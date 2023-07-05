曼聯轉會最新消息︱美臣蒙特離開車路士　沙特球會欲搶曼聯心頭好

曼聯2022/23球季在新領隊坦赫格（Erik ten Hag）領軍下逐步重拾正軌，捧得聯賽盃冠軍並重返聯賽前四，這名荷蘭主帥期望球隊來季力爭英超及各大錦標，今個夏天轉會窗的收購相當關鍵。

《01體育》持續跟進曼聯最新轉會消息，為球迷分析轉會可靠程度及新兵對球隊帶來作用。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯今夏引援紀錄（截至2023年6月25日）：

已收購球員：0

已離隊球員：菲爾鍾斯、杜安薛比、伊巴爾

主要傳聞收購：哈利卡尼、美臣蒙特、金玟哉、奧拿拿、保奴、拉耶、比克福特、凱倫、迪格蘭賴斯

主要傳聞離隊：迪基亞、馬古尼、麥湯米尼、費特



7月5日：美臣蒙特宣布離開車路士

美臣蒙特在社交網站發布短片，親口告別車路士，多謝車路士球迷過去18年的支持，他表示離隊是目前為職業生涯考慮的正確選擇。



美臣蒙特加盟曼聯在即 拍片告別車路士 答謝球迷18年支持

7月4日：艾納斯欲搶曼聯心頭好 視奧拿拿為頭號目標

《CBS體育》披露，C朗拿度效力的沙特球會艾納斯，向國際米蘭門將奧拿拿開出豐厚的邀請。報道指，艾納斯門將奧斯賓拿因傷將錯過大部分球季，他們視奧拿拿為頭號目標，但艾納斯尚未正式向國米報價。報道還稱，若果艾納斯未能簽到奧拿拿，將轉為羅致迪基亞。



7月4日：美臣蒙特周一抵達卡寧頓訓練基地 完成體測

足球記者羅曼奴披露，美臣蒙特周一已經在卡寧頓訓練基地完成體測，會跟曼聯簽約到2028年。曼聯尚未正式宣布轉會落實。



7月3日：曼聯未曾報價凱倫 不願支付過高轉會費

有傳媒稱曼聯向阿特蘭大報價3500萬歐元求購凱倫遭拒，足球記者羅曼奴表示曼聯從未出價。阿特蘭大的心理價位是6000到7000萬歐元，但曼聯不想支付過高轉會費。羅曼奴稱，凱倫渴望加盟曼聯。



7月1日：迪基亞正式約滿 兩借將離開奧脫福

踏入7月，迪基亞與曼聯的合約屆滿，回復自由身，英媒指紅魔鬼將在迪基亞完成婚禮後，再度洽談續約事宜。國際米蘭行政總裁馬洛達（Giuseppe Marotta）承認曼聯對奧拿拿有興趣，並指在未來數天正式報價。



另外，曼聯兩名借將沙比薩及韋格賀斯正式離隊，分別返回拜仁慕尼黑及英冠的般尼。



6月30日：曼聯三度開價後達成共識 美臣蒙特勢高薪投奧脫福

車路士中場美臣蒙特是曼聯今夏頭號目標，三度開價均被拒，縱然紅魔鬼一度傳出放棄追求這名英軍國腳，但不是完全放棄，表明報價仍然有效，車路士最終接受。根據英媒指，盛傳轉會費為5500萬鎊加上附加條款的500萬鎊，簽約5年，英國《電訊報》透露蒙特周薪達25萬鎊，加上獎金更可能高達30萬鎊。



6月28日：迪基亞同意大幅減薪 曼聯反口開出更低人工合約

足球媒體《The Athletic》報道，曼聯門將迪基亞（David de Gea）前途未明，他周薪37.5萬鎊的合約將於本月底屆滿，雙方一直未完成續約。據報，迪基亞之前已經同意一份由曼聯開出的減薪合約，並已簽名，但後來曼聯反口，撤回合約，開出一份更加低人工的新約，雙方仍在談判，暫時迪基亞尚未簽約。傳沙特阿拉伯的球會有意羅致迪基亞。



6月28日：曼聯拒絕拉比奧特1000萬歐年薪要求 對方續約祖雲達斯

法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot）爭奪戰，曼聯退出，祖雲達斯勝出。意甲的祖雲達斯昨日（27日）透過官網宣布，與今夏約滿的拉比奧特續約一年至2024年。意大利《米蘭體育報》消息稱，拉比奧特的母親Veronique「獅子開大口」，與曼聯初步談判時要求3年合約、年薪1000萬歐元另加1000萬歐元簽字費，令曼聯馬上否決交易。



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6月27日：曼聯出售「伊拉克施丹」伊巴爾 設回購條款

曼聯將20歲的「伊拉克施丹」伊巴爾（Zidane Iqbal）售予烏德勒支，伊巴爾與這支荷蘭球隊簽約4年，據報轉會費85萬鎊。報道稱，伊巴爾的合約設有回購條款，並有40%的轉售分成。



6月27日：勢簽入16歲天才左閘哈利艾馬斯

足球記者羅曼奴披露，曼聯準備簽入16歲英格蘭天才左閘哈利艾馬斯（Harry Amass），簽約將會在本周內完成。哈利艾馬斯來自屈福特，將會簽約曼聯4年。哈利艾馬斯現與屈福特有學徒合約，曼聯需要賠償培育費用。



哈利艾馬斯9歲加入屈福特青訓，多次為球會U18及U21上陣，上季在對愛華頓及阿仙奴的青年足總盃比賽上大放異彩。他已經入選過屈福特一隊大軍，在上季足總盃第3圈做過後備。預計他今年會為英格蘭出戰U17世界盃。



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6月26日：三度求拒美臣蒙特遭拒 傳與拉比奧特代表見面

曼聯去年夏天曾經與拉比奧特接觸，但因個人條約未達成共識，最終交易拉倒。曼聯三度出價求購美臣蒙特依然不果，《The Athletic》指紅魔鬼再度與拉比奧特方面接觸，希望羅致這名法國中場。拉比奧特去年曾經承認有意轉戰英格蘭，「我經常都想我希望在英格蘭效力，會否在今份合約後？我不知道，但這是我的目標。」



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6月25日：曼聯優先增兵中前場 或與迪基亞談判續約

英國《每日鏡報》報道，即將約滿的迪基亞留隊可能性增加。曼聯領隊坦赫格不欲斥巨資簽新門將，優先羅致中前場球員，令曼聯有可能重新與迪基亞談判續約條件。32歲的迪基亞現時周薪37.5萬鎊，曼聯要求他減薪續約，最新開出的條件約20萬鎊周薪。



6月25日：曼聯放棄加碼斟美臣蒙特 轉吼白禮頓中場

多間英國傳媒報道，曼聯擱置求購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），會將目標轉到白禮頓中場摩西斯卡些度。曼聯上周向車路士第3次出價，但5500萬鎊的報價遭拒，車路士企硬要求6500萬鎊。曼聯認為這個價格不合理，不會再加碼。



了解更多：聯放棄加碼斟美臣蒙特 車路士兩種態度應對曼市雙雄｜足球轉會

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6月24日：曼聯第三度報價美臣蒙特遭拒 車路士盼和平解決

《The Athletic》透露曼聯第三度向車路士報價求購美臣蒙特（Mason Mount），價錢為5500萬鎊，然而最新消息是車路士已經拒絕，令收購過程膠着。有指車路士還價5800萬鎊轉會費，另加700萬鎊附帶條款，會方亦提出與曼聯會面，希望尋求共識，和平解決美臣蒙特的去向。



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6月23日：曼聯第三度報價美臣蒙特 若再被拒將退出交易

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露，曼聯準備向車路士提出第3次報價，金額超過5500萬鎊，求購英格蘭中場美臣蒙特。羅曼奴的消息來源稱，這會是曼聯最後一次報價，曼聯希望盡快解決。《BBC》足球記者西蒙史東（Simon Stone）亦在社交網站披露，預期曼聯會提交一份約5500萬鎊的報價，若果再被車路士拒絕，就會退出交易；由於美臣蒙特與車路士尚餘一年合約，曼聯認為7000萬鎊的價格是不現實的。英國《泰晤士報》亦有相關報道。



6月23日：迪基亞續約無進展 國米門將經理人與曼聯會面

迪基亞與曼聯的合約直至下周五（30日）屆滿，縱然這名西班牙門將早已釋出續約的意願，曼聯方面傾向與迪基亞傾新約，而非啟動1年的續約選項，順道希望對方減薪，但雙方在洽談時遲遲未有共識，有可能結束12年的奧脫福生涯。



曼聯似乎有意找國際米蘭門將奧拿拿取代迪基亞，意大利《米蘭體育報》指國米方面已在物色奧拿拿的替補人選。奧拿拿曾經在效力阿積士時，與主帥坦赫格合作，轉會達人羅曼奴指，這名喀麥隆門將的經理人已與曼聯方面會面。



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6月21日：曼聯第二度出價購美臣蒙特

The Athletic足球記者David Ornstein獨家消息：曼聯周三（21日）加碼求購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），保證轉會費4500萬英鎊，另加500萬英鎊附帶獎金條款；車路士拒絕後還價，索取6000萬英鎊保證轉會費，另加500萬英鎊附帶獎金條款。Ornstein指雙方未能達成協議，但距離交易「邁進一步」（getting closer）。



意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，「曼聯不會付出『瘋狂』轉會費，但談判仍在繼續。」



6月21日：曼聯加入賴斯爭奪戰

隨曼城落實收購車路士中場高華錫，相信不會加入迪格蘭賴斯搶人行列，阿仙奴成為得到這位英格蘭防守中場大熱門。英國《每日電訊報》消息指，曼聯有意爭奪賴斯，但同樣未能付出韋斯咸為賴斯定下的1億英鎊標價，只會以球員＋現金方式交易，有意用放售中的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）或中場麥湯米尼（Scott McTominay），作為交易的一部分。（《每日電訊報》不時有獨到轉會消息，惟可信程度只屬一般。）



6月21日：哈利卡尼盼利維減價到8000萬鎊

英國《每日郵報》報道，熱刺前鋒哈利卡尼希望球會主席利維可以降低標價，讓他可以加盟曼聯。報道稱，曼聯不會花超過1億鎊去收購一位即將年滿30歲而且尚有一年約滿的球員，他們已經中止求購卡尼，轉為其他較大可行性的目標。



該報道指，卡尼傾向轉投曼聯，希望利維可以放鬆態度，並認為8000萬鎊左右的價格可以令曼聯重返談判桌。然而各方認為利維不會輕易動搖，就像他兩年拒絕曼城對卡尼的1.25億鎊報價，而且利維不希望將陣中球星出售予英超的競爭對手。（編按：《每日郵報》的轉會消息可信度成疑）



6月21日：曼聯放售「伊拉克施丹」

《The Athletic》記者David Ornstein表示，曼聯已經接受了荷蘭球會烏德勒支的報價，準備讓青訓產品「伊拉克施丹」伊巴爾（Zidane Iqbal）離隊。報道稱，這位20歲中場轉會費僅為100萬歐元，但包含高額的再轉會分成；若果伊巴爾他日離開烏德勒支，曼聯將分到可觀的轉會費。伊巴爾已通過體測，將會跟烏德勒支簽約4年。（編按：David Ornstein可信度高，轉會相信很快公布）



6月21日：曼聯計劃出售中場費特

英國《每日電訊報》披露，曼聯打算將尚餘一年合約的巴西中場費特賣走，並定下2000萬鎊的標價，富咸對他有意思，但認為此價過高。英國《太陽報》報道，有曼聯球迷感到難以置信，竟然覺得2000萬鎊的費特都叫貴！（編按：可信度成疑）



費特的交易說不定跟迪格蘭賴斯的交易有連鎖關係，阿仙奴想簽韋斯咸的迪格蘭賴斯，估計轉會費可能超過1億鎊，韋斯咸就想簽富咸的祖奧包連夏頂替，而富咸見韋斯咸賣賴斯後會有很多資金，據報開價9000萬鎊。當富咸賣走包連夏，就用曼聯的費特頂上。



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6月20日：放棄哈利卡尼 轉追「新夏蘭特」

由於跟門將迪基亞續約事宜上仍未有定案，曼聯收購門將之事仍是各大媒體的報道重點。繼日前《每日星報》後，《每日郵報》亦報道紅魔有意羅致愛華頓的比克福特，但同時指出他們尚未與該名門將有任何接觸。

此外，英國《衛報》表示曼聯因認為價格過高，已放棄收購哈利卡尼，他們將目標轉移到被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）身上，據報轉會費接近5千萬鎊。



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6月19日：兩星將俱爭輸傳坦赫格大怒

曼聯在賣盤陰霾下，轉會市場遲遲未有進帳，尤其在拿玻里中堅金玟哉和韋斯咸中場迪格蘭賴斯的爭逐上，分別大大落後予拜仁慕尼黑及阿仙奴，兩位星將幾乎已無望加盟曼聯，英國不少傳媒均指坦赫格對此勃然大怒。



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6月18日：尋找迪基亞接班人

曼聯正選門將迪基亞（David de Gea）離隊機會愈來愈高，近期英國、西班牙等地傳媒紛報道曼聯急尋新門將的消息，國際米蘭門將奧拿拿、西維爾門將保奴、賓福特門將拉耶均為目標，有消息指紅魔鬼有意出4500萬英鎊收購愛華頓門將比克福特，消息來源為難言可靠的《每日星報》，不宜多信，唯一肯定的是，曼聯如留不住迪基亞，一定會在轉會市場全力尋找具實力門將接替。



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2023年6月15日：金玟哉傳聞真相

意大利傳媒廣泛報道，效力拿玻里的南韓中堅金玟哉，將轉會加盟曼聯，專門跟進球員轉會、消息準確度極高的意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）澄清，兩間球會並未達成任何協議。根據數日後的跟進消息，金玟哉效力的拿玻里接近跟拜仁慕尼黑達成協議，韓國中堅很大機會加盟這家德甲班霸。



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2023年6月5日：曼聯傳看中18球員名單

曼聯財力和重拾輝煌決心俱備，令他們成為轉會傳聞大戶，今個夏天紅魔鬼的引援焦點，肯定是為拉舒福特找個可靠拍檔，因此前鋒緋聞名字特別多；中場方面傳得最多的是車路士的美臣蒙特；防線方面由於正選門將迪基亞去留成疑，一班頂級門將也是曼聯密切注視對象。



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