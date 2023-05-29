李斯特城英超童話破滅　9季高低跌宕　神奇封王到降班咎由自取

即使李斯特城煞科戰以2：1力克韋斯咸，最終宣告護級失敗，這支2015/16英超冠軍，來季降落英冠作賽，曾經美好的小球會創奇蹟童話，終告幻滅。他們一趟歷時9個球季的英超之旅，歷盡高低跌宕，由升班首季要護級到翌季意外封王，然後班主維猜乘坐直升機在王權球場外墜毀身亡，添上一份悲情。

英超聯賽自1992/93成立首個球季，至今30年來只有7隊曾封王，包括曼聯、布力般流浪、阿仙奴、車路士、曼城、李斯特城和利物浦，其中布力般在2011/12球季降班後便未曾重返頂級聯賽，李斯特城會否步他們後塵，落入萬劫不復境地？



英超護級生死戰愛華頓逃出生天 李斯特城贏波也徒勞與列斯齊降班

2015/16英超冠軍李斯特城，來季降班至英冠。（Getty Images）

維猜入主 轉會市場精明收購創美好日子

1884年創會的李斯特城，從來不是一家財力驚人的大球會。1990年代英超成立初期，是其中一支「升降機」。直到創立連鎖免稅店皇權集團（King Power）的泰國商人維猜2010年入主球會，即使沒有大開水喉，仍勝在找來眼光奇準的球探，連年作平價精明收購，從2011/12球季門將卡斯柏舒米高，2012/13球季射手占美華迪，到2013/14球季翼鋒馬列斯，身價全部不超過200萬歐元，當時效力法乙球隊的馬列斯更只需50萬歐元。

「狐狸」一步步提升實力，正是馬列斯加盟的2013/14球季，李斯特城在英冠表現超班，以102分奪冠直接升班，較次席的般尼多9分，比起第三名的打比郡更多出17分。

維猜可能是歷來最受球迷愛戴的班主，可惜他2018年因直升機意外身亡。（Getty Images）

重返英超 首季奇蹟護級到翌季神奇封王

重返英超首季卻不輕易，升班後延續低成本組軍策略，轉會市場引入8個球員，當中5個為免費加盟，稍為意外的是其中一人為阿根廷名將甘比亞素，當時他已33歲。這個班底在英超似乎不夠踢，2011年11月再掌李斯特城帥印的皮雅臣（Nigel Pearson）領軍下，2014/15球季球隊在38輪聯賽之中，其中19周排在包尾的第20位，到第30輪只贏過4場波，一度看似護級無望。

奇蹟在季尾出現，或許一班球員開始建立默契，愈來愈融入球隊的甘比亞素踢出身價，帶領李斯特城在最後9輪英超7勝1和1負，不止奇蹟護級成功，還一口氣衝上第14位。那個夏天，他們罕有花上3000多萬歐元增兵，引入6個球員，對比其他英超球會可能「濕濕碎」，甚至連一個球員的價錢也及不上，當時大概連球會內每一個人，都沒想過來季狐狸在英超能有多大作為，可是新球員之中，包括最重要一員——防守中場簡迪（N'Golo Kanté）。

2015/16球季李斯特城童話式摘下英超冠軍。（Getty Images）

雲尼亞里慈父式管理與華迪大爆發

全世界以為李斯特城要再次為護級掙扎，球會作出一個重大決定——辭退皮雅臣，由經驗豐富的雲尼亞里領軍。這位意大利教頭名氣不小，領軍成績未算標青，至少未嘗頂級聯賽冠軍滋味，當時惹來不少質疑聲音。

沒有人想到，親切和藹的雲尼亞里與李斯特城是絕配。他不是什麼戰術大師，但對麾下付出熱情與愛心，將一班來自五湖四海、桀驁不馴的雜牌軍團結起來。最明顯例子是，效力狐狸前從未踢過頂級聯賽的占美華迪和馬列斯，在雲爺爺的慈父式教導下雙雙大爆發，分別在聯賽攻入24球和17球。

那季適逢曼城、車路士、利物浦、曼聯等強隊全數失準，李斯特城把握機會力爭上游，球季中後段開始在榜首一路領放，唯一有機會帶來威脅的阿仙奴頻頻失分，就是這樣，上一季才驚險護級成功的李斯特城，在似乎「永遠不能領軍奪冠」的雲尼亞里帶領下，神奇地以81分封王，奪得創會以來首個頂級聯賽冠軍，阿仙奴僅以71分得亞軍。情節較熱血漫畫更誇張離奇，寫下英超童話一頁。

李斯特城英超封王，雲尼亞里的慈父式管理功不可沒。（Getty Images）

封王後低買高賣 維猜悲情離世

李斯特城一班主力突出表現，引來各大豪門虎視眈眈，尤其是射手華迪、中場簡迪和翼鋒馬列斯。預期中的「星散」情況並未出現，華迪忠心耿耿留隊至今，封王後的2016/17球季，主力中只有簡迪一人離隊。即使如此，畢竟雲尼亞里招數有限，其他球會已睇穿李斯特城戰術，領軍第二季陷入困境，終在2017年2月被炒。維猜也不想辭退功勳教頭，但只剩下13場聯賽，與降班區只有1分距離，為留在英超不得不手起刀落。

易帥後，李城以第12名完季，一年間由冠軍球隊變回中下游份子，認真神奇。可幸的是，球隊找到持續發展的方針——從法國及其他聯賽低價引入球員，並將陣中主力待價而沽，高價賣給英超對手。李斯特城的聰明之處，在於不會貪心一口氣短時間放走所有主力，而是「每年一星」逐年散貨。

維猜在皇權球場外直升機墜毀離世，寫下球會悲痛一幕。（Getty Images）

2016/17球季的簡迪、2017/18球季的真禾特、2018/19球季的馬列斯、2019/20球季的馬古尼、2020/21球季的芝維爾、到2022/23球季的科芬拿，幾乎是每年賣走一個球星，每次都能夠大賺一筆，並以資金從其他聯賽低價尋寶。

這個策略一直相當成功，2016/17球季的第12名，2017/18到2018/19連續兩季第9名，至2019/20、2020/21球季在羅渣士領軍下得第5名，戰績一路拾級而上，只差重返前四一步。

維猜兒子艾也屈捧起李斯特城2020/21球季足總盃，百般滋味在心頭。（Getty Images）

在這段球會上升期，2018年10月發生一宗悲傷的意外。班主維猜在皇權球場乘直升機離開，直升機起飛不久墜毀，機師及包括維猜在內4名乘客全部身亡。意外前才送別維猜的門將卡斯柏舒米高，目睹整個經過，「我立即跑過去，大叫人們報警，其中一個保安人員看到我，跟着我跑。」他們嘗試救援，可惜愛莫能助，「明顯地，任何人都已不能做什麼。是的，如此無助真的很可怕。」

維猜並非財力驚人的班主，球員買賣也沒有大開水喉，不過他長年關心球隊、球員、球迷以至整個李斯特城社區，這份心意大家都感受到，他在泰國的喪禮一隊球員全數列席，皇權球場外被花海和心意卡包圍，可見他深受愛戴和敬重。球會主席由維猜兒子艾也屈接手，2020/21球季李斯特城在足總盃決賽擊敗車路士封王，是悲情過後的一點甜。

羅渣士為李斯特城帶來足總盃和前列位置，同時也是今季衰微原因之一。（Getty Images）

羅渣士之亂、轉會策略改變到降班

李斯特城2015/16球季奇蹟封王過後，球隊重返中游位置，無論是悉士比亞（Craig Shakespeare）或佩爾（Claude Puel）都未能帶來成績。2019年2月羅渣士接手，狐狸始重現競爭力，連續兩季與歐聯只差一步，出戰歐霸也是不俗成就。這個不成功便成仁關鍵時刻，出亂子的人物正是羅渣士。

2020/21球季李斯特城頭36周一直位處前四位置，歐聯席位十拿九穩之際，最後3輪竟吃下三連敗，白白讓利物浦迎頭趕上。足總盃冠軍的快樂，只能算是安慰獎。2021/22開季不算順暢，長期排在中游，羅渣士屢次公開大罵球員，不禁令人懷疑他已失去更衣室支持。儘管如此，接替亡父維猜的李斯特城新班主艾也屈一樣充滿人情味，大概念在羅渣士為李城帶來神奇奪冠球季後的最佳戰績，加上一隻足總盃，艾也屈始終未有易帥，然而錯過炒羅渣士的時機，球隊以第8位完季，成為災難的開端。

華迪36歲了，今季英超僅入3球，成為李斯特城沒落因素之一。（Getty Images）

球探突然失去法力

2022/23球季李斯特城在英超首7輪6負1和，擊敗森林「開齋」後，羅渣士炮轟球會班主艾也屈在轉會市場支援不足，沒有引入高質素球員增兵。狐狸至此仍未辭退羅渣士，埋下伏線。羅帥所言不是全沒道理，新冠疫情導致皇權集團的免稅店業務大受打擊，難免對球會投入有影響，夏季轉會窗只買入中堅菲斯（Wout Faes）和免費簽入門將史密夫斯，確實不足夠。

更嚴重的問題可能是，曾經屢次點石成金的球探，彷似突然失去法力。華迪年紀一把，到今季入球終跌至單位數，聯賽全季只入3球，2021年加盟的達卡未能接班，30次英超上陣只入4球，2017年來投的另一鋒將伊恩拿祖入球率同樣未達預期。前線失靈，後防也是近似，甫加盟即成主力中堅的菲斯，表現難與全盛期的伊雲斯和蘇恩古比較；門將方面也是如此，隊長卡斯柏舒米高效力多年亦找不到接班人，2018年買入的獲特（Danny Ward）根本不成氣候，拖延至今季舒米高離隊，獲特提拔為正選，成為防線最弱一環。

卡斯柏舒米高離隊，獲特今季擔正，李斯特城防線實力銳減。（Getty Images）

一季內由踢歐霸到降班咎由自取

李斯特城近季的成功，有賴不會強留主力的政策，低買高賣，貨如輪轉，一路運作暢順。 主力中堅蘇恩古與羅渣士不和今季長坐冷板，中場泰利文斯早有離心，兩位有價有市的球員，球會一改作風強留隊中不賣，蘇恩古今季英超只上陣7次變成透明人，泰利文斯水平亦走下坡，白白浪費人力。

就是這樣，羅渣士與球員和球會管理層交惡而一直任教至今年4月，主力有離心或長坐冷板仍強留隊中，新兵水平不似預期，加上華迪老退，問題一個接一個互相纏繞，李斯特城戰力大打折扣。上述問題大部分都是球會管理層理應預視得到，或者在發現問題後必須及早處理，無奈沒有一個獲得正視。尤其領隊羅渣士如在其他球隊一早已經被炒，只怪老闆艾也屈太念舊錯過易帥時機，一支上季出戰歐霸的英超實力球隊，一季後淪落到降班，其實咎由自取。當然，問題不止在今個球季出現，球探買人失靈、轉會政策改變、遲遲未找到華迪接班人、主力有離心等近季一路惡化，持續數年未有糾正，終在今季埋單。

李斯特城2021/22球季出戰歐洲賽，歐霸分組賽出局後轉戰歐協聯，戰至四強。（Getty Images）

會否步布力般後塵？

英超歷來7支曾奪冠的球隊之中，布力般流浪早在2011/12球季降班，11年來在英冠浮浮沉沉，甚至一度降至英甲。如今積弱已久，沒有任何能夠重返英超的跡象。李斯特城成為歷來第二隊降班的昔日英超冠軍球隊，會否步布力般後塵，從此告別頂級聯賽？

到英冠作賽，注定失去一眾球星，泰利文斯、蘇恩古同樣季尾約滿，李斯特城將一無所得下放人，再次側面反映球會操作如何失敗。隊中最有價值的球星占士麥迪臣，合約亦只剩下最後一年，相信賺不回太多轉會費。眾所周知，英冠聯賽實在不易應付，李斯特城能否在星散後買入一班合適球員，再找個擅長英冠的好領隊，早日換血重生，命運操縱在班主艾也屈和一班管理層手上。