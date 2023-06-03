英足總盃決賽｜曼城開賽13秒閃電開紀錄 根度簡「窩利」勁射破網

今年英格蘭足總盃獎盃，將落在曼市雙雄手上，史上首度在足總盃決賽上演「曼市打吡」，究竟是曼城繼續衝擊三冠王，還是曼聯以盃賽雙冠完成球季？



曼聯與曼城將在溫布萊爭奪足總盃殊榮。（路透社）

曼聯與曼城今晚決戰溫布萊，爭奪今季足總盃殊榮，「曼市雙雄」各有追求，曼城希望衝擊三冠王；曼聯則欲以盃賽雙冠結束球季。

曼聯主帥坦赫格直言，與曼城的決賽是個好機會要測試曼聯的實力，而紅魔鬼不是為了阻止曼城達成三冠王的創舉，而是他們想贏得獎盃。曼聯今仗並非「夫添」上陣，早前受傷的安東尼應繼續養傷，大有機會錯過足總盃決賽。

曼城領隊哥迪奧拿賽前先向坦赫格笠高帽，盛讚曼聯進步不少，事先聲明今仗將以副選門將奧迪加把守最後一關。

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曼城正選陣容（3-2-4-1）

門將：史堤芬奧迪加

後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治

防中：史東斯、洛迪卡斯簡迪

攻中：貝拿度施華、奇雲迪布尼、根度簡、基亞利殊

前鋒：艾寧夏蘭特



曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡、華拉尼、域陀連迪洛夫、勞基梳爾

防中：卡斯米路、費特

攻中：般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣、查頓辛祖

前鋒：拉舒福特



曼城第一個攻勢便開紀錄，後防長傳上前，曼聯中堅域陀連迪洛夫與曼城中場奇雲迪布尼爭頂下，皮球飛到禁區頂，根度簡第一時間「窩利」抽射，皮球直飛網角，也令「藍月亮」在開賽僅13秒便閃電打破僵局。

3分鐘後，曼城差點便再入一球，但洛迪接應迪布尼罰球傳中一頂，皮球僅貼柱出界。