李紫桃・小宇宙｜最貪吃的短跑小將　平常心地逆風飛翔

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



李紫桃（阿桃），17歲，港大同學會書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表，也是香港女子青年（18歲和20歲以下）100米及200米紀錄保持者；她在學界也以24.31秒打破學界200米A Grade紀錄，於學界鋒芒畢露。

曾於2022年亞洲少年（U18）田徑錦標賽中大逆風（1.7米/秒）下跑出個人最佳時間24.79秒， 再於2023年5月的亞少更進一步跑出24.27秒，一口氣打破塵封16年的香港青年（U20）紀錄，摘下香港在這項賽事歷來第四面金牌。

戰績彪炳，但對阿桃來說，跑出的時間只是數字，她更期待逆風飛翔後的獎勵。



關於李紫桃的小宇宙

李紫桃的手繪世界。（黃寶瑩攝/李紫桃繪）

李紫桃的手繪世界

最愛美食的阿桃，畫食物必然是「手起筆落」，芝士蛋糕、士多啤梨、珍珠奶茶、魯肉飯自是逃不出她手掌心。她笑說任何美食她都愛，出去比賽更是胃口大開，即使是隊友白凱文口中「無啖好食」的烏茲別克，阿桃都可以每餐吞下數盤意粉、數球雪糕：「很餓呀！」

除了「貪吃」，阿桃更是需要大量睡眠，她表示若非必要時，她不會出門，因此她用藍色畫出一張床，「若不用上課做功課就更好」，阿桃偷笑道。圖的右上角，阿桃畫出好朋友和她們常用的合照姿勢。最後，阿桃按出iPad的調色盤，選出最鮮色的紅色道：「如果教練訓練當天穿紅衣，就一定會大發雷霆。」她一邊偷笑一邊畫出教練的「肖像」。

【李紫桃專訪】訪問也需要時間熱身的尷尬少女。（黃寶瑩攝）

【李紫桃專訪】李紫桃（阿桃），17歲，港大同學會書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表。（黃寶瑩攝）

李紫桃的Q&A

關於田徑

問：什麼時候開始接觸田徑？

答：我是四年級升五年級那一年暑假開始跑步，原因是我不喜歡游水。（笑）

我以前是游泳的，但覺得好辛苦，然後在小學學界時，見到同校的一個男生跑得好快，我心中也好想像他一樣，就跟隨他的教練練跑。其實我並不覺得跑步好開心，只是因為游水不開心，對比下就覺得跑步開心一點；可能因為游開水，我跑步時幾乎不太會喘氣，才會覺得跑步好容易、好舒服。

【李紫桃專訪】跑步源於不想游泳。（黃寶瑩攝）

問：加入港隊後，你眼中的港隊是怎樣的？

答：我一開始跑並沒有（好）成績，沒有什麼特別，到後來有一點成績，我自己也慢慢愈來愈重視（跑步），不會缺席訓練，成績慢慢變好。

現在加入港隊，特別是在接力隊，可以跟下其他人學一些平時個人練習學不到的事。例如上次去泰國公開賽和師姐一起比賽，當地很熱，讓港隊準備的地方也很小，只有一片假草地。我當時沒有想太多，但見到師姐們會準備好充足，自己帶備椅子、墊、太陽眼鏡，相反我就沒有經驗，什麼都沒有準備。

問：你有沒有偶像或學習對象？

答：我沒有特定的一個偶像。

但我會看不同運動員的報導和訪問，最近看了程小雅，她說自己5點起身和8點睡，教練常叫我早點睡，我想這方面真的要向她學習。另外，我也看了陳佩琦的訪問，她說自己（的100米時間）曾經跌到12.8秒，最終跑回11秒幾，我學到的是心態，因為我也想像不到自己如果跌到12.8秒會怎樣，應該會心態崩潰，可能（成績）就跑不回來。

【李紫桃專訪】於2023年5月的亞少跑出24.27秒， 打破塵封16年的香港青年（U20）紀錄外，摘下香港歷來第四面金牌。（黃寶瑩攝）

問：那你比賽前後的小習慣是？

答：以前賽前我喜歡吃芋圓為自己加油，還有指定的味道：鮮芋仙的招牌仙草冰沙加珍珠。不過，現在不太敢吃，因為我以前通常一比賽有壓力就會亂吃東西，就會吃得自己「太重」，教練就叫我要輕一點。現在因為怕變重，所以比賽前都不敢吃，比完賽再吃。

問：你訓練的頻率是？

答：一星期3日跑、2日健身。

【李紫桃專訪】一口氣摘下三面亞少獎牌。（黃寶瑩攝）

問：有沒有打算轉為全職運動員？

答：我有打算做全職的。可是，又會覺得全職好像很辛苦，所以暫時都只是停留在「想」的階段，未真正實行。我想可能要看跑出來的時間和自己身體狀況，並沒有限自己多少歲要去做這件事，現在都會先兼顧讀書和跑步。

問：100米還是200米？

答：其實，我沒有特別去練200米，跑得好可能只是本身自己不太會「拉車」，我反而想知道為什麼其他人跑100米可以這麼快！

【李紫桃專訪】她喜歡跑步，更喜歡吃東西。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：我是一個內向的人，因為我比較怕尷尬，例如今天和你聊得很開心，但如果有天在街上碰面，我會很自然地裝作不認識，或者我會扮看不見你，因為好怕我「Hi」完之後下一句不知道要說什麼。

其實比賽前後的我，表情都差不多，最多看到好的時間會笑一笑。和其他對手比較，我大概算是比較沒有「火」。其他人會對自己喊話、打氣，但我不會，所以不會有表情，就算跑到好時間，都會很快就忘記自己跑過什麼時間，不會太上心。我的心情都不會有太大的波動，不會太不開心，大概這也是沒有「火」的好處。

【李紫桃專訪】拿起芋圓，露出甜美滿足的笑容。（黃寶瑩攝）

問：你用什麼心態面對跑步這件事？

答：其實我都沒有去想自己怎樣可以跑快一點，因為我從不會想我要跑幾多秒，我都是平常心面對。就算有時候教練在比賽前問我：「你想不想知道，我覺得你會跑幾多秒？」我都說不想知道，因為我想平常心，不給自己太多壓力，營造到這個比賽不是很重要的感覺，才可以有最好的發揮。

因為只要「sleep well, eat well, happy mood（睡好吃好心情好） 」就會跑得快。以前比賽前食芋圓就是實行「eat well」！

【李紫桃專訪】堅信「sleep well，eat well，happy mood 」就會跑得快。（黃寶瑩攝）

問：那最喜歡做的事是？

答：我會「上心」的可能只有吃東西。

喜歡食芝士蛋糕、千層蛋糕，最好有士多啤梨味，又喜歡吃台灣菜，好像是鹽酥雞、肉燥飯，另外也很喜歡漢堡包一定要加芝士。日常喜歡吃普通的車仔麵，也喜歡食煎炸食物，但我好容易喉嚨痛。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：我想自己變成雀仔，因為牠們的呼吸方法是不會喘氣的，所以想試一下移動快、距離遠但又不會喘氣的感覺。

【李紫桃專訪】阿桃夢想變成小鳥。（黃寶瑩攝）

【李紫桃專訪】感受小鳥那不會喘氣的速度感。（黃寶瑩攝）

問：遇到難題的時候會做什麼？

答：我覺得自己未遇過好困難的時刻。因為我未大傷過，不過如果遇到，我想我應該會去吃東西，讓自己不要只將注意力放在傷患或是情緒上，將吃東西放第一位，其實這樣也不錯。面對困難時，我也可以有一個吃東西的原因，哈哈。

其實香港運動員的小宇宙：