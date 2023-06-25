小宇宙・麥季聰｜不遲不早的港隊一席　七欖以外愛偷閒的大男孩

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



麥季聰，27歲，香港男子七人欖球隊一員，是繼姚錦成、李卡度後，第三位成為七欖港隊「常規」陣容的華人球員。

在洋人當道的欖球世界中，華人球員佔一席位不容易，26歲才首次成為七欖陣容之一，初嘗香港大球場的作戰滋味，看似遲來，對阿聰來說，卻是不遲也不早。



關於麥季聰的小宇宙

【麥季聰專訪】麥季聰的手繪世界。（麥季聰繪/黃寶瑩攝）

麥季聰的手繪世界

阿聰接過iPad毫不猶豫先畫「ZZZ」和一張床，再畫上最愛卻又不敢多喝的可樂。手掣、FIFA，一一將閒時愛做的畫完，才想起自己要畫一個欖球，卻怎樣都畫不好：「好難畫。」最後決定在欖球上寫上「Rugby」，生怕大家認不出來。

雖然阿聰活像一個不太會畫圖的大男生，但畫龍珠卻又像模像樣，再加上自己的座右銘：「可以唔做，我絕對唔會做！」。簽名後，阿聰就放下筆，表示完成，全程大概6分鐘，是系列中畫圖最快的一個。

【麥季聰專訪】打機，是阿聰最喜歡的活動。（黃寶瑩攝）

【麥季聰專訪】香港男子七人欖球代表隊成員麥季聰。（黃寶瑩攝）

麥季聰的Q&A

關於欖球

問：什麼時候開始接觸欖球？

答：小時候見兩個哥哥玩，覺得幾有趣，就在中二時跟他們一起玩。小時候覺得欖球有這麼多碰撞：正！不過長大後才發現，原來自己並不適合這麼多碰撞的遊戲，因為我身形太細粒。

小時候其實算是高瘦，不算是大隻，我是中六才開始做gym，才是這種身形。不過，長大後打球，就要找到自己其他長處，例如傳球、跑得快，要發揮到自己長處，雖然碰撞還無可避免。

【麥季聰專訪】阿聰直言自己只對欖球有要求。（黃寶瑩攝）

問：加入港隊後，你眼中的港隊是怎樣的？

答：我由U16就開始跟操，但一直都進不了名單，直到U20的最後一年十五人和七人都入過一次。

至於大隊（港隊），我由2017年尾開始跟，2018年第一次代表香港隊比賽，但不是什麼國際大賽。剛入港隊時，覺得全部隊友都好勁，全都是是從小就看他們打球的人。當時的港隊尚未換人，分別有賀迪、Alex McQueen（麥堅力）等，我覺得這班人是傳奇，練球會有點緊張，不過慢慢練，都覺得自己有機會追得上。

不過，我眼中的rugby港隊⋯⋯絕對不是我現在這樣。他們是很認真、很高大的人，但我不是。我可能是另類一點的港隊。

問：經常會有人向你提起「接班」 這件事，你的想法是？

答：港隊第6年，但我的角色暫時仍未是正選陣容中最強的幾個。現在的我可以叫做萬能的後備，因為我可以勝任幾個位置，只要有隊友傷我就會頂上。

接班來說，我覺得自己未到那一步，雖然我現在打了第二年（香港）七欖，但不代表什麼，因為打過一次、兩次，也有機會無得打。所以，首先要進步到自己有能力坐穩，才可以說我要接班。

【麥季聰專訪】雖然26歲才首踏大球場草地，但他覺得一切都有安排。（黃寶瑩攝）

【麥季聰專訪】自己可以做的，就是珍惜代表香港隊的時間。（黃寶瑩攝）

問：你覺得自己在接班前有什麼課題？

答：因為我現在還是一個要人push才會動的人，即使是打欖球也一樣。平時練球，練完會各自做skill，我好像都會習慣會做一些自己已經OK的事。例如我常常練傳球，但其實我防守差是應該要練防守，Cado、成哥會叫我：「MK去練Tackle（擒抱、攔截）」我才會去，我其實應該要主動一點自己去做。

我想是有一點想逃避吧。

但當有人push我，我就會去做。好簡單，就是因為辛苦才會不想做，人就是這樣，不想做就會不做。但當人有叫你一起做，就會一起做，我想我是一個需要人陪的人，所以比起個人，我更喜歡玩團體運動。

接班這件事，我希望自己能先到Cado和成哥的角色，然後可以自己主動一點，不再需要人陪練。

【麥季聰專訪】不是不想接班，只是自覺能力不到。（黃寶瑩攝）

問：你最難忘的比賽是？

答：最難忘是第一次去斐濟打比賽。當時只練了幾個月，第一次可以跟大隊出去，身邊的隊友都是小時候看電視裏的人，覺得好神奇。加上自己也打得不錯：當時上半場受傷爆眼角，離場包紮，下半場再上場就達陣，都幾難忘。

問：27歲，對你來說代表什麼？

答：27歲，其實沒有代表什麼，年齡只不過是數字，你看成哥都35歲、cado都31歲了，但他們看上去都不像31、35，就如我都不像27，哈哈。

是遲起步，但這我控制不到，現在就是盡力多打幾年，我希望打多一個亞運，就差不多，不過就算完成這個目標，我想我都會留隊，但未必會想再衝多屆亞運。

【麥季聰專訪】阿聰期望自己有一天可以達到姚錦成和李卡度的高度。（黃寶瑩攝）

【麥季聰專訪】阿聰坦言自己會在整個賽事完結後給自己一點獎勵。（黃寶瑩攝）

問：有沒有賽前賽後必備的物件或小習慣？

答：我喜歡打完整個比賽後喝可樂。還有去比賽前那一程車，我通常會睡覺。練完球大多最晚都不過2-3點，我就會在宿舍睡覺打機，這個時間好舒服。

問：接下來的目標？

答：接下來最想打到亞運，贏到金牌；防守差想進步多一點。

【麥季聰專訪】喝一罐可樂，那一口氣，真的讓汗流浹背的欖球員身心都感到舒暢。（黃寶瑩攝）

關於自己

問：你會怎樣形容自己？

答：正經。（笑）

其實我都幾「Hea」，可以不做的，我一定不會做！在球場上不會，但只要是我可以休息的時間，我都會賴在床上，玩手機，什麼都不做。可以說，我在欖球上對自己要求幾高，但在日常生活是完全沒有要求。

【麥季聰專訪】練球完成後的午後時光，打機、午睡很是愜意。（黃寶瑩攝）

問：你最天馬行空的夢想是？

答：可以有很多很多錢，和擁有龍珠角色的超能力。

問：如果要煮一餐飯給自己會煮什麼？

答：我會煮公仔麵，煎隻蛋加午餐肉，簡簡單單。平時當然不可以吃！

【麥季聰專訪】阿聰自爆能不做的，他必然不會多做，例如不必要的體力勞動。（黃寶瑩攝）

問：如果中六合彩頭獎，你會⋯⋯

答：我會先看看多少錢，資金充足，我會買樓給自己和家人，可能會做下生意。

問：現在最想去哪裡？

答：現在最想去加拿大，因為有朋友移民過去，想探望他。其他⋯⋯我覺得南非幾好，風景、空氣好。

問：最想有什麼超能力？

答：好像龍珠的角色，識飛、大力又敏捷。