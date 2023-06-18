曼聯尋迪基亞接班人　斟比克福特等四門將　但搶不到金玟哉︱轉會

當全世界將曼聯今夏轉會收購聚焦在韓國中堅金玟哉身上，紅魔鬼在轉會市場當前急務其實是另一位置——門將。

即使領隊坦赫格（Erik ten Hag）口裏袒護正選門將迪基亞（David de Gea），身體卻很誠實：曼聯近日與四位國家隊級門將扯上關係，最新消息指，紅魔鬼已預備出價4500萬英鎊從愛華頓收購英格蘭正選門將比克福特（Jordan Pickford）。



比克福特再次為愛華頓護級成功，盛傳曼聯有意收購。（Getty Images）

曼聯已接受將失去迪基亞

迪基亞效力曼聯12載，為紅魔立下不少汗馬功勞，他是目前陣中資歷最深一員，由費格遜年代一路留隊至今。他曾以數之不盡的撲救拯救球隊，周薪高達35萬英鎊，為全球門將之冠。可是已屆32歲的他，狀態和穩健程度均不及全盛期，而且踢法上亦與坦赫格的控球主導踢法格格不入，荷蘭藉教頭需要一個擅長用波的門將，那並非迪基亞的強項，情況跟西班牙國家隊類似，過去兩年迪基亞已失去國家隊正選，卡塔爾世界盃甚至不入大軍名單。

剛過去的球季，迪基亞屢次在曼聯重要比賽犯下嚴重失誤，連累球隊輸波，獲坦赫格再三維護，季尾亦盛傳曼聯為他開出新約，惟最新消息指，曼聯不單在今年5月放棄跟迪基亞自動續約至2024年的選項，而且在新合約談判進展不大，據ESPN消息，「曼聯高層曾相信接近與迪基亞續約，但談判一直拖延，現在恐怕他會在今夏離隊。」

迪基亞曼聯生涯已到盡頭？（Getty Images）

紅魔傳看中四大門將

失去正選門將的可能，後果可以很嚴重，近日曼聯跟四大國家隊級門將傳出緋聞，其中一位正是迪基亞的西班牙國家隊隊友大衛拉耶（David Raya）。現年27歲的拉耶，盛傳已獲另一急需新門將的英超球會熱刺看中，甚至已傾妥個人條款，只差兩會傾妥轉會費。

這位兩度為西班牙國家隊上陣的門將用球能力不俗，正符合坦赫格戰術所需，賓福特為他標價4000萬英鎊，英國傳媒指「曼聯已準備截劫熱刺」。

曼聯盛傳今夏看中四大門將：

轉會達人：曼聯絕望地尋求新門將

拉耶不是唯一與曼聯傳緋聞的門將，過去一星期愛華頓門將比克福特的名字成為轉會熱話，英國傳媒最新指曼聯「已準備出價4500萬英鎊收購比克福特」，可是消息來源是難以說得上可靠的《每日星報》，暫時難以確認準確程度。

The Athletic則指，曼聯正在考慮收購國際米蘭門將奧拿拿（Andre Onana）。這位27歲喀麥隆門將用波能力出眾，曾效力阿積士6年，正是曼聯主帥坦赫格昔日麾下愛將之一，國米為他標價7000萬英鎊，或成為轉會最大阻力，車路士亦對他有興趣。

此外，有份帶領摩洛哥晉身卡塔爾世界盃四強的門將保奴（Yassine Bounou），被西班牙傳媒認定為曼聯今夏收購對象，另一足球「轉會達人」加烈堤（Rudy Galetti）宣稱，「保奴仍是曼聯門將收購名單首選」 。加烈堤向體育媒體GIVEMESPORT指，「根據上周確認，保奴仍是曼聯收購名單首選。我得到的確實消息是，曼聯絕望地（desperately）尋求新門將，並期望在很短、很短時間內有一些重大進展。」

金玟哉盛傳即將轉投拜仁慕尼黑，意味曼聯收購失敗。（Getty Images）

金玟哉勢投拜仁

曼聯急尋門將之際，傳來壞消息——市場一度盛傳接近加入成為紅魔鬼一員的韓國中堅金玟哉，與德國班霸拜仁慕尼黑漸行漸近。

羅曼奴及不同消息來源均指，金玟哉已同意拜仁開出的個人合約條款，而拜仁和拿玻里兩間球會亦已非常接近達成協議。羅曼奴稱，「只待時間到臨，觸發違約條款，交易便可落實。」據指金玟哉跟拿玻里的合約有違約條款，7月1日起可以7000萬歐元身價離隊。