劍擊．亞錦賽｜港隊女重輕取泰國穩奪獎牌　男佩憾負日本8強止步

亞洲劍擊錦標賽完成3日個人賽後，港隊暫時獲得一金兩銅，今日（20日）開展團體賽，率先上演男子佩劍及女子重劍項目，成功衛冕的江旻憓再度登場，率領隊友衝擊史上首金。



世界排名第6位的港隊女子重劍，今年亞錦賽被列為2號種子，力爭超越上年銀牌的成績，首度稱霸亞錦賽。

港隊首圈輪空，與泰國隊爭入4強，今仗派出江旻憓及佘繕妡外，最後一席由沒有出戰個人賽的朱嘉望上陣。Vivian與「佘佘」早段已為港隊建立9分的優勢，隨後一直保持優勢，江旻憓最後一局打出6：0，結果以45：23輕取泰國，殺入4強，穩奪獎牌，將與中國隊爭入決賽。

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江旻憓衛冕個人賽後，今日領港隊衝擊團體金牌。（FIE圖片）

港隊男佩憾負日本無緣獎牌

羅浩天早前取得生涯突破，首度登上亞錦個人賽的頒獎台，今日夥拍何思朗﹑陳智軒及周頌羲合作出戰團體賽，力爭連續兩年奪牌。

世界排名第16位的港隊男佩，被列為6號種子，16強鬥泰國隊，由羅浩天﹑何思朗及周頌羲任正選，何思朗次局為港隊取回領先，其後保持2至3分優勢，周頌羲第5局以2：7不敵對手，港隊由領先變落後，幸好何思朗隨即回敬一局8：2，港隊以30：27領先。陳智軒其後入替周頌羲，他與羅浩天助港隊拉開6分優勢，以40：34領先，「守尾門」的何思朗鎖定勝局，港隊有驚無險下以45：38擊敗泰國，晉級8強。

港隊與日本隊爭入4強，惜港隊中段被對方拉開差距，即使何思朗最後一局力追，依然以33：45憾負日本，8強止步無緣獎牌。

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