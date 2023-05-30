美斯PSG留隊無望　巴塞無行　下一站篤定到沙特再鬥C朗︱足球轉會

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的前途，隨球季快將終結愈來愈明朗。他與巴黎聖日耳門（PSG）的合約日內屆滿，球會一改早前口風，未有意向跟他續約；母會巴塞隆拿仍受財政公平條款所限，難望讓他歸隊。西班牙《馬卡報》指，美斯的所有前路都是指向沙特阿拉伯希拉爾（Al Hilal）。



美斯離開歐洲球壇的日子已到？（路透社）

「秘撈」激嬲PSG 留隊無望

美斯6月24日便36歲生日，球季完結在即，又是時候面對前途問題。PSG本來一直希望跟他續約，惟美斯早前爆出擅自缺席操練，與家人一同赴沙特阿拉伯，順道「秘撈」執行沙特旅遊大使的職務風波，引來球會不滿，決定重罰這名阿根廷球王，PSG激進球迷更在主場外示威，爆粗辱罵美斯。

PSG改變立場，再無意留住美斯，《馬卡報》直指，這是「他作為PSG球員的最後一周」。美斯的意願，當然是重返母會巴塞隆拿，舊隊友兼現任教練沙維亦稱，「從足球角度，毫無疑問美斯歸隊能夠幫助我們，我已清楚向會長（拿樸達）表明。」他說對美斯的能力沒有一絲懷疑，「他仍然能獨力改變球賽，仍然饑渴，他是個勝利者，是個領袖。」

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受制FFP 重返巴塞無行

沙維稱，能否成事視乎美斯個人意願，現實卻非如此。疫情期間深陷財困的巴塞，當日因財政公平條款（FFP）放走美斯，如今依然受FFP束縛，意大利足球記者、「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，巴塞受制FFP，未有正式向美斯出價。

事實上，別說是迎接美斯回隊，巴塞連陣中新星安素法迪（Ansu Fati）也留不住。沙維近日便說，「我不想法迪離開，但一切視乎FFP。我們要看經濟機會，不止法迪，而是所有球員。」

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沙特阿拉伯難忘美斯在卡塔爾世界盃的演出，不惜一切代價也希望他到當地踢波。（Getty Images）

沙特扭盡六壬望得到美斯

PSG留隊無望，重返巴塞無行，渴望在未來數天決定前途的美斯，還可選擇4月已向他提交3億歐元年薪、合約為期2年的沙特球會希拉爾。沙特阿拉伯難忘美斯在卡塔爾世界盃的表現，先委任他當上旅遊大使，期間一直渴望他到當地聯賽效力，與昔日宿敵C朗拿度再決高下。

假若美斯最終情歸沙特的話，就有機會重演當年在西甲與C朗拿度的宿敵關係，事關希拉爾是C朗目前效力的另一支沙特球隊艾納斯為同市宿敵，二人昔日對決經典可望在中東重演。C朗以2億歐元年薪加盟艾納斯的時候，人工已高得全球譁然，若美斯答應到希拉爾，3億歐元年薪更是C朗的1.5倍。

若美斯真的以天價加盟希拉爾的話，年薪將是C朗1.5倍。（Getty Images）

沙特視足球為提升國家形象和國際政治地位的重心一環，當地政府已成立系統，為當地球會面臨重要轉會時提供經濟資助，野心實在不小。成功獲得C朗，亦很大機會得到美斯，沙特最希望在今個夏天同時引入賓施馬。

賓施馬雖在法國出生，但來自阿爾及利亞穆斯林家庭，他跟家人一樣篤信伊斯蘭教。C朗、美斯的星味，加上賓施馬在阿拉伯世界的影響力，沙特期望三人加起來合力改革阿拉伯足球。此外，美斯一班巴塞舊隊友迪馬利亞、布斯基斯和佐迪艾巴都有機會今夏到沙特踢波，甚至到希拉爾跟他再做隊友，就算遠赴中東應該也不愁寂寞。