U20世盃激戰｜意大利擒「虎」入決賽｜保夫萊特專欄

意大利與南韓這兩支勢不兩立的死敵將在周四U20世盃4強硬碰，或會改寫兩軍日後的敵對關係。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



2002年世盃16強南韓淘汰意大利出局一役舉世震驚，甚至有人認為該仗是世盃史上最大冷門，儘管今時今日這兩支U20國家隊的球員，對當年那場賽事已開始印象模糊，不過他們都一定明白這場4強賽事，絕對比一場決定決賽席位誰屬的比賽，更具深層意義。

即睇保夫萊特點評意大利對韓國4強戰

已連續3屆打入U20世盃4強的意大利勢頭非常強勁，8強3：1擊敗哥倫比亞一仗就充滿說服力，毫無疑問，他們此刻目標必定是衝擊其史上首個U20世盃冠軍。

一如所料，今屆賽事表現出色的中場卡沙迪爾繼續交出星級表現，不單為球隊先開紀錄，更交出與其入球同樣精彩的助攻予巴丹斯再下一城，最後意大利再憑艾斯保薛圖錦上添花，成功躋身4強。

卡沙迪爾已在今屆賽事總共交出6入球2助攻，現已成為金球獎大熱門。(Getty Images)

卡沙迪爾8強的關鍵表現，勢必令其球會車路士份外關注，因為該名20歲新星已在今屆賽事總共交出6入球2助攻，現已成為金球獎大熱門。此子連同巴丹斯、岩布仙奴及基拿迪的突出表現，對意大利成功晉身4強至關重要，南韓要應付這支才華橫溢的意軍定必困難重重。

不過，由金恩貞領軍的南韓對U20世盃淘汰賽也如對手般並不陌生，2019年就曾殺入決賽但敗於烏克蘭腳下，今屆太極虎勢必保持雄心壯志，期望能夠走到最後。今屆賽事未嘗一敗的南韓已證明他們是支韌力十足的球隊，8強以1：0淘汰尼日利亞一役，正正就是球迷今屆賽事見到太極虎的典型表現。

今屆賽事未嘗一敗的南韓已證明他們是支韌力十足的球隊。（Getty Images）

這支U20亞洲盃4強分子刻意讓出控球權予對手，靠穩守突擊和搏死球尋找機會，最終憑攻入個人今屆賽事第2球的中堅崔錫賢一箭定江山，成功晉級4強。直至現時為止，中場李勝元憑4個死球助攻成為賽事助攻王，如果意大利希望成為今屆賽事首支擊敗南韓的隊伍，面對如此高效的死球戰術必須嚴加防範。

一切因素都反映今仗必定是場觸目大戰，我預計踢得聰明的意大利可以消除南韓的威脅，一舉殺入決賽。

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

