劍擊亞錦賽．持續更新｜張家朗登場爭衛冕　港隊男花女佩悉數晉級

亞洲劍擊錦標賽第3日，上演男子花劍及女子佩劍個人賽，「香港劍神」張家朗登場爭衛冕，本文將持續更新港將們的表現。



張家朗力爭衛冕亞錦賽。（FIE）

男子花劍港隊由張家朗領銜，與蔡俊彥﹑崔浩然及楊子加分途爭冠。衛冕的張家朗在2016年首度成為亞洲冠軍，當時就是在無錫，今年重返福地，力爭衛冕。

張家朗在小組賽未遇太大壓力，輕鬆6場全勝，僅失11分，以3號種子躋身淘汰賽；楊子加亦在小組賽5戰全勝，被列第8種子。至於蔡俊彥與崔浩然則錄得5勝1負。蔡俊彥被列為13號種子，首圈鬥中華台北小將 LIU Yin-Yuan，其餘3名港將則首圈輪空。

劍擊．亞錦賽｜張家朗登場爭衛冕 重返福地衝擊今季首冠

女子佩劍方面，港隊由歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊出戰。

朱﹑梁﹑薛三人小組同樣錄得4勝2負，首圈輪空。至於「大師姐」歐倩瑩，小組賽勇挫日本「一姐」江村美咲，最後以3勝3負完成小組賽，首圈與菲律賓劍手Allaine Nicole Cortey碰頭。

港隊亞錦賽名單：



男子花劍：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁

女子重劍：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、周頌羲、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

