英超護級形勢分析｜愛華頓李城列斯只能活一隊　即睇煞科日可能性

周一英超，紐卡素主場與李斯特城踢成0：0，各得1分，紐卡素37戰得70分，領先第5位的利物浦4分，在聯賽餘下一輪下，成為今季第3支鎖定歐聯資格的球隊。

李城和波後以31分升上尾三，憑得失球力壓同分的列斯聯。不過，李城仍然形勢被動，若要留級，最後一輪對韋斯咸不但要全取3分，還要寄望尾四的愛華頓失分。以目前護級形勢，愛華頓、李城及列斯3隊只能活一隊。



李斯特城作客與紐卡素踢成0：0。（路透社）

英超護級鬥到最後一輪，愛華頓、李城及列斯爭奪一個留級名額。3隊最後一場都在主場出戰，愛華頓對般尼茅夫，李城對韋斯咸，列斯對熱刺。在3隊之中，愛華頓在分數上有最大優勢，只要末輪贏波便肯定留級。

李城要贏波兼寄望愛華頓失分，由於李城得失球在3隊中最佳，若果遇上同分情況，李城有優勢。列斯現與李城同分但得失球大落後，他們想護級成功的話，不但要贏波，還要寄望愛華頓及李城同時失分。

先了解英超護級背景資料

英超有20支球隊，每季排18至20位的球隊都需要降班。在今季，修咸頓已經篤定包尾降班。

據英超賽制，若果有球隊同分，先以得失球差分高下，若得失球一樣，再比較得球。若果靠積分、得失球及得球皆未能分出高低，而且相關排名涉及冠軍、護級或歐洲賽資格，就會計算對賽得分，若對賽得分一樣，就會計對賽作客入球，若連對賽作客入球也一樣，就會踢附加賽。

以下為英超第17至19位的形勢分析：

第17位：愛華頓（33分/得失球-24/得球33球）

煞科日賽事：主場VS般尼茅夫

【愛華頓護級成功條件】

對般尼茅夫贏波：不用理會其餘賽果，肯定可以36分護級成功

對般尼茅夫和波：只要李城及列斯都未能贏波，便肯定可以34分護級成功

對般尼茅夫輸波：只要李城及列斯都未能贏波，便肯定可以33分護級成功

第18位：李斯特城（31分/得失球-18/得球49球）

煞科日賽事：主場VS韋斯咸

【李斯特城護級成功條件】

對韋斯咸贏波：

若果愛華頓輸波維持33分，李城以34分爬頭。

若果愛華頓和波就同得34分，李城得失球肯定比愛華頓較佳，亦可爬頭。

基本上愛華頓不勝而李城贏，李城就可以護級成功，但有個微妙情況令李城在這種情況都可能降班，就是列斯聯以極大差距贏波，與李城同分並追上現時落後9球的得失球差距。

對韋斯咸和波：肯定降班

對韋斯咸輸波：肯定降班

第19位：列斯聯（31分/得失球-27/得球47球）

煞科日賽事：主場VS熱刺

【列斯聯護級成功條件】

對熱刺贏波：

若果愛華頓輸波維持33分而同時李城又失分，列斯就可以34分連升兩位，護級成功。

若果愛華頓和波就有34分而同時李城又失分，列斯追至34分同分，如果列斯最後一場贏到3球差距以上，得失球就超越愛華頓，升上尾四，護級成功；如果列斯最後一場贏到3球差距，得失球就追平愛華頓（-24），列斯在得球大幅領先，料可護級成功；如果列斯僅以3球差距贏波，就得失球不能超越愛華頓，需要降班。

如果愛華頓輸波維持33分而同時李城贏波有34分，列斯及李城同得34分，由於李城現時的得失球為-18而列斯為-27，除非列斯最後一輪可以大勝雙位數的差距，否則無法壓過李城，需要降班。

如果愛華頓和波同時李城贏波，3隊同得34分，要用得失球定尾四至尾二的排名。愛華頓得失球肯定維持-24，李城的得失球現時為為-18而列斯為-27，與上一個情況類似，列斯需要最後一輪大勝雙位數的差距，否則無法壓過李城，需要降班。

對熱刺和波：肯定降班

對熱刺輸波：肯定降班