沙特超聯人工排行榜︱C朗賓施馬領放　「狼王」難忍12倍高薪誘惑

沙特阿拉伯超級足球聯賽（RSL）成為今夏足球轉會市場焦點，繼賓施馬（又譯：本澤馬）和簡迪（又譯：干堤）兩大法國巨星強勢加盟，正處當打之年的狼隊大將魯賓尼維斯（Ruben Neves）、車路士門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）、翼鋒薛耶治（Hakim Ziyech），中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、前鋒奧巴美揚，阿仙奴中場湯馬士柏迪（Thomas Partey）亦預期快將到埗。英超三冠王曼城之中，貝拿度施華和基爾獲加均盛傳獲沙特球會看中。

由歐洲轉戰中東，各大球星人工個個水漲船高，尤其沙特一個稅務上特點，自動令球員人工加倍，26歲的尼維斯年薪可望達到效力英超狼隊時12倍之多。



沙特超聯人工排行榜（截至2023年6月22日）：

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持續跟進沙特足球：沙特聯賽最新消息︱貝拿度施華成新目標 應屆冠軍簽下簡迪

沙特不設入息稅 球員人工自動倍增

沙特超聯最能吸引球員的地方，當然是薪高糧準，尤其四大球隊伊蒂哈德（Al-Ittihad）、艾納斯（Al-Nassr）、希拉爾（Al-Hilal）及吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）均獲國家主權基金PIF作背後金主，不怕天價人工純屬帳面數「篤手指」，如巴塞隆拿一樣出現被迫為人工打折。

C朗拿度和賓施馬的人工，固然高到常人難以想像，不過沙特由於不設個人入息稅，那怕加盟沙特超聯的球員，獲得人工跟在歐洲一樣，基本上收入已「自動倍增」。

以即將加盟希拉爾的葡萄牙中場魯賓尼維斯為例，他在狼隊周薪約5萬英鎊，消息指希拉爾向他開出一紙周薪30萬英鎊聘約，本身已是他在英超獲得的6倍，由於沙特不設入息稅，人工變相為在狼隊時的12倍，淨袋1560萬英鎊年薪。換句話說，他在沙特踢1年足球，便可賺得在歐洲工作12年的收入，差別如此大，或許說明為何只得26歲、仍處全盛期的他會對沙特超聯心動。

沙特超聯人工排行榜（截至2023年6月22日）：

第1位—C朗拿度（艾納斯）：年薪1.73億英鎊（約2.01億歐元）／周薪360萬英鎊

作為史上最佳球員之一，C朗即使已屆38歲，依然魅力驚人，當然要花上全球最高人工，才能把他帶到沙特。葡萄牙巨星在卡塔爾世界盃前跟曼聯「分手」，2023年1月正式加盟艾納斯，為沙特超聯「搶人才」掀起序幕。

第2位—賓施馬（伊蒂哈德）：年薪1.72億英鎊（約2億歐元）／周薪358萬英鎊

沙特超聯成功引入C朗後野心更大，目標再帶來美斯和賓施馬兩大巨星，開創「三國鼎立」盛世，不過美斯暫無意到中東搵食，選擇先到美國。賓施馬論全球名氣相對不及C朗和美斯，勝在是應屆金球獎（Ballon d'Or）得主，35歲的他戰鬥力和狀態仍在高峰，而且伊斯蘭教徒背景，令他在中東地區深受愛戴，獲得應屆沙特超聯冠軍伊蒂哈德一份人工跟C朗同級的聘約。

第3位—［未落實］高列巴尼（希拉爾）／盛傳年薪2800萬英鎊（約3257萬歐元）／周薪54萬英鎊

艾納斯得到C朗，伊蒂哈德得到賓施馬，希拉爾卻得不到目標人物美斯。失落阿根廷球王，更令他們銳意向一線球員埋手，急於散貨的車路士以及英超球隊成為希拉爾的「入貨專區」，其中一大目標便是加盟車路士僅一季的中堅高列巴尼。32歲塞內加爾國腳在車路士周薪已達16.2萬英鎊，希拉爾盛傳人工是藍軍3.3倍，交易有望日內落實。

第4位—簡迪（伊蒂哈德）／年薪2150萬英鎊（約2500萬歐元）／周薪41.3萬英鎊

曾是世上數一數二防守中場，屢受傷患困擾的簡迪近年上陣次數和表現均不及盛年，他在車路士為人工最高球員之一，周薪高達29萬英鎊。他在沙特的人工縱與C朗、賓施馬不能相提並論，作為一個32歲的「黃昏球員」仍有超過4成人工加，加上不用交入息稅變相人工倍增，令他樂意到伊蒂哈德與賓施馬做隊友。

第5位—［未落實］奧巴美揚（暫不詳）／盛傳年薪1820萬英鎊（約2117萬歐元）／周薪35萬英鎊

奧巴美揚加盟車路士後表現嚴重倒退，藍軍急欲放走這位16萬周薪鋒將「減磅」，已屆34歲的他能否重拾昔日水平和狀態成疑。到沙特「養老」對他而言應是個好選擇，盛傳年薪是他在車路士兩倍以上，惟暫未知道是哪家球會對他有興趣，消息指他的經理人目前正跟其中兩間沙特球會接洽。

第6位—［未落實］魯賓尼維斯（希拉爾）／年薪1560萬英鎊（約1815萬歐元）／周薪30萬英鎊

沙特超聯今個夏天為歐洲足球轉會市場帶來的震撼，不止是引入球員的級數，而是有仍處盛年的球員願意加盟。不少頂級球員掛靴前都會到次級聯賽「搵食」，傳統上未到30歲而具備能力之人，幾乎都不會選擇到中東踢足球，即將加盟希拉爾的魯賓尼維斯，率先打破慣例。26歲的他長年盛傳為利物浦、曼聯等英超強隊目標，跟狼隊剩下最後一年合約，竟在當打之年選擇到沙特，當然成為熱門話題。奈何將心比心，如前文所述，帳面6倍人工、免稅相等於12倍人工，又怎可能不心動呢？

第7位—［未落實］薛耶治（艾納斯）／盛傳年薪1032-1118萬英鎊（約1200-1300萬歐元）／周薪20-21.5萬英鎊

摩洛哥球王薛耶治在車路士鬱鬱不得志，冬季轉會窗幾乎轉投巴黎聖日耳門（PSG），連體測已通過，卻因球會擺烏龍三度交錯文件，被迫留多半季。去不成巴黎，今夏傳來轉戰沙特消息，跟賓施馬一樣同為伊斯蘭教徒，30歲的年紀離開歐洲相對年輕，艾納斯開出人工傳為車路士兩倍，來季有望跟C朗一起「打江山」。

潛在上榜的巨星

上述7位球員以外，車路士門將艾度亞文迪、阿仙奴中場湯馬士柏迪以及曼城中場貝拿度施華近日亦被指很大機會轉戰沙特。目前暫未有消息指向沙特球會向他們開出的人工水平，不過身為近年全球最佳球員之一、28歲的貝拿度施華如果真的放棄PSG，選擇到沙特，人工水平肯定只會在C朗、賓施馬兩大巨星之後，勝過其他榜上球員。

2022/23球季湯馬士柏迪在阿仙奴踢出身價，兵工廠被指有意今夏放走他，很可能來自場外因素，無論如何以他的級數和水平，人工肯定也會是前列，即將加盟吉達艾阿里的車路士門將艾度亞文迪相信也是如此。

C朗登陸沙特前，最高薪球員人工幾多？

一眾巨星人工勁高，C朗加盟之前，頂級球員人工又如何？在西維爾贏過3次歐霸的阿根廷前國腳班尼加（Éver Banega），2020年轉戰沙特加盟艾沙比，他對上球季年薪被指為910萬英鎊（約1059萬歐元），即約周薪17.5萬英鎊。人工一定遠高於他在西維爾的水平，但比起C朗及上述一班球員，又不算高得離譜。

沙特超聯另外還有一個大家熟悉的名字——曾效力曼聯的恩哈路（Odion Ighalo），離開曼聯後，他先在2021/22球季加盟艾沙比，2022/23球季再轉戰希拉爾，年薪被指為374萬英鎊（約435萬歐元），即周薪7.2萬英鎊。希拉爾今夏大手掃貨，買完魯賓尼維斯，再準備入手高列巴尼，球隊會否繼續有他的位置有待發掘。

認識沙特足球聯賽（RSL）：



2023/24球季會由16隊增至18隊角逐，賽事跟主流聯賽一樣採主客雙循環制，每間球會在同一球季最多可註冊8位外籍球員。



沙特聯賽主要有4大勁旅，均由國家主權基金PIF作背後金主。其中剛獲賓施馬和簡迪加盟的伊蒂哈德（Al-Ittihad）為應屆聯賽冠軍，歷來曾9度封王；C朗效力的艾納斯（Al-Nassr）為應屆亞軍，同樣曾9度贏得聯賽，並伊蒂哈德並列冠軍次數第二位；應屆聯賽季軍希拉爾（Al-Hilal）曾18次贏得聯賽錦標，為眾隊之冠，他們圖以C朗一倍人工搶美斯，惜暫時未能打動阿根廷球王。



至於第4支球隊是剛簽入車路士門將文迪的吉達艾阿里（Al Ahli Saudi），跟上述3大球會同為沙特聯賽始創成員，曾4度奪冠，對上一次為2015/16球季，2021/22球季首度降班，來季將重返RSL作賽；此外聯賽殿軍艾沙比（Al-Shabab）曾6度稱霸，對上一次已是2011/12球季。

