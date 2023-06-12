法網決賽︱祖高域挫魯迪封王　大滿貫23次奪標再創歷史新一頁

撰文：吳慕兒
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36歲的祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）寫下網球歷史新一頁，這位塞爾維亞巨星在法國網球公開賽（法網）男子單打決賽直落三盤擊敗24歲挪威球手魯迪（Casper Ruud），第3次贏得法網冠軍，同時是職業生涯第23項大滿貫錦標，創下男子單打大滿貫紀錄。

祖高域第三度贏得法網冠軍，個人累積23次大滿貫男單冠軍，再創歷史。（Getty Images）

今屆沒有拿度的法網，祖高域晉級路上大致無驚無險，直到準決賽面對「拿度接班人」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），才算遇上強手。年齡並未成為祖高域的障礙，一代「發球機器」伊雲尼斯域當上他教練後，發球威力愈來愈強，今屆法網他的發球再度進化——減少彈跳、改為加力向前衝，威力更強亦更穩定，準決賽先擊敗有傷在身的20歲「新泥地王」，決賽面對24歲的魯迪，依然控制戰局。

他的開局並不順利，首盤一度落後1：4，期間右大腿疑在一次追球中受傷，比賽中面對逆境對祖高域而言並非新鮮事，韌力超強的他默默連追3局，戰至4：4平手，繼而拼至拿下決勝局7：6先取首盤。祖高域辛苦取得個好開始之後，魯迪再阻擋不到他，以6：3、7：5再贏兩盤封王，世界排名亦將由第三重返第一位，今年已直落連贏澳網、法網兩大滿貫。

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祖高域法網決賽擊敗魯迪，第三度封王。（Getty Images）

無論你是否喜歡祖高域，不得不承認他是史上最全面的網球手——23次大滿貫錦標之中，10次來自澳網，3次法網，7次澳網，3次美網。每項大滿貫都至少贏過3次，這是同代另外兩大天王拿度和費達拿也無可比擬的成就。

紅土場甚至不是祖高域最擅長的場地，法網長年由「泥地王」拿度壟斷，祖高域直到2016年才首奪法網，那年拿度在第三圈因傷退賽，今屆他再度在拿度因傷缺陣下封王。唯一一次法網正面交鋒下獲勝，是2021年準決賽，祖高域以盤數3：1勝出，那場比賽被譽為法網經典之一，塞爾維亞人決賽亦順利擊敗施斯柏斯奪冠。

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挪威球手魯迪阻擋不到祖高域法網封王，連續兩年得亞軍。（Getty Images）
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男子網球三大傳奇大滿貫次數：
祖高域（23次）：澳網10次﹑法網3次、溫網7次﹑美網3次
拿度（22次）：澳網2次、法網14次、溫網2次、美網4次
費達拿（20次）：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次

祖高域與拿度在大滿貫的追逐停不了，當2022年1月祖高域因疫苗風波被澳洲遞解出境未能衛冕，拿度連贏澳網和法網累積22次冠軍超越了他，祖高域則拿了溫布頓，大滿貫數目增至21次；到今年拿度傷患纏身，又輪到祖高域連贏澳網和法網，成為累積23次大滿貫錦標的男子單打第一人。

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祖高域生涯23次大滿貫封王，笑得開懷。（Getty Images）

【祖高域職業生涯23個大滿貫】（按圖放大）

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