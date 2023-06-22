劍擊．亞錦賽｜港隊女佩闖4強不敵韓國摘銅　相隔5年重登頒獎台

由歐倩瑩﹑朱詠翹﹑梁洛文及薛雅齊組成的港隊女子佩劍，在劍擊亞錦賽8強鬥哈薩克，結果以45：34力克對手，晉身4強，其後力戰不敵韓國隊，摘下銅牌。



港隊女子佩劍隊直入8強，將與哈薩克碰頭，只要擊敗對方，就可穩奪獎牌。上屆亞錦賽8強對手同樣是哈薩克，當時港隊力戰而敗。

港隊今仗力爭報回上年的一敗之仇，港隊第2局由薛雅齊打出5：0，拉開比分，梁洛文第6局同樣「派蛋」，差距慢慢拉開至雙位數，結果港隊以45：34力克哈薩克，成功復仇，同時晉身4強，穩奪獎牌，自2018年後再度登上頒獎台。港隊隨後將與韓國隊爭入決賽。

港隊挑戰世界第二的韓國隊，不落下風，第4局梁洛文打出9：5，更一度追至1分落後，其後由薛雅齊接棒，同樣曾經收窄1分差距，可惜未能追平，隨後被韓國隊拉開分差，最終以34：45不敵對手，無緣決賽，並摘下一面銅牌。