足球轉會︱利物浦「半價」獲得麥阿里士打　比寧咸已通過皇馬體測

歐洲足球轉會窗非常繁忙，繼美斯、賓施馬兩大巨星目的地落實後，萬眾注目的英格蘭新星比寧咸（Jude Bellingham）亦篤定投效西甲班霸皇家馬德里，並已通過體測。

積極改組中場線的利物浦，一如所料，率先引入白禮頓阿根廷中場麥阿里士打（Alexis Mac Allister）。他的加盟外界並不意外，出乎意料的是他的轉會費遠低市場預期，甚至是「半價」。



比寧咸己通過皇馬體測，即將成為銀河艦隊新一員。（Getty Images）

各大傳媒報道，皇家馬德里跟多蒙特達成協議，同意付出1.03億歐元初步轉會費另加附帶條款，收購19歲英格蘭國腳比寧咸。意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，比寧咸在周四（8日）已完成皇馬體測，並已簽下直到2029年的6年長約，據了解皇馬將安排比寧咸下星期在班拿貝球場跟球迷見面。

比寧咸幾乎是歐洲各大豪門均渴望追逐的目標，尤其是利物浦和曼城兩大英超球會，可是當紅軍在多蒙特提出高昂標價之下退出競逐，比寧咸便一心前赴皇馬。利物浦明知搶不到比寧咸，早已在月前轉移目標，力搶白禮頓中場麥阿里士打。

阿根廷中場麥阿里士打由白禮頓轉投利物浦。（Getty Images）

麥阿里士打不止今季在白禮頓中場光芒四射，卡塔爾世界盃期間，這位阿根廷中場在美斯身後助攻助守，是幫助「球王登基」的關鍵人物之一，絕對是今年夏天的其中一位最搶手中場球員。

他跟白禮頓的合約中附設違約金，市場一直盛傳金額高達7000萬英鎊，惟羅曼奴宣稱，「利物浦僅以3500萬英鎊簽入麥阿里士打」，假如消息屬實，費用僅為傳聞中的一半。Sky Sports指出，麥阿里士打的初步轉會費為3500萬英鎊，「有消息指最高可達5500萬英鎊」，相信跟日後附帶獎金條款有關。

24歲的麥阿里士打說加盟利物浦是「夢想成真」，「對我來說今年是神奇的一年，贏得世界盃，以及為白禮頓取得的成就……不過現在是時候去想利物浦，嘗試當一個更好球員，每天嘗試成為一個更優秀的人。」