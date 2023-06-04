曼聯22/23球季總結｜主力球員表現簡評　決裂出走之人獲最低分

曼聯在足總盃決賽不敵曼城後，完成22/23球季。曼聯今季成績令人滿意，在英超獲得季軍，如願取得來屆歐聯資格。盃賽方面，曼聯贏得聯賽盃冠軍及足總盃亞軍，而在歐霸盃則8強止步。

綜觀整個球季，華拉尼、利辛度馬天尼斯、卡斯米路、般奴費南迪斯及拉舒福特表現優異，皆是曼聯重返歐聯的主要功臣。查頓辛祖繼續庸碌無為，安東尼還要時間證明身價，但如果數今季最差球員，恐怕是場內場外皆令人失望的C朗拿度。



以下為《01體育》編輯對曼聯主力球員的今季評分，以10分為滿分。

作為金手套獎得主，迪基亞不會太低分，但他有時的表現令人失望。（Getty Images）

迪基亞–6分

作為今季英超金手套獎得主，迪基亞的分數不會太低，肯定及格。雖然他反應快，時常用雙腿作出「神救」，但他會間中發波瘟，犯下一些致命錯誤，而且他的傳球能力似乎未能跟得上球隊所需。

達洛治–6分

達洛治曾經一度佔據右閘正選，其助攻力為人稱道，但攻強守弱，到季尾被雲比沙卡搶回正選。達洛治今季表現不過不失，是個能夠跟雲比沙卡輪換的競爭對手。

雲比沙卡上半季不受重用，下半季卻搶回正選。（Getty Images）

雲比沙卡–7分

只看上半季，雲比沙卡被深藏在「雪櫃」深處，還以為他在冬季轉會窗肯定離隊，但他在下半季重生，單對單防守依然強悍，助攻亦有點開竅跡象。有雲比沙卡及達洛治，曼聯的右閘位置絕對夠人用。

曼聯中堅華拉尼。（Getty Images）

華拉尼–9分

華拉尼真的是後防領袖，他不會出現什麼搶鏡時刻，但總會在最適當的時機現身。只要他在陣，無論其拍檔是馬天尼斯，還是連迪洛夫，甚至馬古尼，曼聯的後防都能予人信心。如果他受傷少一點，那就更好了。

利辛度馬天尼斯–9分

馬天尼斯因為身高的關係，季初曾被香港球迷嘲笑為「地面屠夫」，結果這個負面的外號逐漸變成正面的外號。馬天尼斯落腳鏟波準，踢法硬朗，彈跳力亦不錯，今季表現令人驚喜。若非他季尾受傷，可能曼聯在歐霸盃能夠行得更遠。

連迪洛夫愈踢愈好。（Getty Images）

域陀連迪洛夫–8分

華拉尼時不時受傷，馬天尼斯季尾提早收「咧」，連迪洛夫成為曼聯最可靠的替補中堅。尤其是季尾，他拍住華拉尼的表現穩健，比上季進步得多，鮮見慌失失的鏡頭。

哈利馬古尼–7分

馬古尼上季頻頻出錯，被嘲笑為「麥麥送」，今季明顯減少了失誤的鏡頭。一來他的上陣次數大減，淪為第四中堅，二來當他有機會披甲時，信心似乎比上季增加。作為隊長，儘管長居後備，但他毫無怨言，沒有搞風搞雨，也值得欣賞。

勞基梳爾–8分

在馬拉西亞的競爭下，梳爾今季愈踢愈好，攻守兼備，站穩球隊正選。有他在陣，曼聯的左路防守令人有信心。由於坦赫格喜歡用左腳中堅，有段時間派梳爾客串中堅，發揮亦不錯。曼聯向來是轉會傳聞大戶，但基本上沒有傳過要買什麼左閘，可見梳爾之強。

杜維爾馬拉西亞–6分

馬拉西亞季初的表現一度令人驚喜，給予梳爾一點壓力。然而，隨球季發展，大家都明顯見到他與梳爾的實力差距。不過，考慮到他的身價，實力確與價錢相乎，作為替補，也是及格的。

巴西中場卡斯米路。（Getty Images）

卡斯米路–9分

卡斯米路在曼聯的作用十分重要，可說是陣眼！無論是防守上的選擇，還是轉守為攻的傳球，甚至間中發揮出來的入能力，皆盡顯這位巴西防中的級數。唯一的瑕疵是季中的兩面紅牌，令他停賽數場，動搖曼聯中場。他就是曼聯中場的主力牆，有他在，心安理得，沒有他，總覺風雨飄搖。

在足總盃決賽，坦赫格派麥湯米尼後備上陣。（Getty Images）

麥湯米尼–7分

在卡斯米路及艾歷臣加盟後，麥湯米尼今季的重要性大減，但每次上陣，也是全力以赴。中場掃蕩以外，麥湯米尼有時會被推前，發揮他的後上入球能力。勤勤懇懇，踢到中場中由防守到進攻各位置，麥湯米尼絕對是一位很好的輪換球員。

費特表現起伏較大。（Getty Images）

費特–7分

比起麥湯米尼，費特似乎更得坦赫格的歡心，他也是坦赫格今季最常派遣後備上場的球員。費特跑得，防守不惜氣力，是曼聯對抗強隊的重要棋子。不過，費特的狀態起伏較大，踢得好時如中場戰神，差的時候可以冇腳好波。

雲迪碧克–5分

以前昔日恩師執掌球隊，他可以脫胎換骨？結果，雲迪碧克的發揮跟上季變化不大，依然令人失望，未有踢出正選甚至輪換球員的實力。他季初受傷，長期養傷，不知下季還有沒有機會？

基斯甸艾歷臣–8分

當艾歷臣加盟時，沒有寄望他會成為主力，結果他成為曼聯的中場核心，與卡斯米路及般奴費南迪斯組成鐵三角。艾歷臣跑動多，控球及傳球皆佳，分擔了般奴進攻的工作。然而，艾歷臣季尾傷癒復出後，表現明顯下滑，希望他下季可以重拾水準。

沙比薩–6分

沙比薩季中從拜仁外借加盟，表現平平，但總算在曼聯中場人腳告急時發揮到一位及時雨的功效。

今季般奴在中場乜位都踢過。（Getty Images）

般奴費南迪斯–9分

般奴仍是曼聯中場最重要的球員，他會勤力逼搶，任勞任怨，整季彷彿不會受傷，如鐵人一樣，今季他踢過攻中、防中、左翼及右翼，十分全能。不可不提的還有他的入球及助攻數據。般奴在曼聯陣中真的是不可或缺。

安東尼–7分

安東尼面對最大的問題是1億歐元轉會費的包袱。以身價而論，安東尼今季的入球及助攻數字有點令人失望，但不計身價，他確實提升了曼聯右翼的實力，令球隊的進攻不會過分側向左路。他控球穩，有一腳遠射，回防也積極。有安東尼踢右翼，總比用辛祖好。

查頓辛祖–5分

辛祖的表現依然一言難盡。雖然坦赫格已為他安排獨立訓練，希望提升他的信心，但當他下半季重返主力陣容後，表現亦未令人說服。踢右翼，不如安東尼，踢左翼，則在拉舒福特之下。他突破能力弱，射門平平，有時控球過多，易有失誤，在前場帶來的壞處多於好處。

艾蘭加–5分

艾蘭加上季幾得蘭歷克的歡心，但今季似乎不受坦赫格重用，上陣次數較少，亦不見搶眼之處，風頭遠不及加拿祖。不如下季尋求外借或離隊，再在留在曼聯坐冷板，只會耽誤前程。

C朗拿度–3分

可能大家差點忘記了他，在世界盃前的季初，他還是曼聯球員。在場外，他扭計求離隊，幾乎缺席整課季前操練，一而再提早離隊，對熱刺一戰更拒絕後備落場，最後更大爆發數臭曼聯，簡直是負分表現。在場內，有他的比賽，曼聯彷彿自斷一臂，踢得很差，隊友只顧給他餵波。凡事太盡，緣份勢必早盡，見他入了3球，就給他3分。

安東尼馬迪爾–6分

一個很令人惋惜的球員，他有能力，也是曼聯陣中最強的中鋒。他能夠在前場控到波，也可以分到波，要突破有突破，要把握力也不錯，只可惜他真的是一位「玻璃人」！對馬迪爾，不是恨鐵不成鋼，而是恨玻璃不能變鋼筋！

韋格賀斯在1月外借加盟曼聯，完成到「頂住先」這項任務。（Getty Images）

韋格賀斯–6分

評語跟沙比薩差不多，他在曼聯鋒線人手最短缺時加盟，解決了燃眉之急。他一度產生奇效，但很快就發現能力確實有差距，除了夠勤力，他真的沒有什麼優點。

在C朗離隊後，拉舒福特帶領曼聯前線，成為入球保證。（Getty Images）

拉舒福特–9分

可以說冇得彈！他是曼聯今季最值得信賴的射手，表現非常好。在世界盃後，全靠他狀態大勇，不斷入球，曼聯才能穩入英超前4名。

加拿祖–7分

18歲的加拿祖是一位可造之才，有膽識，突破力強，射門也不錯，可以作為拉舒福特在左翼位置的後備。