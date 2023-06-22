劍擊．亞錦賽｜張家朗領港隊男花煞科日衝牌　挫中華台北穩奪獎牌

亞洲劍擊錦標賽煞科日，上演男子花劍及女子佩劍團體賽，張家朗再度登場，夥拍隊友再衝金。



港隊女花及男重在團體賽各添一銅。（FIE圖片）

港隊男子重劍及女子花劍雙雙殺上頒獎台，增添兩銅，港隊至今累積1金1銀4銅。亞錦賽來到最後一日，張家朗領男子花劍隊出戰，與女子佩劍分途衝擊獎牌。

劍擊・亞錦賽｜勇挫中韓勁敵 男重女花闖4強為港添銅

港隊男花由梁千雨﹑蔡俊彥﹑楊子加﹑張家朗出戰（由左至由）。（香港劍擊總會圖片）

港隊男花除了有張家朗﹑蔡俊彥及今屆個人賽銅牌得主楊子加外，將由小將梁千雨出戰團體賽。世界排名第7位的港隊，被列為3號種子，16強與越南交手，未遇太大壓力，中段已拉開逾20分的優勢，結果以45：17大勝越南，輕鬆晉身8強，將與中華台北爭奪4強席位。

港隊首圈大勝越南過關。（香港劍擊總會圖片）

港隊上年亞錦賽季軍戰曾遇中華台北交手，當時贏得輕鬆，一年之間，對方進步不少。張家朗第2局打出6：0，助港隊領先10：5，今仗正選的梁千雨被中華台北的陳弈通力追，一度打成13：13平手，港隊其後依然維持2分領先，幸好蔡俊彥上場再拉開差距，其後由楊子加入替，加上張家朗依然力保3分優勢。楊子加第7局打出5：1，進一步擴大優勢，蔡﹑張二人鎖定勝局，以45：35力克對手，將與韓國隊爭入決賽席位。