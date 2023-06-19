曼聯轉會．持續更新︱因價格放棄哈利卡尼　轉追「新夏蘭特」凱倫

曼聯2022/23球季在新領隊坦赫格（Erik ten Hag）領軍下逐步重拾正軌，捧得聯賽盃冠軍並重返前四行列，這位荷蘭主帥期望球隊來季持續進步，力爭英超及各大錦標，要達到目標，今個夏天轉會窗的收購相當關鍵。

《01體育》持續跟進曼聯最新轉會消息，為球迷分析轉會可靠程度及新兵對球隊帶來作用。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯今夏引援紀錄（截至2023年6月20日）：

已收購球員：0

已離隊球員：菲爾鍾斯、杜安薛比

主要傳聞收購：哈利卡尼、美臣蒙特、金玟哉、奧拿拿、保奴、拉耶、比克福特、凱倫

主要傳聞離隊：迪基亞



6月20日：放棄哈利卡尼 轉追「新夏蘭特」

由於跟門將迪基亞續約事宜上仍未有定案，曼聯收購門將之事仍是各大媒體的報道重點。繼日前《每日星報》後，《每日郵報》亦報道紅魔有意羅致愛華頓的比克福特，但同時指出他們尚未與該名門將有任何接觸。

此外，英國《衛報》表示曼聯因認為價格過高，已放棄收購哈利卡尼，他們將目標轉移到被譽為「新夏蘭特」的丹麥新星凱倫（Rasmus Højlund）身上，據報轉會費接近5千萬鎊。



****************************

6月19日：兩星將俱爭輸傳坦赫格大怒

曼聯在賣盤陰霾下，轉會市場遲遲未有進帳，尤其在拿玻里中堅金玟哉和韋斯咸中場迪格蘭賴斯的爭逐上，分別大大落後予拜仁慕尼黑及阿仙奴，兩位星將幾乎已無望加盟曼聯，英國不少傳媒均指坦赫格對此勃然大怒。



****************************

6月18日：尋找迪基亞接班人

曼聯正選門將迪基亞（David de Gea）離隊機會愈來愈高，近期英國、西班牙等地傳媒紛報道曼聯急尋新門將的消息，國際米蘭門將奧拿拿、西維爾門將保奴、賓福特門將拉耶均為目標，有消息指紅魔鬼有意出4500萬英鎊收購愛華頓門將比克福特，消息來源為難言可靠的《每日星報》，不宜多信，唯一肯定的是，曼聯如留不住迪基亞，一定會在轉會市場全力尋找具實力門將接替。



相關文章：曼聯急尋迪基亞接班人斟比克福特等四門將 但搶不到金玟哉

****************************

2023年6月15日：金玟哉傳聞真相

意大利傳媒廣泛報道，效力拿玻里的南韓中堅金玟哉，將轉會加盟曼聯，專門跟進球員轉會、消息準確度極高的意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）澄清，兩間球會並未達成任何協議。根據數日後的跟進消息，金玟哉效力的拿玻里接近跟拜仁慕尼黑達成協議，韓國中堅很大機會加盟這家德甲班霸。



相關文章：金玟哉投曼聯未成事 報道似層層其實什麼也沒有

****************************

2023年6月5日：曼聯傳看中18球員名單

曼聯財力和重拾輝煌決心俱備，令他們成為轉會傳聞大戶，今個夏天紅魔鬼的引援焦點，肯定是為拉舒福特找個可靠拍檔，因此前鋒緋聞名字特別多；中場方面傳得最多的是車路士的美臣蒙特；防線方面由於正選門將迪基亞去留成疑，一班頂級門將也是曼聯密切注視對象。



相關文章：曼聯低開高走仍曝露四大弱點 即睇今夏轉會緋聞球員名單