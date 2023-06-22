劍擊．亞錦賽｜港隊女佩勇挫哈薩克躋4強 相隔5年重登頒獎台
撰文：趙子晉
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由歐倩瑩﹑朱詠翹﹑梁洛文及薛雅齊組成的港隊女子佩劍，在劍擊亞錦賽8強鬥哈薩克，結果以45：34力克對手，晉身4強，穩奪獎牌。
港隊女子佩劍隊直入8強，將與哈薩克碰頭，只要擊敗對方，就可穩奪獎牌。上屆亞錦賽8強對手同樣是哈薩克，當時港隊力戰而敗。
港隊今仗力爭報回上年的一敗之仇，港隊第2局由薛雅齊打出5：0，拉開比分，梁洛文第6局同樣「派蛋」，差距慢慢拉開至雙位數，結果港隊以45：34力克哈薩克，成功復仇，同時晉身4強，穩奪獎牌，自2018年後再度登上頒獎台。港隊隨後將與韓國隊爭入決賽。
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