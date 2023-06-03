英足總盃決賽｜曼城開賽13秒開紀錄 曼聯半場追平 根度簡再入窩利

今年英格蘭足總盃獎盃，將落在曼市雙雄手上，史上首度在足總盃決賽上演「曼市打吡」；曼城在開賽僅13秒便由根度簡閃電先開紀錄，但曼聯卻藉12碼追平，雙方半場以1：1打成平手；不過根度簡在易邊後再入一球助曼城領先。



根度簡在開賽僅13秒便為曼城先開紀錄。（路透社）

曼城第一個攻勢便開紀錄，後防長傳上前，曼聯中堅域陀連迪洛夫與曼城中場奇雲迪布尼爭頂下，皮球飛到禁區頂，根度簡第一時間「窩利」抽射，皮球直飛網角，也令「藍月亮」在開賽僅13秒便閃電打破僵局。

3分鐘後，曼城差點便再入一球，但洛迪接應迪布尼罰球傳中一頂，皮球僅貼柱出界。

曼聯失波後患得患失，中場老大哥卡斯米路也做了幾次叫隊友冷靜的手勢，但形勢沒有太多轉變，要到23分鐘才組織到較似樣的攻勢，但拉舒福特接應傳中卻告頂斜。

般奴費南迪斯主射12碼中鵠，為劣勢的曼聯追成1：1平手。（路透社）

不過，曼聯在32分鐘意外追平，當時曼城中場基亞利殊與雲比沙卡爭頂，皮球彈中基亞利殊左手，球證經VAR後判罰12碼，般奴費南迪斯主射中鵠。

基亞利殊意外地手碰到皮球，他十分不滿球證因此判罰12碼。（Ｇetty Images）

曼聯扳平後士氣如虹，拉舒福特多次在反擊中產生威脅，而中堅華拉尼及後接應角球撞射，亦幾乎助球隊反超前，但皮球僅告斜出，也令雙方半場以1：1打成平手。

根度簡再入一球「窩利」，助曼城領先至2：1。（路透社）

易邊後僅6分鐘，根度簡又以「窩利」建功，他接應迪布尼右路開出的死球，然後於禁區頂左腳第一時間施射，雖然射門不算強勁，但勝在角度「刁鑽」，令曼聯門將迪基亞也鞭長莫及。

曼聯與曼城將在溫布萊爭奪足總盃殊榮。（路透社）

曼聯與曼城今晚決戰溫布萊，爭奪今季足總盃殊榮，「曼市雙雄」各有追求，曼城希望衝擊三冠王；曼聯則欲以盃賽雙冠結束球季。

曼聯主帥坦赫格直言，與曼城的決賽是個好機會要測試曼聯的實力，而紅魔鬼不是為了阻止曼城達成三冠王的創舉，而是他們想贏得獎盃。曼聯今仗並非「夫添」上陣，早前受傷的安東尼應繼續養傷，大有機會錯過足總盃決賽。

曼城領隊哥迪奧拿賽前先向坦赫格笠高帽，盛讚曼聯進步不少，事先聲明今仗將以副選門將奧迪加把守最後一關。

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曼城正選陣容（3-2-4-1）

門將：史堤芬奧迪加

後衛：基爾獲加、魯賓戴亞斯、文路爾艾簡治

防中：史東斯、洛迪卡斯簡迪

攻中：貝拿度施華、奇雲迪布尼、根度簡、基亞利殊

前鋒：艾寧夏蘭特



曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞



後衛：雲比沙卡、華拉尼、域陀連迪洛夫、勞基梳爾

防中：卡斯米路、費特

攻中：般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣、查頓辛祖

前鋒：拉舒福特

