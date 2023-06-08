U20世盃激戰｜意大利硬撼南韓　攻力強橫主宰「大」局

今屆U20世界盃來到準決賽，傳統勁旅紛紛落馬，現時4強份子全部都未捧過冠軍，所以今年肯定會有新王者誕生。4強之中，意大利在淘汰賽過程中表現最具說服力，可說是奪冠大熱，但他們的對手南韓有驚人韌力，意軍實屬可勝不穩。（球賽編號：FB2345 ，6月9日凌晨5時開賽，FIFA+網頁及App直播）。



意大利大國腳傳統風格是防守穩健，再伺機突襲爭取入球，但這支小意軍卻踢出漂亮的進攻足球，其中一再提及的卡沙迪爾（Cesare Casadei）無疑是今屆最大發現，或許他在英冠雷丁磨練了半季，更掌握空戰秘誤，因此他的頭槌非常了得，對哥倫比亞時便用頭槌攻入一球又二傳巴丹斯（Tommaso Baldanzi）建功。

意大利中場卡沙迪爾頭槌了得，在今屆賽事已入6球，暫時在射手榜踞首位。（Getty Images）

卡沙迪爾還擁有極強體能，覆蓋範圍廣闊，總跑動距離為71.72公里（平均每場14.344公里），是4強眾將中最多的；南韓跑得最多的球員是後衛姜成雲，但其總距離也僅是56.21公里。卡沙迪爾現以6球高踞射手榜首，而其活躍表現，帶領意大利今屆5場賽事攻入了11球，也令其中4場總入球超過2球。

南韓在8強憑將士用命，險勝尼日利亞晉級4強，有望繼上屆後，再度躋身決賽。（Getty Images）

不過，上屆亞軍南韓勝在有團隊精神，8強面對尼日利亞的狂攻，憑將士用命，加一點運氣，最後都保住了1：0的勝果，因此他們今仗亦非「輸硬」，如能拖到加時或12碼，隨時憑韌力再次躋身決賽。

即睇保夫萊特點評意大利對韓國4強戰

同日另一仗，烏拉圭對以色列（球賽編號：FB2346，6月9日凌晨1時30分開賽，FIFA+網頁及App直播）。以色列在8強爆大冷加時以3：2淘汰巴西，而且幾個入球都非常精彩，尤其多杜治文（Dor Turgeman）所入的最後一球，在禁區內冷靜地連過兩關才快射入網，比森巴更森巴。

以色列鋒將多杜治文腳法秀麗、埋門冷靜，今仗隨時再有斬獲。（Getty Images）

烏拉圭在8強能打敗如日方中的美國，也頗令人意外，左路是其進攻泉源，迪羅斯山度士（Juan de los Santos）上仗在左路便直接間接地助攻了兩個入球；但烏拉圭賴以晉級的關鍵，是穩健的防守，他們今屆5場中有4場保持不失，隨時能守入決賽。

烏拉圭翼鋒迪羅斯山度士（中）在左路極具威脅，是上仗淘汰美國的功臣。（Getty Images）

即睇保夫萊特點評烏拉圭對以色列4強戰

英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）為兩場4強賽事作分析，可按以下連結觀看：

保夫萊特專欄｜撐意大利擒「虎」入決賽

保夫萊特專欄｜睇好以色列除「烏」創歷史