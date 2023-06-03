英足總盃決賽｜曼城開賽13秒閃電開紀錄 根度簡「窩利」勁射破網
撰文：普利森
出版：更新：
今年英格蘭足總盃獎盃，將落在曼市雙雄手上，史上首度在足總盃決賽上演「曼市打吡」，究竟是曼城繼續衝擊三冠王，還是曼聯以盃賽雙冠完成球季？
曼聯與曼城今晚決戰溫布萊，爭奪今季足總盃殊榮，「曼市雙雄」各有追求，曼城希望衝擊三冠王；曼聯則欲以盃賽雙冠結束球季。
曼聯主帥坦赫格直言，與曼城的決賽是個好機會要測試曼聯的實力，而紅魔鬼不是為了阻止曼城達成三冠王的創舉，而是他們想贏得獎盃。曼聯今仗並非「夫添」上陣，早前受傷的安東尼應繼續養傷，大有機會錯過足總盃決賽。
曼城領隊哥迪奧拿賽前先向坦赫格笠高帽，盛讚曼聯進步不少，事先聲明今仗將以副選門將奧迪加把守最後一關。
英足總盃決賽｜哥迪奧拿盛讚曼聯大有進步 曼城會派二號門將把關
英足總盃決賽｜坦赫格透露一曼聯主力難復出 測試與曼城實力差距
英足總盃決賽｜曼聯拿什麼對抗最強曼城？ 般奴福仔連線決定成敗
曼城正選陣容（3-2-4-1）
門將：史堤芬奧迪加
後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治
防中：史東斯、洛迪卡斯簡迪
攻中：貝拿度施華、奇雲迪布尼、根度簡、基亞利殊
前鋒：艾寧夏蘭特
曼聯正選陣容（4-2-3-1）
門將：迪基亞
後衛：雲比沙卡、華拉尼、域陀連迪洛夫、勞基梳爾
防中：卡斯米路、費特
攻中：般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣、查頓辛祖
前鋒：拉舒福特
曼城第一個攻勢便開紀錄，後防長傳上前，曼聯中堅域陀連迪洛夫與曼城中場奇雲迪布尼爭頂下，皮球飛到禁區頂，根度簡第一時間「窩利」抽射，皮球直飛網角，也令「藍月亮」在開賽僅13秒便閃電打破僵局。
3分鐘後，曼城差點便再入一球，但洛迪接應迪布尼罰球傳中一頂，皮球僅貼柱出界。
坦赫格6招平定動蕩 完美解決C朗危機 曼聯一季由亂到治｜01球評曼聯足總盃決賽前再添傷兵 鋒線「玻璃人」缺陣 坦赫格實好頭痕英足總盃｜韋格賀斯一吻成勝負關鍵 狂奔場邊鏟草慶祝複製經典英格蘭足總盃｜曼聯失意歐霸後即反彈 12碼險勝白禮頓闖決賽英超｜富咸米祖域對曼聯推球證停賽8場 足總仍覺判罰太輕欲上訴英足總盃｜曼聯反勝 富咸9人應戰成轉捩點 主帥：球證有壓力