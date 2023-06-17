劍擊亞錦賽．持續更新｜衛冕江旻憓輕鬆過關　羅浩天反勝晉級8強

亞洲劍擊錦標賽今日（17日）於中國無錫開鑼，首日賽事先上演男子佩劍及女子重劍個人賽，本文將持續更新港將們的成績。

男佩兩將羅浩天與何思朗攜手闖16強，女重「一姐」江旻憓亦與佘繕妡晉身16強，力爭獎牌。



港隊女子重劍由世界排名第一的江旻憓領銜，夥拍佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希爭標。Vivian上年第2度登上亞洲冠軍的寶座，如今力爭衛冕。

在6人小組的佘繕妡及陳渭泠率先完成小組賽，「佘佘」錄得4勝1負；陳則贏得3場，其餘兩場以4：5飲恨。江旻憓與連翊希隨後完成小組，Vivian未能全勝，一場以3：5不敵新加坡劍手；Coco則拿下3勝3負，4名港將全數躋身淘汰賽。

劍擊｜亞錦賽周六開鑼江旻憓率先登場 兩國劍手成爭衛冕最大阻力

陳渭泠32強止步

江旻憓以5勝1負列7號種子，首圈輪空，將與泰國或蒙古劍手的勝方爭入16強，佘繕妡同樣輪空。陳渭泠與連翊希分別以15：3和15：2戰勝中華台北及印度劍手，率先晉身32強。

江旻憓與佘繕妡分別輕取泰國和烏茲別克對手晉級16強，後者將硬撼擊敗隊友連翊希的韓國3號種子李慧仁。

上屆首奪銅牌的陳渭泠，於32強面對新加坡劍手ABDUL RAHMAN Kiria，在領先13：9下遭對手力追至14：14，最終以一劍之差14：15吞敗，32強止步。

江旻憓16強與在小組落敗過的新加坡劍手Koh Elle Meihui再碰頭，Vivian再沒有鬆懈，並以15：5大勝對手，輕鬆躋身8強。

江旻憓今季首次奪得大獎賽冠軍，力爭個人第3個亞洲冠軍。（FIE）

男佩羅浩天何思朗齊闖16強

至於有韓籍新教練李旭宰上任的男子佩劍隊方面，派出何思朗、羅浩天、陳智軒及周頌羲角逐錦標。

何思朗小組賽僅負烏茲別克劍手，其餘4場全勝；上屆打入16強的羅浩天，亦在6戰中僅敗一場，連同陳智軒和周頌羲，4名港將攜手闖正賽。當中何思朗與羅浩天擊敗對手後晉身32強。

羅浩天以15：11擊敗印度劍手，勇闖16強，力爭突破上屆成績。羅浩天與中國劍手YAN Yinghui交手，曾經落後2：8，但這名港將未有自亂陣腳，逐漸收窄差距，追成12：12平手後，乘勢連取3劍，並以15：12反勝，殺入8強。

羅浩天力爭突破上屆16強成績。（FIE）

另一港將陳智軒則以15：11力克約旦的TAHLA Abdallah闖入32強後，不敵世界排名第16的Ali Pakdaman無緣晉級；周頌羲以9：15不敵伊朗對手BAHER ARASBARAN，64強止步。

何思朗與隊友出戰亞錦賽男子佩劍個人賽。（Facebook截圖）

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊



亞錦賽賽程：