車路士轉會最新消息︱半億英鎊購入尼干古　高華錫成清貨新一員

車路士在新班主托德波里大開水喉增兵下，2022/23球季戰績不進反退，恥辱地以第12名完成，整季只能以一個亂字形容。藍軍聘得普捷天奴為新領隊，希望盡快重拾正軌，需時多久才能回勇，今個夏天的轉會操作至為關鍵。

車路士同時忙於清貨與入貨，一場大換血所在難免，《01體育》將持續跟進藍軍最新轉會消息。



普捷天奴重返英超，能否立即助車路士回勇？（Getty Images）

車路士今夏引援紀錄（截至2023年6月20日）：

已收購球員：1

已離隊球員：祖奧菲歷斯

主要傳聞收購：奧森尼漢、卡些度、曹亞文尼

主要傳聞離隊：簡迪、文迪、高華錫、高列巴尼、薛耶治、夏維斯、美臣蒙特、普列錫



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尼干古成為車路士今夏「第一簽」。（Getty Images）

6月20日：尼干古半億「上車」 藍軍今夏第一簽

車路士今夏買賣傳聞皆多，尼干古（Christopher Nkunku）成為今夏首位新成員。車路士公布從德甲球會RB萊比錫簽入尼干古，這位25歲法國國腳，勝任前場多個位置，能當前鋒也擅長踢進攻中場位置，他跟藍軍簽約6年，轉會費約5100萬英鎊（約6000萬歐元）。



尼干古表示，「踢過法甲和德甲，現在我想踢英超、世界上其中一個最強大的足球聯賽。我對新挑戰感到很興奮，能穿上車路士球衣令我很自豪。」



《倫敦晚旗報》記者Nizaar Kinsella在Twitter留言，從尼干古的轉會得見車路士瘋狂的一個球季。他表示尼干古去年夏天已接受車路士的神秘體測，當時的主帥是杜慈；當尼干古與車路士在去年12月簽約時，時任領隊是樸達；到如今尼干古正式加盟，領隊已換成普捷天奴，之間還經歷了一任林柏特。



6月20日：高華錫勢投曼城 料本周內離隊

曼城被指兩星期前已跟車路士中場高華錫（Mateo Kovacić）傾妥個人合約條款，此子不乏其他球會開出聘約，惟他一心只有曼城。轉會費預料在2500萬英鎊（約3000萬歐元）左右，曼城以如此相宜的價錢，便能以29歲的高華錫代替32歲的根度簡，是個理想選擇，而車路士亦達到清貨套現目的，雙方「情投意合」，交易料可望在本周內完成。



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6月19日：簡迪、文迪齊到沙特掘金 高列巴尼、薛耶治勢跟風

車路士陷人滿之患，沙特阿拉伯聯賽成為藍軍球星一大出路，2022/23球季大部分時間養傷、鮮為球隊上陣的簡迪同意加盟應屆冠軍伊蒂哈德，即將與法國國家隊隊友賓施馬並肩；失去正選的門將艾度亞文迪，則已同意艾阿里的合約條款，有望日內加盟。



沙特球會對車路士一班球星很有興趣，剛簽入狼隊中場魯賓尼維斯的希拉爾，正力斟中堅高列巴尼；C朗效力的艾納斯與薛耶治談判進展亦理想；換言之，車路士有望在今夏清走簡迪、文迪、高列巴尼和薛耶治4個高薪球員。



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5月31日：普捷天奴15人清貨名單

車路士新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）上任首項要務，就是要為球隊清走冗員，英國《每日郵報》開出普捷天奴一份多達15個球員清洗名單，中場悍將簡迪、「親生仔」美臣蒙特均隨時無得留低。



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