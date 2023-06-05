英超｜熱刺相中些路迪三冠王教頭柏斯迪高古　傳數日內將有消息

熱刺自3月辭退領隊干地（Antonio Conte）後，其副手史泰連尼（Cristian Stellini）執教僅4場便火速被炒，目前由賴恩美臣（Ryan Mason）擔任看守領隊，主帥之位一直懸空至今。

這支北倫敦球會內部亂象遲遲未平，最近又傳出當家前鋒哈利卡尼（Harry Kane）及門將洛里斯（Hugo Lloris）可能離隊。不過據多間外媒報道，熱刺似乎看中些路迪主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou），該名澳洲籍教頭亦有意接任。



熱刺今季英超排名第8，來季無緣參加歐洲賽，看守領隊賴恩美臣帶隊戰績不算理想，6戰錄2勝1平3負，換帥一事可謂事在必行。早前曾一度傳過白百合想讓普捷天奴（Mauricio Pochettino）再次執掌教鞭，但該名教頭近日正式成為車路士領隊，表示熱刺必須再另尋目標。

據《The Athletic》報道，熱刺相中些路迪教頭柏斯迪高古，並會在未來幾天公布消息，英國廣播公司（BBC）則指雙方會在未來幾天接洽商討。些路迪剛在昨天（4日）的蘇格蘭盃決賽擊敗恩華利斯，加上蘇超聯賽及聯賽盃，柏斯迪高古率領這支球隊完成了國內「三冠王」的成就。

柏斯迪高古今季帶領些路迪完成國內「三冠軍」成就。（Getty Images）

當然，考慮到些路迪在蘇超的統治力，他們達成三冠王也不是什麼特別罕見的事情。不過柏斯迪高古帶領些路迪的勝率，達到74.5%，是些路迪近7季最高勝率的教練，這兩季能拿到的6個國內獎盃，他亦贏下5個。

這名澳洲籍教頭在2021年來到些路迪前沒有歐洲執教經驗，前一任東家是橫濱水手，並在2019年帶領他們奪得睽違15年的J1聯賽冠軍。此前他曾執教過澳洲國家隊，以及墨爾本勝利、布里斯班獅吼等澳洲球隊。

柏斯迪高古上一任東家是橫濱水手，在歐洲執教經驗並不豐富。（Getty Images）

據BBC報道，他在昨天率隊奪得蘇格蘭盃後，拒絕討論自己在球隊的未來，英國《每日郵報》稱他有意加盟熱刺，並已經向些路迪會方表達意願。

從蘇超轉戰英超的教頭並不多，最有名的莫過於謝拉特（Steven Gerrard），他退役後短暫執教利物浦青年軍一季，然後到蘇超擔任格拉斯哥流浪主帥，並率隊贏得2020/21聯賽冠軍，隨後於2021年執掌阿士東維拉教鞭。此外，羅渣士（Brendan Rodgers）也曾是些路迪的教頭，不過他是在英冠及英超輾轉多個賽季，包括帶領利物浦衝擊聯賽冠軍失敗後，才在2016年到些路迪執教，並於2019年成為李斯特城領隊。