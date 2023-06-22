劍擊．亞錦賽｜港隊男花女佩煞科日衝牌　張家朗領軍輕鬆闖8強

亞洲劍擊錦標賽煞科日，上演男子花劍及女子佩劍團體賽，張家朗再度登場，夥拍隊友再衝金。



港隊男子重劍及女子花劍雙雙殺上頒獎台，增添兩銅，港隊至今累積1金1銀4銅。亞錦賽來到最後一日，張家朗領男子花劍隊出戰，與女子佩劍分途衝擊獎牌。

劍擊・亞錦賽｜勇挫中韓勁敵 男重女花闖4強為港添銅

港隊女花及男重在團體賽各添一銅。（FIE圖片）

港隊男花除了有張家朗﹑蔡俊彥及今屆個人賽銅牌得主楊子加外，將由小將梁千雨出戰團體賽。世界排名第7位的港隊，被列為3號種子，16強與越南交手，未遇太大壓力，中段已拉開逾20分的優勢，結果以45：17大勝越南，輕鬆晉身8強，將與中華台北或菲律賓的勝方對壘。

港隊女子佩劍隊直入8強，將與哈薩克碰頭，只要擊敗對方，就可穩奪獎牌。