港足．越南直擊︱主教練轟球證主宰比賽　樂見跟亞洲列強收窄差距

香港足球代表隊友賽不敵越南，在作客情況下，今場球證至少兩次出現爭議性判決，令主教練安達臣甚為不滿。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



港足作客以0：1僅負越南，當中失球來自爭議性判決——中堅艾里奧與越南球員禁區內輕微碰撞，對手向前倒地，球證直指十二碼點。

下半場港足潘沛軒後上接應長傳單刀，旁證舉旗示意越位，惟現場大銀幕重播慢鏡所見，潘沛軒沒有越位；場邊的港隊主教練安達臣對判決甚為不滿，邊呼叫旁證並指向大銀幕投訴，但未獲理會。

安達臣向球證投訴。（袁志浩攝）

安達臣賽後在記者會表示，港隊早段踢得不錯、至少創造數次機會，遠超對手埋門次數，惟被不能控制的因素影響了結果。「那不是十二碼，我們為今場準備了很多，但球證主宰了比賽。今場證明我們跟亞洲列強收窄了差距，這是我們最想看見的事。」

領先今季中甲射手榜的港將安永佳今場兩度門前失機，先單刀起腳省中守門員，繼而窄角度射門斜出，令港隊已連續4場無法「靠自己」取得入球（對新加坡憑對手烏龍球入波）。主教練安達臣承認球隊仍欠把握力，「我們高位逼搶得到機會，但仍沒有入球。可是我們不能像球會一樣買一位前鋒，我相信我們始終會取得入球，也承諾這問題會得到改善。」