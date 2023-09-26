杭州亞運賽果︱中國體操女團奪金　游泳館主場泳手再掃4金6銀2銅

杭州亞運9月23日揭幕，各國運動員在61個比賽項目競逐，《01體育》持續更新重點比賽戰報。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月25日重點戰報

游泳：

20：54 中國泳將繼首個比賽日盡攬7項決賽金牌後，次日賽事7項決賽中再獲4面金牌，男子50米背泳，徐嘉余、王谷開來包辦金、銀牌；汪雪兒、萬樂天則在女子50米背泳奪金、銀牌；新一代「蛙王」覃海洋以57.76秒新亞運紀錄贏得100米蛙泳金牌，中國另一泳手閆子貝獲銀牌；200米女子個人混合泳，余依婷游出2分07.75秒新亞運紀錄奪金，2012倫敦奧運雙金得主葉詩文憑後勁追上其他對手，獲得銀牌。

韓國泳手池裕燦率先打破中國隊在游泳館的壟斷，在男子50米自由泳決賽贏得金牌，他獲勝後相當激動。（杭州亞運官網）

中國在3項賽事失落金牌，韓國泳手池裕燦率先打破中國隊在游泳館的壟斷，在男子50米自由泳決賽以21.72秒率先觸池，兼打破亞運紀錄奪金，香港泳手何甄陶以21.87秒獲銀牌，中國泳手潘展樂以21.92秒得季軍。

女子200米自由泳決賽，香港泳手何詩蓓以由頭帶到尾姿態輕鬆摘冠，以1分54.12秒刷新亞運紀錄，兩名中國泳手李冰潔、柳雅欣分獲銀、銅牌。

男子4x200米自由泳接力賽事，由梁才勳、李昊峻、金禹旻、黃宣優組成的韓國隊，游出7分01.73秒亞洲新紀錄封王。（杭州亞運官網）

男子4x200米自由泳接力賽事，由梁才勳、李昊峻、金禹旻、黃宣優組成的韓國隊，游出7分01.73秒亞洲新紀錄封王，中國以1.47秒之差得銀牌，日本隊以7分06.29秒獲銅牌。

排球：

20：30 日本男排在亞洲水平頂尖，惟今屆亞運與男排世界盃賽事「撞期」下，這支目前世界排名第5的球隊僅派出「二軍」參賽；他們派出副選參賽仍晉身準決賽，惟4強以局數0：3不敵中國。中國男排繼2006年多哈亞運獲得銀牌後，時隔17年重返亞運決賽，明晚將與上屆冠軍伊朗爭奪金牌。

乒乓球：

20：00 由樊振東、王楚欽、馬龍組成的中國隊，在男子團體準決賽面對中華台北，3位球手均直落3局擊敗對手，大分3：0順利晉身決賽；另一場準決賽，韓國以相同比數擊退伊朗，韓國將與中國爭奪金牌。同日較早前，中國隊在女子團體準決賽擊敗泰國晉級，將與力壓韓國出線的日本隊爭金。

體操：

19：30 由張欣怡、左彤、章瑾、虞琳敏、唐茜靖組成的中國女子體操隊，以161.896分名列第一，力壓得157.229分的日本，及得156.829分的朝鮮。順利贏得女子團體金牌。

第六次代表祖國烏茲別克參加亞運的「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），今屆只參加女子跳馬一項，她在初賽獲12.949分，以第五名成績晉級9月28日上演的決賽。

杭州亞運︱中國贏得體操女子團體金牌。（杭州亞運官網）

滑板：

14:15 男子滑板碗池（公園賽）決賽，中國的陳燁以84.41分封王，永原悠路及笹岡建介兩位日本選手分別得亞軍及季軍。

13:00 女子滑板碗池（公園賽）決賽，15歲的日本選手草木比奈野靠第3輪取得88.87分，力壓中國的李玉娟及毛嘉思奪冠。至於今屆亞運最年輕的運動員、9歲的菲律賓選手艾莉嘉度（Mazel Paris Alegado）就以第7名完成。

射擊：

12:40 男子10米氣步槍個人，中國選手盛李豪在決賽獲得253.3分，打破由余浩楠保持的252.8分的世界紀錄，力壓韓國及印度選手贏得冠軍。

中國選手盛李豪（中）。（杭州亞運共享圖片）

賽艇：

12:00 賽艇今日決出7面金牌，中國隊贏得5金2銀，總計兩日賽艇成績，中國隊得到11金2銀。

在男子單人雙槳A組決賽，中國隊的張亮以6分57.06秒贏得金牌，這是他今屆的第二金。他在昨日與隊友贏得男子雙人雙槳冠軍。張亮是繼射擊選手黃雨婷後，第二位獲得兩枚杭州亞運金牌的中國運動員。

此外，中國組合崔曉桐/呂揚/張靈/陳雲霞在女子四人雙槳決賽中奪冠。她們成為中國賽艇隊首個集奧運、世錦賽、世界盃總決賽、亞運和全運冠軍的「全滿貫」組合。

游泳：

11:45 男子100米蛙泳初賽上，亞洲紀錄保持者、中國「蛙王」覃海洋將原由日本選手保持的亞運紀錄打破，以58.35秒的成績首名晉級決賽。

武術：

09:50 女子長拳決賽，澳門代表李禕以9.786分贏得金牌，這是澳門今屆的首面金牌。

李禕在女子長拳摘金，為澳門今屆第一金。（葉詩敏攝）

9月24日重點戰報

游泳：游泳賽事展開，首個比賽日中國泳手狂掃獎牌，6項個人賽事及一項接力全數摘金，當中4項個人賽更包辦金銀牌。

19：30 中國「蝶后」張雨霏在女子200米蝶泳以2分05.57秒新亞運紀錄摘金，隊友俞李妍獲銀牌。

19：38 男子200米個人混合泳決賽，中國泳手汪順游出新亞洲紀錄1分54.62秒贏下金牌，另一中國泳將覃海洋以1分57.41秒得銀，日本名將瀨戶大也僅獲銅牌。

19：45 女子1500米自由泳，中國隊同樣包辦金銀牌，李冰潔游出15分51.18秒亞運新紀錄，高唯中獲銀牌。

20：26 男子100米自由泳中國的潘展樂以46.97秒新亞洲紀錄奪金，另一中國泳手王浩宇則以48.02秒獲銀牌。

20：32 女子50米蛙泳決賽，中國的唐錢婷以29.96秒贏得金牌，日本的鈴木聰美獲銀牌，香港泳手何詩蓓在這個非主項仍獲一面銅牌。

20：47 男子100米背泳決賽，中國泳手徐嘉余以52.23新亞運紀錄奪金，日本泳將入江陵介以53.46秒得銀牌。

21：11 女子4x100米自由泳接力，中國隊在張雨霏領軍下以3分33.96秒刷新亞運紀錄，贏得金牌，池江璃花子游第三棒的日本隊得銀牌，香港隊亦在何詩蓓壓陣下獲得銅牌。

體操：

19：00 男子體操團體賽，林超攀、蕭若騰、張博恒、鄒敬園和蘭星宇組成的中國隊，以總分262.025分贏得金牌，日本隊以258.628奪銀，中華台北隊以244.760分獲銅牌。

柔道：

17:50 日本代表團贏得今屆首金，角田夏實在柔道女子48公斤級決賽擊敗哈薩克的對手封后。

17:02 中華台北代表團贏得今屆亞運第一金。「柔道男神」楊勇緯在柔道男子60公斤級決賽，擊敗頭號種子、世界排名第3的南韓選手李夏林，成為中華台北史上首位贏得亞運金牌的柔道運動員。

武術：

17:00 中國隊的童心贏得女子太極拳太極劍全能金牌。直至傍晚，中國以12金2銀2銅排獎牌榜首位。

現代五項：

12:50 現代五項女子團體比賽，由張明煜、邊雨霏、鐘秀婷、謝林芝組成的中國隊獲得金牌。日本和韓國分別得獲銀牌、銅牌。在個人賽方面，中國得金牌及銅牌，張明煜奪得冠軍，而邊雨霏得季軍，而韓國的金善祐得亞軍。

射擊：

12:20 女子10米氣步槍個人決賽，中國選手黃雨婷奪得金牌，另一位中國代表韓佳予得銀牌。黃雨婷造出252.7分的破亞運紀錄成績封后，韓佳予就得251.3分，印度選手得季軍。17歲的黃雨婷一日內贏兩面金牌，她今早先在女子10米氣步槍團體賽與隊友贏得冠軍。

黃雨婷在射擊一日贏兩面金牌。（新華社）

賽艇：

11:39 男子八人單槳有舵手A組決賽，由李文雷、陳弦峰、徐橋、呂毅、冀高星、蔡鵬鵬、倪旭林、聶毅德、梁偉雄組成的中國隊，以5分40.17秒贏得金牌，擊敗印度及印尼封王。這是中國代表團在今屆亞洲的第8面金牌。今日賽艇決出7面金牌，其中6面由中國隊贏得，餘下一面則是港隊的囊中物。在上午，中國贏得8面金牌。

游泳：

11:25 中國泳手唐錢婷打破女子50米蛙泳亞洲紀錄。在今早的杭州亞運女子50米蛙泳初賽中，唐錢婷以29.92刷新了自己保持的亞洲紀錄。

賽艇：

11:10 女子四人單槳無舵手A組決賽，中國隊的張書賢、劉曉鑫、王子鳳、徐星葉以6分42.03秒贏得金牌，日本慢5.01秒得銀牌，越南得季軍。這是中國隊在今屆的第7面金牌。

10:43 男子雙人雙槳A組決賽中，中國組合劉治宇/張亮贏得金牌，這是中國賽艇隊今屆第4面金牌，也是中國代表團的第六金。劉治宇/張亮以6分21.54秒首先衝線，烏茲別克隊慢4.71秒得亞軍，印尼獲季軍。

10:15 賽艇女子雙人雙槳A組決賽中，中國組合魯詩雨/沈雙美以7分03.41秒贏得金牌，伊朗及泰國分別得銀牌及銅牌。魯詩雨/沈雙美領先伊朗隊13.67秒衝線，優勢非常大。這是中國代表團在今屆的第五金，也是中國在賽艇項目的今屆的第三金。

武術：

10:00 男子長拳決賽，中國的孫培原以9.84分贏得金牌，這是中國代表隊在今屆亞洲的第4面金牌。中國隊在一小時內贏得四金！印尼選手得銀牌，澳門的宋子君則以9.76分贏得銅牌，奪得澳門代表團今屆第一面獎牌。

杭州亞運｜澳門早過香港奪首面獎牌 宋子君男子長拳奪銅

孫培原贏得男子長拳冠軍。（葉詩敏攝）

射擊：

09:50 女子10米氣步槍團體決賽，中國代表韓佳予、黃雨婷、王芝琳以總成績1896.6奪得冠軍，同時打破亞洲紀錄。

韓佳予（左）、黃雨婷、王芝琳贏得女子10米氣步槍團體金牌。（新華社）

賽艇：

09:50 賽艇男子羽量級雙人雙槳A組決賽，范俊杰/孫滿為中國贏得金牌。

09:20 杭州亞運第一面金牌在今早9時多在賽艇項目中誕生，中國隊的鄒佳琪/邱秀萍在女子羽量級雙人雙槳A組決賽首先衝線，贏得今屆亞運首面金牌。這個也今屆第一個決出獎牌的項目。

杭州亞運第一金｜中國首金誕生！鄒佳琪/邱秀萍賽艇雙人雙槳封后

鄒佳琪/邱秀萍贏得今屆首金。（林靄怡攝）

9月22日重點戰報

女子足球：

21:00 小組賽第1輪中國女足主場迎戰蒙古女足。中國女足有王霜獨建五功，加上王珊珊梅開二度、劉艷秋、楊莉娜破門，閆錦錦亦連中兩元，以及烏日古木拉攻入兩球、歐懿垚破門、張馨再梅開二度，最終狂數蒙古女足16：0。

中國隊球員王霜（右）和進球的中國隊球員王珊珊擊掌慶祝。（新華社）

9月21日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對緬甸︱9月21日國足再次登場對緬甸，戴偉浚再度正選上陣。中國隊佔盡優勢，譚龍4分鐘內梅開二度，先後在15分鐘、19分鐘取得入球，王振澳22分鐘擴大比數，加上戴偉浚完半場前的入球，國足半場已遙遙領先4：0。戴偉浚連續兩仗均有入球。下半場中國繼續佔盡上風，惟未能增添紀錄，以4：0勝果完場，並2戰2勝提早出線，晉身16強。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、17-黃嘉輝、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



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杭州亞運9月23日正式開幕，在此之前部分項目已率先展開分組賽或初賽。9月19日為首個比賽日，男子足球分組賽事展開，焦點賽事為戴偉浚有份入選的中國足球代表隊（國足）率先在A組出戰，對手為印度。

9月19日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對印度︱中國上半場佔盡上風並由高天意先開紀錄，惟印度完半場前扳平。下半場戴偉浚的入球，加上陶強龍梅開二度及方昊錦上添花，國足以5：1大勝印度。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



亞運背景：



首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。



由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。

