阿仙奴英超失冠不失望　超年輕骨幹傲視對手　圍繞奧迪加特再進化

阿仙奴今季英超聯賽大部分時間排榜首下，終失落冠軍，球迷其實不用失望，畢竟阿迪達的復興大計仍在進行階段，時隔七季重返前四已經達標，今季提早有力在聯賽與曼城爭一日之長短，這個亞軍已是超額完成。

槍手今季以年輕班底挑戰各大豪門，刮起一場青春風暴，哪怕未竟全功，年輕就是本錢。隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）帶領下，踢出朝氣活力，令人期待他們未來持續進化，挑戰曼城霸主地位。



阿仙奴在隊長奧迪加特領軍，踢出朝氣活力。（Getty Images）

1. 阿仙奴的年輕骨幹

阿仙奴正選陣容是英超其中一隊最年輕，四大前線主力之中，進攻大腦、隊長奧迪加特24歲，一雙快翼馬天尼利（Gabriel Martinelli）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）同為21歲，今季加盟前在曼城4奪英超冠軍的前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）仍只得26歲。

一雙防守中場年紀大一點，湯馬士柏迪（Thomas Partey）29歲，30歲的格列沙卡（Granit Xhaka）盛傳即將轉投德甲球隊利華古遜，近期盛傳阿仙奴看中韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），這個24歲英格蘭球員身價高達1億英鎊，令人嚴重懷疑是否真的會「入廠」？

阿仙奴聯賽季尾連場失分，很大程度跟中堅沙列巴（William Saliba）3月中起倦勤有關，他只得22歲，夥拍25歲的加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes），相當穩健又默契不錯。左閘辛真高（Oleksandr Zinchenko）26歲，同位的泰亞尼（Kieran Tierney）25歲；右路方面，今季轉型右閘的賓韋特（Ben White）25歲，日本守將富安健洋24歲。表現出色的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）獲球會加薪一倍，剛續約4年，周薪由6萬英鎊增至12萬英鎊，他今年才25歲。

阿仙奴主力陣容，個個年輕、當打、有活力。（Getty Images）

阿仙奴2022/23球季正選陣容及年齡（4-3-3）：



門將：蘭斯達爾（25歲）

後衛：辛真高（26歲）、加比爾馬加希斯（25歲）、沙列巴（22歲）、賓韋特（25歲）

中場：格列沙加（30歲）、湯馬士柏迪（29歲）、奧迪加特（24歲）

前鋒：馬天尼利（21歲）、加比爾捷西斯（26歲）、布卡約沙卡（21歲）



2. 主力班底穩定有利爭標

想挑戰冠軍，班底穩定是一大要素。連續在兩個轉會窗買入大量球員的車路士，是最佳反面教材，戰績不進反退。阿仙奴目前的策略是，圍繞隊長奧迪加特組軍，進攻上輔以一班年輕又天賦極高的小將，尤其是左翼馬天尼利、右翼沙卡，加上經驗、活力兼備的「耶穌仔」加比爾捷西斯和季中從白禮頓加盟的杜沙特（Leandro Trossard）；防守亦是以年輕人為主，關鍵的防守中場位置由稍為年長一些的湯馬士柏迪和格列沙加鎮守，後備席還有一個同樣30歲的佐真奴。

從阿仙奴主力陣容年齡可見，所有人全部在當打之年，唯一到達3字頭的格列沙加盛傳今夏離隊，如從轉會市場增兵，肯定又是20出頭。這個青春班底未來數年培養默契下可望持續進步，相信不會有大變動，只需在個別位置增兵，加強板凳深度。經過今季與曼城爭標，吸收經驗和教訓，一眾年輕人一起成長，持續留在前四位是基本目標，能否再爭冠便要視乎夏季增兵情況以及陣容狀態及傷兵問題了。

3. 阿仙奴未來樂觀的理由

隊長奧迪加特／24歲／進攻中場

奧迪加特今季大爆發，帶領阿仙奴再度重返英超前四。（Getty Images）

奧迪加特年僅16歲時已被「拔尖」加盟皇家馬德里，自此被稱為「挪威神童」，被外界賦予極高期望。西班牙班霸冰冷的更衣室、少之又少的上陣機會，讓他的天賦無從發揮，一度淪為外借「人球」。幸好他在阿仙奴得到重生機會，由外借到正式加盟愈踢愈順，2022/23球季更獲委任為隊長。

能力愈大，責任愈大，奧迪加特當上隊長踢出生涯表現最出色一季，當球隊陷入危難時，往往憑精彩遠射入球拯救全隊，英超交出15入球8助攻亮麗數據，並列球隊神射手，當日加盟皇馬時全世界期待的「挪威神童」，似乎終於發揮出應有潛能。球會計劃以他為核心 組軍，推動球隊更上層樓，他的合約2025年屆滿，目前周薪11.5萬英鎊，消息指阿仙奴有意為他開出全隊最高的30萬英鎊周薪新約，留住這位核心主力。

馬天尼利／21歲／左翼

馬天尼利今季表現令人眼前一亮。（Getty Images）

阿仙奴陣中的天才不止奧迪加特一個，巴西小將馬天尼利自從2019年加盟阿仙奴，已不時顯出驚人天份，跟大部分年輕球員一樣，問題是水準不夠穩定，亦屢受傷患困擾。2022/23球季以正選左翼姿態開季，即展現上佳狀態，他的速度奇高，腳法純熟，盤扭功夫上乘，射術亦不錯，與右路的沙卡「雙翼齊飛」，一左一右令對手防不勝防。

唯一可挑釁的地方，是他偶爾會失準，水平穩定程度稍為不及隊友，間中亦未能好好控制情緒。即使如此，仍在英超獲得15入球5助攻，並列球隊首席射手，21歲的他若能持續進步，有望榮升英超最佳球員之列。

布卡約沙卡／21歲／右翼

布卡約沙卡在阿仙奴不止人見人愛，更是球隊核心一員。（Getty Images）

7歲已加入阿仙奴青訓學院，每晚閱讀聖經、禮貌又神氣的布卡約沙卡注定當上槍手寵兒。他沒有一般小將慣常的毛躁，2020歐洲國家盃決賽那年只得19歲，已被英格蘭主帥修夫基安排為互射十二碼階段關鍵第五輪的劊子手，他跟隊友拉舒福特和辛祖同樣射失。

失意經歷並未將他打沉，苦難中極速成長，向來速度飛快的他，愈來愈能夠將優勢化為入球和助攻，2022/23球季聯賽貢獻13入球11助攻，連續兩季入球達到雙位數，首次助攻「上雙」。他的過人速度讓大部分守將無從抵擋，在進攻右路如入無人之境，早熟的他已是阿仙奴進攻絕對核心。

沙列巴／22歲／中堅

沙列巴季尾因傷倦勤，對阿仙奴帶來致命打擊。（Getty Images）

沙列巴2019年加盟阿仙奴後三度被外借，上季在馬賽表現出色，今季被收回己用，與加比爾馬加希斯組成一對有身材、有速度的中堅組合。相信連阿迪達也未必想到，二人幾乎一拍即合，為兵工廠防線帶來近季罕有的穩定。

比起他上陣時的表現，他自3月中背部受傷一路倦勤，缺陣期間阿仙奴防線猶如從此打開缺口，才令他更被念掛——球隊今季頭27場英超他全數正選上陣，合共失掉25球，平均每場失少於一球（0.92球）。他倦勤的9場英超比賽，球隊已失掉17球，平均每場失近兩球（1.88球）。馬加希斯的中路拍檔換成洛賀丁或基域洛，後防均彷如穿窿一樣，怎也修補不了，洛賀丁和基域洛猶如後防「計時炸彈」，只待時機引爆。

從好的方面來看，沙列巴只得22歲已甚具大將之風，馬加希斯亦年僅25，只待傷癒復出，這對拍檔可望在未來多年為阿仙奴堅守防線。當然球隊必須在轉會市場尋找替補人選，改善中堅後備力量。

加比爾捷西斯／26歲／前鋒

加比爾捷西斯來到阿仙奴一拍即合，可惜季中受傷休息了三個月。（Getty Images）

阿仙奴今季提早晉身爭標組，一定程度跟加比爾捷西斯有關。「耶穌仔」甫加盟，立即跟隊友一拍即合，在曼城僅為「工具人」角色，來到阿仙奴被開放權限，重獲參與攻勢自由，他經常墮後幫助隊友協防、迫搶，在中場甚至更後位置策動攻勢，為阿仙奴中前場注入活力，增添進攻瓣數，並取得開季5連勝，士氣大振。

阿仙奴班底年輕，擁有爭冠經驗的球員不多，26歲的「耶穌仔」被領隊阿迪達定位為領袖之一，他享受新角色，場場投入比賽，提點隊友。可惜的是，季中世界盃決賽周隨巴西出戰期間重創，長唞3個月之久，當時球隊戰績未受影響。至季尾復出他尚未尋回季初狀態，球隊陷入低潮期連連失分，他已無力回天。加盟首季已有上佳表現，經過一季融入，與隊友建立默契，捷西斯或許能再次成為推動球隊爭冠的火車頭。