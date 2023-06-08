美斯加盟國際邁亞密　3年前訪問早露玄機　嚮往美國生活早已置業

阿根廷球王美斯（又譯：梅西／Lionel Messi）生涯下一站，不是傳聞之中的沙特阿拉伯球隊希拉爾（Al-Hilal），而是美國職業足球聯賽（MLS）球隊國際邁亞密，這個選擇不禁令外界大為意外。

不過他其實早在3年前一個訪問露口風，表示希望有機會到美國踢足球，而且被西班牙電台查證發現2019年已在美國邁亞密置業，購入的豪宅單位距離國際邁亞密只有25分鐘車程。



美斯如到美國延續足球生涯，一定程度是出於家庭因素。（Instagram）

早已在邁亞密置業

美斯在2020年夏天幾乎離開巴塞，同年年底接受西班牙名嘴Jordi Évole獨家訪問，大爆與巴塞隆拿和前會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）之間恩怨情愁，當時美斯已曾提及希望在掛靴前到美國踢MLS，「我一直幻想自己能夠享受在美國生活和踢足球，那兒的聯賽會如何，生活又會如何。」

這消息在當時而言相當震撼，或許因而觸發西班牙電台Cadena Ser查證，發現美斯早在2019年中已在美國置業，買入邁亞密超級豪宅大樓Porsche Design Tower其中一個單位。

【美斯買入的美國豪宅有什麼特別？】（按圖放大）

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西班牙電台主持3年前神預言

由於Porsche Design Tower距離國際邁亞密只有25分鐘車程，當時西班牙傳媒已估計，國際邁亞密或是美斯未來的下一站。來自巴塞隆拿的電台節目主持人Jose Antonio Ponseti當時曾聲稱，「美斯希望留在巴塞隆拿到2023年，然後移居邁亞密，讓他的孩子可以入大學前到美國讀書。」

只是美斯2021年夏天離開巴塞隆拿時，選擇留在歐洲踢足球，轉投巴黎聖日耳門（PSG），前赴美國踢足球的消息亦隨之不了了之。不過美斯如今離開PSG，今年正是2023年，中間曾出現轉變，美斯最終還是在Jose Antonio Ponseti預告的2023年到達邁亞密，3年前的一席話竟變成「神預言」。

美斯離開巴塞時哭成淚人。（Getty Images）

美斯親述選擇國際邁阿密的理由

美斯向傳媒披露，「我收到其他歐洲球會報價，但我完全沒有考慮。因為留在歐洲的話，我只會重返巴塞隆拿。當巴塞交易不能成事，現在我想到邁阿密嘗試一些不同的東西。」

他不諱言，「我希望與巴塞隆拿保持緊密聯繫，我會再次到巴塞隆拿生活，那已經決定了。我希望未來有天可以幫助球會，因為我深愛它。我想多謝巴塞球迷支持，是的，我渴望重返那裏……肯定。」

美斯加盟碧咸為班主的國際邁亞密。（Getty Images）

2018年創立的MLS新球會國際邁亞密（Inter Miami），由前曼聯球星碧咸做班主，身為會長，他一直希望借助在足球圈的人脈，引入包括美斯和C朗拿度在內的頂級球星，可惜一直未能成功。最著名的有阿根廷前鋒希古恩，他在2020年加盟，踢過兩季，並在2022年球季完結後宣布掛靴。

即使如此，碧咸跟美斯一直保持良好關係，國際邁亞密人工或許及不上沙特球會希拉爾開出的冠絕全球4億歐元年薪，好處是他們跟全球最強品牌Adidas和Apple均有合作，或能產生更大品牌效應，而且相對沙特阿拉伯聯賽，美職聯無論賽事水平、全球認知程度以至球迷數量均更優勝。

美斯離開PSG，一度盛傳到沙特阿拉伯搵食，不過他最終選擇美職聯。（Getty Images）

35歲的美斯今夏跟PSG約滿，回復自由身，去向引發全球關注。PSG早前公布美斯篤定季尾離隊，他重返母會巴塞隆拿的希望，隨巴塞受制財政公平條款（FFP）遲遲提不出報價愈來愈渺茫，最後出路似乎只剩下財力最強的沙特阿拉伯。

不過英國廣播公司（BBC）報道用確定口吻指出，「阿根廷傳奇美斯離開法國冠軍球隊巴黎聖日耳門後，將會（will join）加盟美國球隊國際邁亞密」，更表示，「這位前巴塞球員將拒絕沙特阿拉伯球會希拉爾開出的更優厚報價。」西班牙《阿斯報》以同樣堅定語氣報道，美斯將加盟國際邁亞密（Messi will play for Inter Miami），指出阿根廷球王決定在美國延續生涯，拒絕沙特的巨額合約，以及向母會巴塞隆拿表明不會歸隊。

超級豪華的2023年夏天自由身球員陣容：（點圖放大）

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沙特阿拉伯一直希望借助足球，提升國際形象和推廣當地旅遊發展，並向當地球會發放巨額補貼，幫助它們引入足球巨星。2022年卡塔爾世界盃後，剛離開曼聯的葡萄牙球王C朗拿度加盟沙特球會艾納斯，為「搶人才」計劃掀起序幕。

沙特已邀得美斯出任當地旅遊大使，阿根廷球王甚至在早前缺席PSG操練，到沙特履行旅遊大使職務，惹來PSG不滿。今年4月沙特球會希拉爾向美斯向出高達4億歐元年薪聘約，足足是C朗拿度在艾納斯破紀錄2億歐元年薪的兩倍。正當外界以為兩大球王將在沙特再次一較高下，卻傳來美斯拒絕到沙特的消息。

即使如此，沙特聯賽來季依然熱鬧，應屆金球獎得主賓施馬已落實加盟另一沙特球會伊蒂哈德，車路士防守中場簡迪盛傳亦會日內加盟。