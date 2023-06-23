美職早霸王｜肯薩斯體育會回師主場迎戰芝加哥　勢必撲「火」

美職第19周賽事，東西岸兩支下游分子對壘，西岸第10的肯薩斯體育會，迎戰東岸尾二的芝加哥火燄，有望藉主場之利重返勝軌。



肯薩斯體育會在季初表現相當不濟，開季10場竟然未嘗勝果，只取得3和7負，難怪長期位居末席。不過，他們近9場卻有回勇迹象，取得5勝2和2負的成績，現時以20分排西岸第10位，擺脫了包尾惡名。

肯薩斯體育會近9場卻有回勇迹象，取得5勝2和2負的成績，擺脫包尾位置。（路透社）

雖然上場不敵勁旅FC洛杉磯，但其實肯薩斯體育會近期主場戰績不俗，近5場有4場贏波，而且這4場勝仗攻了入13球。

肯薩斯體育會能夠回勇，墨西哥老將阿倫佩列度居功至偉；這名32歲鋒將近3場射入了4球，今季總共入了5球，是球隊的首席射手。

芝加哥火燄近況則十分差勁，近6場只取得3和3負，現時以17戰得17分，位列東岸尾二。

肯薩斯體育會能夠回勇，墨西哥老將阿倫佩列度居功至偉，此子今季共入了5球，暫時是球隊首席射手。（路透社）

火燄的作客成績亦不忍卒睹，今季8次作客出戰，只得1勝2和5負，所得勝仗也僅是擊敗包尾的國際邁亞密，實在沒有參考價值。

火燄今季的作客成績不忍卒睹，8次作客出戰，只得1勝2和5負。（路透社）

翻查兩軍的對賽紀錄，肯薩斯體育會更取得一面倒優勢，6次主場迎火燄悉數取勝，今季火燄狀態更差，肯薩斯體育會主勝穩開。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。