英超．持續更新｜護級生死戰三隊只能活一隊　愛華頓開紀錄領先

英超煞科戰，護級形勢最受矚目，愛華頓﹑李斯特城及列斯聯3隊只能活一隊，本文將會大家持續更新。



英超護級形勢分析｜愛華頓李城列斯只能活一隊 即睇煞科日可能性

英超護級大戰，假若愛華頓在主場擊敗般尼茅夫的話，即可宣告護級成功，相反李斯特城及列斯聯要做好自己贏波，也要寄望愛華頓落敗，才有希望逃出生天。

英超護級形勢：



第17位：愛華頓，33分，得失球差-24

第18位：李斯特城，31分，得失球差-18

第19位：列斯聯，31分，得失球差-27



2分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城0：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺；】愛華頓（34分/-24）；李斯特城（32分/-18）；列斯聯（31分/-28）

依然要爭歐洲賽資格的熱刺，哈利卡尼接應孫興慜橫傳，禁區內第一時間起腳入網，開賽僅92秒開紀錄，列斯聯即落後一球。

哈利卡尼僅92秒開紀錄，列斯聯開賽隨即落後。（路透社）

34分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺；】愛華頓（34分/-24）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-28）

哈維班尼斯與伊恩拿祖一次精彩的撞牆，班尼斯熨射破網，李斯特城34分鐘先開紀錄，班主艾也屈立即與眾人擊掌，李城主場非常激動，根據現時的分數完場，李斯特城將以較佳得失球成功護級。

哈維班尼斯撞牆後建功，李斯特城34分鐘開紀錄。（路透社）

半場【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺；】愛華頓（34分/-24）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-28）

愛華頓上半場有疑似12碼，般茅的辛尼斯解圍時踢中格雷倒地，雙方有明顯接觸，但球證未有表示，占士格拿上半場補時禁區外施射，般茅門將一手托出，半場打成0：0平手。

47分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺；】愛華頓（34分/-24）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-29）

換邊後，列斯聯再度在初段失守，哈利卡尼交直線，列斯球員解圍不遠，柏度樸路（Pedro Porro）右路射遠柱建功，下半場僅80秒擴大領先，列斯聯落後至0：2。

柏度樸路下半場80秒建功，熱刺領先至兩球。（路透社）

57分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺；】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-29）

愛華頓右路攻勢，般茅解圍不遠，杜哥利禁區外第一時間抽射，般茅門將目送皮球入網，57分鐘打開紀錄，部分愛華頓球迷十分緊張，就算愛隊領先也不敢太興奮。假若以這比數完場，愛華頓就能成功護級。

杜哥利禁區外勁射直接破網，愛華頓打破僵局。（路透社）

62分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城2：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺；】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-16）；列斯聯（31分/-29）

李斯特城繼續奮戰，泰利文斯左路罰球傳中，菲斯（Wout Faes）跳頂頭槌入網，李城擴大領先至兩球，但如今只能寄望愛華頓失分才有望留在英超。