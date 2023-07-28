沙特聯賽轉會消息︱軒達臣投伊蒂法克　希拉爾3億歐元洽麥巴比

2023年夏天足球轉會市場最繁忙和星光熠熠的聯賽不在歐洲，而是沙特阿拉伯。繼C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）今年初轉戰中東，賓施馬（Karim Benzema，又譯：本澤馬）、簡迪（N'Golo Kante，又譯：干堤）等頂級球星陸續登陸沙特聯賽，接近每天都有星級球員與沙特球會的傳聞。

《01體育》持續跟進沙特聯賽轉會消息，並為大家送上這個全球發展最快足球聯賽相關背景及資訊。



賓施馬加盟伊蒂哈德，為沙特阿拉伯足球聯賽瘋狂引入巨星的忙碌夏天展開序幕。（Getty Images）

沙特阿拉伯聯賽已加盟／即將加盟巨星：

伊蒂哈德（Al-Ittihad）：賓施馬（已加盟）、簡迪（已加盟）、法賓奴（日內加盟）

艾納斯（Al-Nassr）：C朗拿度（今年1月已加盟）、波索域（已加盟）、阿歷士迪尼斯（已加盟）

吉達艾阿里（Al Ahli）：艾度亞文迪（日內加盟）、法明奴（已加盟）、馬列斯（日內加盟）

希拉爾（Al-Hilal）：魯迪尼維斯（已加盟）、高列巴尼（已加盟）﹑米連高域沙域（已加盟）

伊蒂法克：軒達臣（已加盟）



專題：為何巨星願意棄歐洲到沙特？一政策特點人工翻倍

7月28日：佐敦軒達臣投伊蒂法克

利物浦隊長佐敦軒達臣宣布離開利物浦，沙特球會伊蒂法克隨後公布，簽入這名英軍國腳，並簽約至2026年，與「神奇隊長」謝拉特再度合作。



7月24日：希拉爾破世界紀錄3億歐元求購麥巴比

法國巨星麥巴比拒絕跟巴黎聖日耳門續約，希拉爾趁機向PSG提出破世界紀錄的3億歐元轉會費洽購，盛傳年薪高達7億歐元，還設有附帶條款，可讓麥巴比一年後自由身加盟皇家馬德里。



7月23日：傳軒達臣已完成伊蒂法克體測 下周將會合新東家

利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）早已盛傳轉投謝拉特執教的沙特阿拉伯球會伊蒂法克，《The Athletic》報道指，軒達臣已在英國曼徹斯特完成體測，預計下周將會合新球會。另外，伊蒂法克據報會同時簽入前熱刺中場丹比利。



艾納斯簽入阿歷士迪尼斯

艾納斯宣布，簽入此前效力曼聯的阿歷士迪尼斯。30歲的巴西左閘迪尼斯在2020年加盟曼聯，之後兩季上陣數不多，他在2022年8月被外借到西甲的西維爾，上陣時間較為穩定，但此後在卡塔爾世界盃最後一場分組賽時受傷，錯過之後的淘汰賽。



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7月13日：佐敦軒達臣或4倍人工投伊蒂法克 即將與高普討論去向

利物浦「神奇隊長」謝拉特早前改口執教伊蒂法克，日前傳出這支沙特球會有意羅致紅軍現任隊長佐敦軒達臣，英媒指伊蒂法克開出周薪70萬鎊，是他現時的人工近4倍，《The Athletic》亦指這名利物浦隊長傾向轉戰中東。



希拉爾宣布，成功羅致拉素中場米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic），雙方簽約3年，他將與前狼隊隊長魯賓尼維斯及高列巴尼合作。這名塞爾維亞國腳離開效力8年的拉素，他透過社交網站向球迷們道別，直言在拉素的日子永遠是他的一部分，並指拉素是他的第二個家。



7月11日：希拉爾開4000萬歐羅致拉素中場

意大利傳媒稱，拉素接受希拉爾4000萬歐元的報價，同意出售塞爾維亞中場米連高域沙域。28歲的米連高域沙域與拉素明夏約滿。據報，希拉爾向他開出一份3年合約，年薪2000萬歐元。拉素班主Claudio Lotito證實這個消息：「我已經盡全力挽留他，但他以個人原因求去，我還有什麼辦法？我們都想他續約，又願意加薪。講到尾，還是球員決定自己的人生。他致電給我，央求我准許他離隊。」此外，《CBS》的報道稱，希拉爾準備以7000萬歐元求購曼城中場貝拿度施華，並願為施華開出5000萬歐元年薪。



7月5日：法明奴加盟吉達艾阿里 四大勢力獲國家支持搶人才

沙特職業聯賽又招攬到一員英超猛將，前利物浦射手羅拔圖法明奴以自由身加盟吉達艾阿里，來季會跟前車路士門將艾度亞文迪合作。在公共投資基金（Public Investment Fund）支持下，吉達艾阿里、伊蒂哈德、艾納斯及希拉爾四大沙特勁旅今夏積極擴軍，其中伊蒂哈德日前斥資2500萬鎊從些路迪收購葡萄牙翼鋒祖達。



沙特轉會｜法明奴加盟吉達艾阿里 四大勢力獲國家支持搶人才

7月4日：艾納斯簽波索域 有意爭奧拿拿

艾納斯周二（4日）公布從國際米蘭簽下克羅地亞中場波索域，Goal.com報道指他的年薪為3800萬歐元。除波索域外，盛傳艾納斯已睇中曼聯一直求購的國米門將奧拿拿，有機會為C朗拿度再增添星級隊友。



艾納斯簽波索域支援C朗拿度 盼以豐厚報價搶曼聯目標

7月2日：傳艾納斯有意羅致迪基亞 馬列斯與艾阿里達成協議

西班牙門將迪基亞與曼聯的合約日前正式屆滿，有傳他周六完成婚事後，才會繼續與曼聯談續約。消息指，C朗拿度效力的艾納斯有意簽入迪基亞，讓兩名前隊友重聚，詳細消息可按此觀看。



至於曼城中場馬列斯，據意大利記者Rudy Galetti指已與沙特球會艾阿里就個人條款達成共識，但仍需就轉會費與曼城搓商。



6月30日：波索域口頭承諾投艾納斯 薛耶治加盟有阻滯

根據轉會達人羅曼奴的消息，克羅地亞國腳波索域（Marcelo Brozovic）口頭承諾加盟艾納斯，今日（30日）在歐洲進行體測並落實合約，雙方將簽約至2026年。早前傳出巴塞隆拿亦對這名國際米蘭中場有意思，但會長拿樸達（Joan Laporta）直言財政上未能支援，故此將不會出價爭奪波索域。



另外，早前已經與艾納斯達成協議的薛耶治，加盟只差最後一步，豈料這名摩洛哥國腳體測時有阻滯，盛傳與年初的膝部問題一樣，能否完成轉會也是未知之數。



6月29日：艾度亞文迪確認加盟吉達艾阿里

車路士門將艾度亞文迪確認離隊加盟吉達艾阿里（Al Ahli），意大利足球記者羅曼奴消息指其轉會費為1700萬鎊。這名門將為藍軍2020/21球季的歐聯冠軍功臣之一，也幫助塞內加爾奪得2021年非洲盃冠軍。



6月27日：法明奴即將加盟吉達艾阿里

接近簽入車路士門將艾度亞文迪的吉達艾阿里（Al Ahli），將指已跟剛離開利物浦的巴西鋒將羅拔圖法明奴「好事近」。意大利足球記者羅曼奴消息指，吉達艾阿里與法明奴的洽談已進入最後階段，提出一紙3年合約，法明奴在同意交易前仍在商討一些細節。吉達艾阿里希望在短期內公布法明奴和文迪加盟的消息。



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6月26日：尼維斯、高列巴尼在希拉爾做隊友

早前已跟希拉爾傾妥合約的「狼王」魯賓尼維斯（Ruben Neves）、車路士中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly），正式加盟這家沙特最強球會。尼維斯與狼隊的合約只餘下最後一年，希拉爾付出5500萬歐元轉會費，這位葡萄牙中場與希拉爾簽約至2026年。高列巴尼以2300萬歐元轉會費加盟，同樣簽約3年。



車路士門將艾度亞文迪早前已跟吉達艾阿里（Al Ahli）傾妥條款，預料周一（26日）進行體測；他的車路士隊友薛耶治，艾納斯（Al-Nassr）有信心在周一至二之內完成相關文件，「摩洛哥球王」將與C朗做隊友。



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貝拿度施華。（Getty Images）

6月22日：傳沙特有意撬貝拿度施華

根據西班牙《馬卡報》消息，曼城中場貝拿度施華是沙特聯賽的最新目標，縱然這名曼城三冠王功臣與巴黎聖日耳門及巴塞隆拿扯上關係，但《馬卡報》指他已經非常接近轉戰中東。沙特希望擺脫「養老」聯賽的名義，故止積極找來一些當打的球員。轉會達人羅曼奴透露，施華對自己的未來未作任何決定，而曼城依然希望留住這名葡萄牙國腳。



簡迪將會繼續穿7號球衣。（伊蒂哈德Twitter）

6月21日：簡迪與伊蒂哈德簽約3年

應屆聯賽冠軍伊蒂哈德宣布，簽入32歲法國中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）。這位2018年世界盃冠軍功臣，已經與伊蒂哈德簽約3年，來季會跟另一名法國球星賓施馬並肩作戰。



了解更多：簡迪加盟伊蒂哈德同賓施馬做隊友 車路士勢成沙特聯最大「貨源」

《ESPN》透露伊蒂哈德有意羅致孫興慜。（Getty Images）

6月20日：伊蒂哈德簽賓施馬再斟孫興慜

繼簽入賓施馬後，應屆沙特聯賽冠軍伊蒂哈德繼續大展拳腳，根據《ESPN》消息，伊蒂哈德向熱刺報價6000萬歐元，求購韓國球星孫興慜。據報這間沙特球會開出一紙4年﹑總值1.2億歐元的「肥約」，吸引30歲的孫興慜轉戰中東。不過，《ESPN》引述消息人士指，熱刺方面無意放售這名韓國球星。



車路士雙星中場簡迪（左）、門將文迪（右）勢在沙特重聚，但將各為其主。（Getty Images）

6月19日：車路士雙星簡迪、文迪齊到埗

車路士陷人滿之患，沙特阿拉伯聯賽成為藍軍球星一大出路，2022/23球季大部分時間養傷、鮮為球隊上陣的簡迪同意加盟應屆冠軍伊蒂哈德，即將與法國國家隊隊友賓施馬並肩；失去正選的門將艾度亞文迪，則已同意吉達艾阿里的合約條款，有望日內加盟。



沙特球會對車路士一班球星很有興趣，剛簽入狼隊中場魯賓尼維斯的希拉爾，正力斟中堅高列巴尼；C朗效力的艾納斯與薛耶治談判進展亦理想；換言之，車路士有望在今夏清走簡迪、文迪、高列巴尼和薛耶治4個高薪球員。



6月19日：盧卡古拒來投 狼王尼維斯加盟

外借國際米蘭的車路士鋒將盧卡古，拒絕希拉爾的合約，冀留在歐洲發展；同日這家18度封王的沙特球會，成功簽入狼隊葡萄牙中場魯賓尼維斯（Ruben Neves），轉會費5500萬歐元。



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C朗拿度效力沙特球會艾納斯。（Getty Images）

認識沙特足球聯賽（RSL）：

2023/24球季會由16隊增至18隊角逐，賽事跟主流聯賽一樣採主客雙循環制，每間球會在同一球季最多可註冊8位外籍球員。



沙特聯賽主要有4大勁旅，均由國家主權基金PIF作背後金主。其中剛獲賓施馬和簡迪加盟的伊蒂哈德（Al-Ittihad）為應屆聯賽冠軍，歷來曾9度封王；C朗效力的艾納斯（Al-Nassr）為應屆亞軍，同樣曾9度贏得聯賽，並伊蒂哈德並列冠軍次數第二位；應屆聯賽季軍希拉爾（Al-Hilal）曾18次贏得聯賽錦標，為眾隊之冠，他們圖以C朗一倍人工搶美斯，惜暫時未能打動阿根廷球王。



至於第4支球隊是剛簽入車路士門將文迪的吉達艾阿里（Al Ahli Saudi），跟上述3大球會同為沙特聯賽始創成員，曾4度奪冠，對上一次為2015/16球季，2021/22球季首度降班，來季將重返RSL作賽；此外聯賽殿軍艾沙比（Al-Shabab）曾6度稱霸，對上一次已是2011/12球季。



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6月5日：賓施馬為沙特搶人才掀序幕

沙特球會伊蒂哈德（Al Ittihad）正式宣布賓施馬加盟，雙方簽約至2026年。據西班牙《馬卡報》報道，這名法國球星在伊蒂哈德年薪為1億歐元，加上他擔任沙特申辦2030世界盃大使的2000萬歐元獎金。他在皇馬每年薪酬為2800萬歐元。



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