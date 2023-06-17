劍擊亞錦賽．持續更新｜港隊男佩女重率先登場　江旻憓力爭衛冕

亞洲劍擊錦標賽今日（17日）於中國無錫開鑼，首日賽事先上演男子佩劍及女子重劍個人賽，本文將持續更新港將們的成績。



港隊女子重劍由世界排名第一的江旻憓領銜，夥拍佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希爭標。Vivian上年第2度登上亞洲冠軍的寶座，如今力爭衛冕。

在6人小組的佘繕妡及陳渭泠率先完成小組賽，「佘佘」錄得4勝1負；陳則贏得3場，其餘兩場以4：5飲恨。江旻憓與連翊希隨後完成小組，Vivian未能全勝，一場以3：5不敵新加坡劍手；Coco則拿下3勝3負，4名港將全數躋身淘汰賽。

江旻憓以5勝1負列7號種子，首圈輪空，將與泰國或蒙古劍手的勝方爭入16強，佘繕妡同樣輪空。陳渭泠與連翊希首圈分別與中華台北及印度劍手爭晉級。

劍擊｜亞錦賽周六開鑼江旻憓率先登場 兩國劍手成爭衛冕最大阻力

江旻憓今季首次奪得大獎賽冠軍，力爭個人第3個亞洲冠軍。（FIE）

至於男子佩劍方面，港隊派出何思朗、羅浩天、陳智軒及周頌羲角逐錦標。

何思朗小組賽僅負烏茲別克劍手，其餘4場全勝。

何思朗與隊友出戰亞錦賽男子佩劍個人賽。（Facebook截圖）

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊



亞錦賽賽程：