llavador以15：10淘汰，李逸朗6：15敗予埃及劍手Alaaeldin Abouelkassem。