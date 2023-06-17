劍擊．亞錦賽｜江旻憓輕取韓國劍手躋決賽　距離衛冕只差一場

亞洲劍擊錦標賽今日（17日）於中國無錫開鑼，首日賽事先上演男子佩劍及女子重劍個人賽，女重「一姐」江旻憓驚險打入4強，穩奪獎牌；佘繕妡8強則以一劍飲恨，與獎牌擦肩。



港隊女子重劍由世界排名第一的江旻憓領銜，夥拍佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希爭標。Vivian上年第2度登上亞洲冠軍的寶座，如今力爭衛冕。

在6人小組的佘繕妡及陳渭泠率先完成小組賽，「佘佘」錄得4勝1負；陳則贏得3場，其餘兩場以4：5飲恨。江旻憓與連翊希隨後完成小組，Vivian未能全勝，一場以3：5不敵新加坡劍手；Coco則拿下3勝3負，4名港將全數躋身淘汰賽。

劍擊｜亞錦賽周六開鑼江旻憓率先登場 兩國劍手成爭衛冕最大阻力

江旻憓今季首次奪得大獎賽冠軍，力爭個人第3個亞洲冠軍。（FIE）

江旻憓驚險闖4強

江旻憓以5勝1負列7號種子，首圈輪空，將與泰國或蒙古劍手的勝方爭入16強，佘繕妡同樣輪空。陳渭泠與連翊希分別以15：3和15：2戰勝中華台北及印度劍手，率先晉身32強。

江旻憓輕取泰國劍手後，16強與在小組落敗過的新加坡劍手Koh Elle Meihui再碰頭，Vivian再沒有鬆懈，並以15：5大勝對手，輕鬆躋身8強。江旻憓其後對中國的朱明葉，戰情同樣緊湊，戰畢3局後打成9：9平手，最終Vivian「決一劍」奠勝，順利殺入4強。

江旻憓與崔仁晶合演上年亞錦決賽翻版，首局以2：3稍為落後，Vivian次局發力將局面扭轉，完成兩節反先9：5，最後一節保住勝局，以15：11力克對手，殺入決賽，將與另一韓國劍手﹑世界排名第二的宋世羅爭冠。

江旻憓（左）未遇太大壓力，順利躋身8強。（FIE圖片）

佘繕妡8強一劍飲恨

被列14號種子佘繕妡，以15：11力克烏茲別克對手後，16強硬撼擊敗隊友連翊希的韓國3號種子李慧仁，雙方激戰3局後打成6：6平手，佘佘「決一劍」奠勝，以7：6躋身8強。

佘繕妡與韓國崔仁晶爭入4強，佘佘末段力追至8：8，雙方需要以「決一劍」分勝負，惟未能再下一城，以8：9飲恨，與亞錦賽獎牌擦身而過。

佘繕妡（左）「決一劍」不敵韓國的崔仁晶，無緣獎牌。（FIE圖片）

上屆首奪銅牌的陳渭泠，於32強面對新加坡劍手ABDUL RAHMAN Kiria，在領先13：9下遭對手力追至14：14，最終以一劍之差14：15吞敗，32強止步。

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊



亞錦賽賽程：