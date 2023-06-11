鍾慧欣・小宇宙｜轉換項目專注跳高　戴着貓貓給予的勇氣跳更高

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



鍾慧欣（Phoebe），25歲， 前田徑七項全能運動員，近一年專項跳高。今年5月，於中華台北國際田徑公開賽跳過1.84米，刷新個人最佳成績取得銀牌，再於周日（4日）全國田徑大獎賽以1.8米成績再摘銀。

雖然Phoebe也自認不是「十八廿二」，被稱為「新星」也有心虛。但對跳高港隊「新人」身分，Phoebe另有解讀。

年齡不代表一切，跳出的數字才是關鍵。



關於鍾慧欣的小宇宙

鍾慧欣的手繪世界。（鄭子峰攝/鍾慧欣繪）

鍾慧欣的手繪世界

和宛如陽光的外表一樣，接過iPad依然信心滿滿。曾修讀美術的Phoebe一邊自豪地分享，一邊落筆：先畫出最愛的貓貓圖案，再於自己頭頂加上貓耳朵，她邊畫邊分享自己兩隻愛貓——有暖男、脾氣好，極度親人的Mocha，還有膽小、公主病，不時推倒物件惡作劇的大小姐Chibi。

說起貓貓，總是掀起感性柔軟的內心，特別是去年離世的Mocha，Phoebe說起牠，不經意地有點哽咽，卻似乎想維持現場輕鬆的氣氛而轉換話題。

話鋒一轉，Phoebe笑認自己並不是有無窮信心的人，卻老是想表現出最自信的一面，這刻，她的手仍然在平板上畫着，信心滿滿地將自己最拿手的自創人物畫在畫面右下角，帶着這份自信，她笑說自己想要變得更強壯、跳得更高，為自己未來半年的成績訂下一個目標範圍：1.83至1.86米。（編按：訪問之後，在最近的中華台北國際田徑公開賽，Phoebe已經跳過1.84米。）

【鍾慧欣專訪】鍾慧欣愛笑也能聊。（鄭子峰攝）

【鍾慧欣專訪】香港跳高代表鍾慧欣。（鄭子峰攝）

鍾慧欣的Q&A

關於田徑

問：什麼時候開始接觸田徑？

答：小六接觸田徑，當時參加短跑和跳遠，所以中學也繼續參加，卻被選中入加入跳高和擲項，因為我身材高大，更發現原來我都都幾大力。

玩了鉛球和跳高後，又嘗試玩了七項（全能），一開頭都志在參與，直到中五才認真練七項，還因而加入了港隊。直到現在選擇專項跳高，因為我知道七項在亞洲要有成績，是一件不容易的事，除了體態要比人優勝，每一項和單項運動員相比，都要有差不多的水準，需要花很多時間練習，所以決定專注一項做好。

問：什麼時候加入港隊？

答：我覺得自己好像是誤打誤撞入港隊的。（笑）

我根本無法靠七項運動員的身份去參加比賽，也清楚自己成績出去（海外），未夠人玩。直至2021年簽約體院、成為跳高運動員後，才覺得自己出去比賽，有多一點競爭力，不再是只看着別人比賽，不再只是一個參與者。

【鍾慧欣專訪】身高1.79米的鍾慧欣，在拍攝期間差點「跳出」鏡頭。（鄭子峰攝）

問：你有沒有偶像或學習對象？

答：我喜歡一個澳洲的跳高選手，叫Nicola McDermott。（編按：澳洲選手，2020東京奧運女子跳高銀牌得主）

她每一次跳高都會開心地跳，她說過她跳高是為了自己有好表現，雖然會想進步，卻不想只為了爭名次和成績，所以每次都懷住樂觀的心情去跳。我想這是我要學習的，其實我並不是一個對自己很有自信的人，比賽時習慣給自己很大壓力，常常會因而不開心。

最近就是這樣。跳完Hong Kong Champ（香港田徑錦標賽）之後就有點不開心，因為自己心態上處理得不好。內心覺得：Hong Kong Champ是本地最大的賽事，所以在1.78米的最後一跳前，突然懷疑自己：「如果我這一跳做不到的話，我怎麼辦？」幸好在失準後，有很多人開解我，提醒我要放眼以後，生涯畢竟還有很多的比賽。

【鍾慧欣專訪】由七項全能到跳高，鍾慧欣終找到自己的發光點。（鄭子峰攝）

問：你眼中的香港隊是？

答：小時候覺得完全觸及不到（港隊），不知道怎樣才可加入。以前自己跳高不算很好，最多就是學界得獎，港隊像是很遙不可及，沒有想過自己有一天可以用跳高運動員的身份入到去。我覺得港隊內每個人都好叻，常常出去比賽。

來到這個年齡，我發現很多人都會掙扎，不單是好叻然後就出去比賽，而是很多時想做到自己最好，卻會失望而回，然後不斷不斷試， 現在就可以港隊身份後角度看到，不再是仰望。

【鍾慧欣專訪】訪問時訂下的數字目標，在訪問還未發布前就打破了。（鄭子峰攝）

問：最難忘的比賽是？

答：今年2月亞洲室內錦標賽，是我第一次參加亞洲級別的賽事。出發的時候有少少緊張，直至在熱身場見到有奧運選手，其他選手都是平時自己在YouTube上見到的人，然後就開始驚。比賽前，大會名單會印有大家的PB/SB（個人最佳成績/季賽最佳成績），每一個都比我好，都是1.8米以上，有3至4人跳過1.9米，只有我的PB是1.8米。我一邊熱身，一邊淚眼汪汪，但一到比賽我就放下所有事，只見到眼前的桿，什麼都看不到，也不敢看其他人。

加上，那個比賽是5厘米（跳高杆的每次升幅），我從未試是這樣的升幅，所以有一點緊張，最後全部第一次試跳就過，直到1.8米，1.84米第二次試跳差少少，最後第四名完賽，比我想像中好很多……雖然依然有怪責自己為什麼跳不過1.84米。

問：你的目標和期望是？

答：我希望在亞州錦標賽、世界大學生運動會和亞運都有好成績。目標放在第4至5名，甚至是更高的頭三，一定要做到自己的最好最好，不想只得頭八。高度方面，暫時目標會放在1.83至86米，到了年尾希望可以再突破這個數字。

【鍾慧欣專訪】和鍾慧欣聊天總離不開貓貓。（鄭子峰攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：外表好開心，但其實很多時候都自信不足，習慣性會貶低自己，感覺只要對自己沒有期望就不會有失望。我知道這樣不好，需要改善。其實，我感覺也有點像貓，因為我好任性，我想做的事基本上沒有人可以阻止我。有時候做事衝動，想試了再算，例如我好想養貓但家裡不準，就馬上和男朋友搬了出來。

【鍾慧欣專訪】鍾慧欣希望能在一座貓貓堡壘，裏面的貓都可以健康快樂。（鄭子峰攝）

問：你最天馬行空的夢想是？

答：我想擁有一座貓貓城堡，裏面的貓貓都可以開開心心、健健康康，長命百歲。

問：時間可以停留的話，你最想停的一刻是什麼時候？

答：應該是⋯⋯我兩隻貓去年還玩得很開心的時候。再說我就會哭了。

問：如果再煮一餐飯給自己，你會煮什麼？

答：嘩！一定好「求其」，因為我平時都會連男朋友那一份一起煮，才會有心機煮。如果只是自己食，可能會煮個撈烏冬加一點肉和菜，家裏有什麼就煮什麼，因為我吃飯不太講究。煮得最有心機的一次，應該是男朋友最愛吃的千層麵，因為蕃茄醬要慢慢煲，又要溝芝士醬，好麻煩。

【鍾慧欣專訪】愛笑的Phoebe，說去去年去世都貓貓就會哽咽。（鄭子峰攝）

問：除了跳高，有什麼喜歡的事？

我最近有上香水課程，自己也有儲香水的習慣，不算很多，大約30至40支。好想自己去調配一些香水，然後給朋友試用，收集意見，想知道自己有沒有這方面的才能，然後想設立一個自己的品牌，最快會下年開始。

問：為什麼喜歡香水？

香水有好多不同場合可以用，運動、出街、晚上食飯等等都可以有不同的香味，不同的味道也可以帶給你不同的心情。

【鍾慧欣專訪】貓貓的吊飾是她一定會帶的比賽小物。（鄭子峰攝）

【鍾慧欣專訪】讓貓貓隨身。（鄭子峰攝）

問：有沒有賽前小習慣？

答：我比賽前一定會聽歌，雖然很多人都會，但我奇怪的點是一定要將音量按到最大。這是不好的習慣，因為現在我日常生活都常常聽不到別人說話，經常「吓？吓？」地回應，我都會改改這個習慣。

另外，我比賽會戴着一個心形吊墜，裏面有我去年去世貓貓的照片，比賽前都要打開看看，升到不同高度腦中都會想一想牠再跳。呀！可能我Hong Kong Champ在1.78米的時候沒有想牠，所以就不夠勇氣，跳不過。

【鍾慧欣專訪】內有貓貓的心形吊墜，更是Phoebe比賽的勇氣來源。（鄭子峰攝）

問：25歲，對你來說有什麼意義？

答：這個年紀才來到這一步是很難得的。

一個運動員要做到全職，是沒有可能只靠自己，因為踏出社會、需不需要養家等，都是一個問題。環境的影響好大，因為到了這個理應要找一份工作、然後穩定賺錢的年紀，我還可以這麼任性，只專注在練習和比賽，甚至家人沒有給我壓力，我覺得是一件幸運的事。

25歲，我會覺得自己（作為運動員）剩下的時間不多，但這個歲數，我也覺得一樣可以發揮到長處，就算比賽經驗比隊友少，我覺得自己處理得還可以，比賽表現亦算是穩定。我覺得，自己不會比其他人差。