曼聯轉會最新消息︱第三度報價美臣蒙特遭拒　轉吼白禮頓中場

曼聯2022/23球季在新領隊坦赫格（Erik ten Hag）領軍下逐步重拾正軌，捧得聯賽盃冠軍並重返聯賽前四，這名荷蘭主帥期望球隊來季力爭英超及各大錦標，今個夏天轉會窗的收購相當關鍵。

《01體育》持續跟進曼聯最新轉會消息，為球迷分析轉會可靠程度及新兵對球隊帶來作用。截止6月24日早上，最新消息是曼聯第三度向車路士報價收購美臣蒙特遭拒。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯今夏引援紀錄（截至2023年6月20日）：

已收購球員：0

已離隊球員：菲爾鍾斯、杜安薛比

主要傳聞收購：哈利卡尼、美臣蒙特、金玟哉、奧拿拿、保奴、拉耶、比克福特、凱倫、迪格蘭賴斯

主要傳聞離隊：迪基亞、馬古尼、麥湯米尼、費特



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6月25日：曼聯放棄加碼斟美臣蒙特 轉斟白禮頓中場

多間英國傳媒報道，曼聯擱置求購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），會將目標轉到白禮頓中場摩雷斯卡些度。曼聯上周向車路士第3次出價，但5500萬鎊的報價遭拒，車路士企硬要求6500萬鎊。曼聯認為這個價格不合理，不會再加碼。



曼聯放棄加碼斟美臣蒙特 車路士兩種態度應對曼市雙雄｜足球轉會

6月24日：曼聯第三度報價美臣蒙特遭拒 車路士盼和平解決

《The Athletic》透露曼聯第三度向車路士報價求購美臣蒙特（Mason Mount），價錢為5500萬鎊，然而最新消息是車路士已經拒絕，令收購過程膠着。有指車路士還價5800萬鎊轉會費，另加700萬鎊附帶條款，會方亦提出與曼聯會面，希望尋求共識，和平解決美臣蒙特的去向。



6月23日：曼聯第三度報價美臣蒙特 若再被拒將退出交易

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露，曼聯準備向車路士提出第3次報價，金額超過5500萬鎊，求購英格蘭中場美臣蒙特。羅曼奴的消息來源稱，這會是曼聯最後一次報價，曼聯希望盡快解決。《BBC》足球記者西蒙史東（Simon Stone）亦在社交網站披露，預期曼聯會提交一份約5500萬鎊的報價，若果再被車路士拒絕，就會退出交易；由於美臣蒙特與車路士尚餘一年合約，曼聯認為7000萬鎊的價格是不現實的。英國《泰晤士報》亦有相關報道。



6月23日：迪基亞續約無進展 國米門將經理人與曼聯會面

迪基亞與曼聯的合約直至下周五（30日）屆滿，縱然這名西班牙門將早已釋出續約的意願，曼聯方面傾向與迪基亞傾新約，而非啟動1年的續約選項，順道希望對方減薪，但雙方在洽談時遲遲未有共識，有可能結束12年的奧脫福生涯。



曼聯似乎有意找國際米蘭門將奧拿拿取代迪基亞，意大利《米蘭體育報》指國米方面已在物色奧拿拿的替補人選。奧拿拿曾經在效力阿積士時，與主帥坦赫格合作，轉會達人羅曼奴指，這名喀麥隆門將的經理人已與曼聯方面會面。



6月21日：曼聯第二度出價購美臣蒙特

The Athletic足球記者David Ornstein獨家消息：曼聯周三（21日）加碼求購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），保證轉會費4500萬英鎊，另加500萬英鎊附帶獎金條款；車路士拒絕後還價，索取6000萬英鎊保證轉會費，另加500萬英鎊附帶獎金條款。Ornstein指雙方未能達成協議，但距離交易「邁進一步」（getting closer）。



意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，「曼聯不會付出『瘋狂』轉會費，但談判仍在繼續。」



6月21日：曼聯加入賴斯爭奪戰

隨曼城落實收購車路士中場高華錫，相信不會加入迪格蘭賴斯搶人行列，阿仙奴成為得到這位英格蘭防守中場大熱門。英國《每日電訊報》消息指，曼聯有意爭奪賴斯，但同樣未能付出韋斯咸為賴斯定下的1億英鎊標價，只會以球員＋現金方式交易，有意用放售中的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）或中場麥湯米尼（Scott McTominay），作為交易的一部分。（《每日電訊報》不時有獨到轉會消息，惟可信程度只屬一般。）



6月21日：哈利卡尼盼利維減價到8000萬鎊

英國《每日郵報》報道，熱刺前鋒哈利卡尼希望球會主席利維可以降低標價，讓他可以加盟曼聯。報道稱，曼聯不會花超過1億鎊去收購一位即將年滿30歲而且尚有一年約滿的球員，他們已經中止求購卡尼，轉為其他較大可行性的目標。



該報道指，卡尼傾向轉投曼聯，希望利維可以放鬆態度，並認為8000萬鎊左右的價格可以令曼聯重返談判桌。然而各方認為利維不會輕易動搖，就像他兩年拒絕曼城對卡尼的1.25億鎊報價，而且利維不希望將陣中球星出售予英超的競爭對手。（編按：《每日郵報》的轉會消息可信度成疑）



6月21日：曼聯放售「伊拉克施丹」

《The Athletic》記者David Ornstein表示，曼聯已經接受了荷蘭球會烏德勒支的報價，準備讓青訓產品「伊拉克施丹」伊巴爾（Zidane Iqbal）離隊。報道稱，這位20歲中場轉會費僅為100萬歐元，但包含高額的再轉會分成；若果伊巴爾他日離開烏德勒支，曼聯將分到可觀的轉會費。伊巴爾已通過體測，將會跟烏德勒支簽約4年。（編按：David Ornstein可信度高，轉會相信很快公布）



6月21日：曼聯計劃出售中場費特

英國《每日電訊報》披露，曼聯打算將尚餘一年合約的巴西中場費特賣走，並定下2000萬鎊的標價，富咸對他有意思，但認為此價過高。英國《太陽報》報道，有曼聯球迷感到難以置信，竟然覺得2000萬鎊的費特都叫貴！（編按：可信度成疑）



費特的交易說不定跟迪格蘭賴斯的交易有連鎖關係，阿仙奴想簽韋斯咸的迪格蘭賴斯，估計轉會費可能超過1億鎊，韋斯咸就想簽富咸的祖奧包連夏頂替，而富咸見韋斯咸賣賴斯後會有很多資金，據報開價9000萬鎊。當富咸賣走包連夏，就用曼聯的費特頂上。



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6月20日：放棄哈利卡尼 轉追「新夏蘭特」

由於跟門將迪基亞續約事宜上仍未有定案，曼聯收購門將之事仍是各大媒體的報道重點。繼日前《每日星報》後，《每日郵報》亦報道紅魔有意羅致愛華頓的比克福特，但同時指出他們尚未與該名門將有任何接觸。

此外，英國《衛報》表示曼聯因認為價格過高，已放棄收購哈利卡尼，他們將目標轉移到被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）身上，據報轉會費接近5千萬鎊。



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6月19日：兩星將俱爭輸傳坦赫格大怒

曼聯在賣盤陰霾下，轉會市場遲遲未有進帳，尤其在拿玻里中堅金玟哉和韋斯咸中場迪格蘭賴斯的爭逐上，分別大大落後予拜仁慕尼黑及阿仙奴，兩位星將幾乎已無望加盟曼聯，英國不少傳媒均指坦赫格對此勃然大怒。



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6月18日：尋找迪基亞接班人

曼聯正選門將迪基亞（David de Gea）離隊機會愈來愈高，近期英國、西班牙等地傳媒紛報道曼聯急尋新門將的消息，國際米蘭門將奧拿拿、西維爾門將保奴、賓福特門將拉耶均為目標，有消息指紅魔鬼有意出4500萬英鎊收購愛華頓門將比克福特，消息來源為難言可靠的《每日星報》，不宜多信，唯一肯定的是，曼聯如留不住迪基亞，一定會在轉會市場全力尋找具實力門將接替。



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2023年6月15日：金玟哉傳聞真相

意大利傳媒廣泛報道，效力拿玻里的南韓中堅金玟哉，將轉會加盟曼聯，專門跟進球員轉會、消息準確度極高的意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）澄清，兩間球會並未達成任何協議。根據數日後的跟進消息，金玟哉效力的拿玻里接近跟拜仁慕尼黑達成協議，韓國中堅很大機會加盟這家德甲班霸。



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2023年6月5日：曼聯傳看中18球員名單

曼聯財力和重拾輝煌決心俱備，令他們成為轉會傳聞大戶，今個夏天紅魔鬼的引援焦點，肯定是為拉舒福特找個可靠拍檔，因此前鋒緋聞名字特別多；中場方面傳得最多的是車路士的美臣蒙特；防線方面由於正選門將迪基亞去留成疑，一班頂級門將也是曼聯密切注視對象。



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