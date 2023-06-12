HOKA開倉｜大熱越野跑鞋4折發售　行山鞋平過半價　即睇地址日期

HOKA的跑鞋、山鞋及拖鞋又開倉，大量鞋款4折到5折減價，其中熱門越野跑鞋Speedgoat 5以4折大劈價，原價1500元減到598元。另一款著名行山鞋Kaha 2 GTX則以44折發售，由2280元減到1008元。

是次開倉在鰂魚涌的On The List舉行，星期三（6月14日）首日開倉只招待付費會員，之後到6月15日到23日向會員免費開放。



On The List及HOKA在3月已經開過倉，當時人山人海。（顏銘輝攝）

今年頻頻減價的HOKA又開倉，其中減幅最大的是Speedgoat 5越野跑鞋，由原價1500元減到598元，以4折發售。On The List在3月曾聯乘HOKA開倉，當時Speedgoat 5的售價為650元，之後4月有旺角樓上舖開倉，減至599元一對，而今次On The List及HOKA再開倉，將售價稍為下調至598元。

HOKA Speedgoat 5。（顏銘輝攝）

Speedgoat 5外，今次開倉還有一些HOKA的跑鞋、涼鞋及拖鞋以4折多的價錢發售，例如防水行山鞋KAHA 2 GTX，由原價2280元減到1008元，44折發售。另一款防水行山鞋Tennine Hike GTX則售46折，折後價錢為1098元。

最便宜的產品是U Ora Recovery Slide 3拖鞋，由580元減到258元，以44折發售。

【是次開倉部分HOKA產品價錢（按圖放大）】

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開倉日期及時間：

Premium 付費會員開放時間：

6月14日— 14:00 - 20:00



Standard 免費會員開放時間：

6月15日至6月17日 — 08:00 - 20:00

6月18日— 10:00 - 20:00

6月19日至6月21日 — 08:00 - 20:00

6月22日至6月23日— 10:00 - 20:00



開倉地址：

鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://otl.sale/HOKA-Mar-2023