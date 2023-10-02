杭州亞運賽果︱金日景59公斤級舉重封后　中國包攬女子彈床冠亞

杭州亞運9月23日揭幕，各國運動員在61個比賽項目競逐，《01體育》持續更新重點比賽戰報。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

10月2日 重點戰報

舉重

17:00 舉重女子59公斤級決賽中，朝鮮選手金日景奪得金牌，抓舉成績111公斤打破世界紀錄和世界青年紀錄，挺舉成績135公斤打破亞運會紀錄和世界青年紀錄，總成績246公斤打破亞運會紀錄。中國選手羅詩芳摘得銀牌，中華台北選手郭婞淳獲得銅牌。

彈床

16:00 女子個人決賽，中國選手朱雪瑩與胡譯乘包攬金牌和銀牌，哈薩克選手得銅牌，其中朱雪瑩得56.72分，而胡譯乘得55.79分。港隊的劉潔瑩排第4名。

三項鐵人

11:45 混合接力決賽，日本以1小時26分21秒得冠軍，中國及港隊分別得銀牌及銅牌。

馬術

11:00 馬術三項賽個人賽決賽，中國選手華天摘得金牌，泰國選手和日本選手分別獲得銀牌、銅牌。同一時間，馬術三項賽團體賽決賽，中國隊贏得冠軍，日本及泰國分別是亞軍及季軍。

滾軸溜冰

10:30 男子滾軸溜冰3000米接力及女子滾軸溜冰3000米接力皆由中華台北得冠軍，巧合地，兩個項目的亞軍都是韓國，而季軍都是印度。

10月1日重點戰報

田徑

21:00 女子七項全能賽事，中國的鄭妮娜力以6149分贏得金牌，烏茲別克的Ekaterina Voronina以6056分摘銀，印度選手 Nandini AGASARA以5712分獲銅牌。

21:15 田徑場全晚焦點是女子100米欄賽事，中國「跨欄女神」吳艷妮、香港的呂麗瑤同場較技。起跑一刻，吳艷妮偷步犯規，經長時間判決後仍獲出賽。結果再次起跑，由中國另一選手林雨薇以12.74秒摘金，吳艷妮雖以12.77秒第二名衝線，但終被取消資格。呂麗瑤以13.35秒得第七名完賽，吳艷妮被取消資格後，獲提升上第六位。

足球

20:15 男子足球8強，香港對伊朗、日本對朝鮮，上半場均踢成0：0；下半場甫開賽，潘沛軒的入球助香港領先1：0；日本亦由内野航太郎的入球先開紀錄。金國笵74分鐘一度為朝鮮扳平，80分鐘松村優太的入球助日本2：1再度領前。

香港以1：0擊敗伊朗，首度晉身四強，準決賽對手是以2：1挫朝鮮的日本。

中國對韓國遲半小時開波，上半場18分鐘，洪鉉錫為韓國先開紀錄。35分鐘，中國隊後防連環犯錯，宋旼圭為韓國射成2：0，半場韓國領先兩球。下半場雙方互無紀錄，韓國2：0挫中國，晉身準決賽。他們的四強對手是較早前以2：1挫沙特阿拉伯的烏茲別克。

松村優太的入球助日本2：1韓敗朝鮮，四強會遇上香港。（新華社）

羽毛球

19:25 男子團體決賽，中國對印度。第一戰中國的石宇奇對Lakshya Sen激戰3局共81分鐘，以20：22、21：14、18：21，局數1：2敗陣。第二場為男雙賽事，中國的梁偉鏗／王昶，以15：21、18：21直落兩局敗陣。

中國隊大分落後至0：2。第三場，李詩灃對戰男單前世界排名第一的施里簡夫（Kidambi Srikanth），首局戰況已相當激烈，初段戰至6：6、8：8、9：9、10：10四度平手。關鍵時刻，印度球手連拿兩分，領先12：10，中段施里簡夫一路保持2至3分優勢。施里簡夫一度拉開至18：14，李詩灃發力連追4分扳平，令比賽進入高潮。

雙方得分梅花間竹，18：18、19：19、20：20、21：21再次四度平手。李詩灃在全場球迷打氣下局尾愈戰愈勇，終以24：22先拿首局，這局二人足足花上41分鐘。次局初段雙方爭持，李詩灃中段漸見優勢，比數拉開至17：8，並以21：9再拿一局。為中國大分追至1：2。

第四場為男雙，由劉雨辰／歐烜屹對Dhruv Kapila／Sai Pratheek。中國組合早段已拉開5：1，中段拋離至12：2，並以21：6先取首局。劉雨辰／歐烜屹以21：15再勝一局，為中國追成2：2。

決勝單打戰由翁泓陽對Mithun Manjunath。翁泓陽以21：12先取首局，次局再贏21：4，中國在一度落後0：2，終以3：2反勝獲得羽毛球男團金牌。

羽毛球男子團體決賽，中國對印度。第一戰中國的石宇奇對Lakshya Sen激戰3局共81分鐘，以20：22、21：14、18：21，局數1：2敗陣。（新華社）

乒乓球

19:45 乒乓球女單決賽，兩金在手的中國「小魔王」孫穎莎對日本的早田希娜，孫穎莎11：5先取首局。次局早段早田希娜一度拉開比數，惟被孫穎莎發力追上，並以11：9再勝一局。第三局初段雙方打成均勢戰至5：5，早田希娜連拿兩分確立優勢，孫穎莎再度後追，還是以10：12失去一局。第四局，輪到孫穎莎入局較快，中段領先6：4、8：5，並以11：8再勝一局，局數領前至3：1。孫穎莎以11：7再勝一局，局數4：1勝出賽事。

孫穎莎在今屆參加四項賽事，分別在女子團體、混雙及女單獨攬三金。她與王曼昱在女雙8強賽事不敵日本組合，未能達成四金的目標。

18:30 乒乓球男雙決賽上演中韓大戰，樊振東／王楚欽直落4局輕取張禹珍／林鍾勳奪金。這是中國在今屆亞運乒乓球賽事第4面金牌，他們分別在男團、女團、混雙及男雙摘金，目前暫獲4金1銀1銅。

16:20 乒乓球女單決賽會由中國的孫穎莎對日本的早田希娜。在4強，孫穎莎以11：7、11：8、14：12及12：10直落4局擊敗韓國的申裕彬晉級。

另一場4強，早田希娜就跟中國球手王藝迪激戰7局，險勝4：3。早田首局贏11：4，王藝迪以11：3扳平。早田贏11：8再領先，王藝迪連贏11：7及12：10超前。在第六局，早田「刁時」取勝贏15：13，追成3：3。在決勝局，早田贏12：10勝出。

跳水

19:30 男子雙人10米高台跳水，中國組合楊昊／練俊杰以492.63分得金牌，拋離對手超過100分，韓國、馬來西亞組合分獲銀、銅牌。

17:30 女子雙人3米彈板，中國組合陳藝文／昌雅妮以335.73分摘金，馬來西亞、韓國組合分獲銀、銅牌。

舉重

16:45 男子61公斤級，中國選手李發彬在抓舉3次都成功，其中最後一次成功舉起143公斤，刷新亞運紀錄。在挺舉，他先舉起167公斤，雖然之後兩次試舉171公斤都失敗，但總成績仍以310公斤奪金，兼造出新的亞運紀錄。兩位朝鮮選手朴明近及金忠國分別得銀牌及銅牌。

射擊

16:00 女子多向飛碟個人決賽中，中國選手張鑫秋以總分47的成績奪得冠軍並打破亞洲紀錄，武翠翠獲得亞軍，哈薩克選手獲季軍。

13:05 女子多向飛碟團體賽，由李清念、武翠翠、張鑫秋組成的中國隊以總分357拿下冠軍，並打破世界紀錄。印度隊和哈薩克隊分別獲得亞軍、季軍。

女子多向飛碟團體賽，中國贏得金牌。（新華社）

羽毛球

12:27 女子團體決賽，韓國直落3場擊敗中國，贏得金牌。

韓國這場決賽不失一局，直落3場勝出。首場單打，世界排名第1的安洗瑩以21：12及21：13先贏世界第3的陳雨菲。在第二場雙打，李昭希/白荷娜以21：18及21：14贏陳清晨/賈一凡。在第三場單打，中國的何冰嬌世界排名第5，牌面比排18位的金佳恩高，但金佳恩直落贏23：21及21：17，助韓國以場數3：0擊敗中國奪金。

韓國時隔29年再贏得亞運羽毛球女團冠軍。

（新華社）

滾軸溜冰

11:15 男子速度滾軸溜冰1000米爭先賽決賽，韓國的崔光鎬及鄭喆元包辦金、銀牌，中華台北的趙祖政得銅牌。

11:00 女子速度滾軸溜冰1000米爭先賽決賽，中華台北選手包辦頭兩名。李孟竹以1分38.518秒得金牌，劉懿萱以1分38.712秒獲銀牌，韓國的李叡林摘銅。港隊代表王蘊妮在決賽排第6名。

9月30日重點戰報

田徑

21:55 男子100米短跑決賽，泰國的Soraoat Dapbang因偷步被取消資格。再次起步下，中國的謝震業以9.97秒勝出。泰國另一跑手Puripol Boonson以10.02秒獲銀牌，馬來西亞的Muhd Azeem Fahmi以10.11秒摘銅。

中國雖有名將蘇炳添避戰，但今屆亞運男、女子百米飛人仍由中國選手勝出。謝震業今年30歲，9.97秒的時間，追平他的個人最佳時間（PB）。

男子100米短跑決賽，中國的謝震業以9.97秒勝出。（新華社）

21:40 女子100米短跑決賽，中國的葛曼棋以11.23秒勝出，新加坡選手Veronica Shanti PEREIRA以11.27秒摘銀，巴林選手Hajar Al-Khaldi以11.35秒獲銅牌。中國另一選手韋永麗以11.40秒得第五名。25歲的葛曼棋，今屆賽事狀態大勇，初賽已跑出個人今季最佳的11.17秒，以首名成績晉級，決賽她再度展現強勢奪金，向來表情多多的她，賽後激動雙手握拳大叫慶祝。

女子100米短跑決賽，中國的葛曼棋以11.23秒勝出。（新華社）

19:50 男子撐竿跳決賽，世錦賽亞軍、「菲律賓鳥人」蔡華強（Ernest John Obiena）以5.9米大熱封王，並刷新亞運紀錄，為菲律賓贏得今屆第一金。中國的黄博凱、沙特阿拉伯的Hussain Al-Hizam分獲銀、銅牌。

杭州亞運男子撐竿跳決賽，「菲律賓鳥人」蔡華強（Ernest John Obiena）以5.9米大熱封王，並刷新亞運紀錄，為菲律賓贏得今屆第一金。（路透社）

乒乓球

20:00 混雙決賽兩對中國組合內戰，孫穎莎／王楚欽以局數4：1擊敗王藝迪／林高遠，贏得金牌。

跳水

19:30 男子雙人3米彈板，中國選手嚴思宇、何超獲金，總分為422.55分。韓國組合李在炅、禹河覽以393分獲銀牌，馬來西亞組合以380.22分奪銅。

17:30 女子雙人10米高台跳水，中國的全紅嬋、陳芋汐以375.30分贏得金牌，足足較亞軍日本組合多超過85分。銅牌由馬來西亞組合獲得。

女子雙人10米高台跳水，中國的全紅嬋、陳芋汐以375.30分贏得金牌。（新華社）

舉重

17:20 女子49公斤級，朝鮮的李盛金在挺舉舉起破世界紀錄的124，加上抓舉的92，總成績以216贏得金牌，她的總成績也是破世績。中國的蔣惠花以213得銀牌。

羽毛球

14:45 女團4強，中國以場數贏日本3：1，晉身決賽。第一場女單，中國的陳雨菲以盤數2：1的21：19、12：21、21：15擊敗大堀彩。第二場女雙，日本的松山奈未/志田千陽搶平，她們以盤數2：1的19：21、21：9、21：17反勝陳清晨/賈一凡，場數追成1：1。

第三場女單，中國的何冰嬌直落兩局21：12及21：14贏仁平菜月。在第四場女雙，張殊賢/鄭雨直落兩局21：19 及21：13贏福島由紀/筱谷菜留。中國晉級後，將會在決賽對韓國。

網球

13:58 男單決賽，中國代表張之臻以6：4、7：6直落兩盤擊敗日本選手綿貫陽介，中國時隔29年再在亞運舞台贏得男單金牌。上一次贏得男單的中國選手是潘兵，他在1990及1994年兩屆亞運贏得網球男單冠軍。

張之臻為中國贏得男單冠軍。（路透社）

射擊

12:05 混合團體10米氣手槍決賽，由張博文、姜冉馨組成的中國隊以16：14勝出，贏得金牌，印度隊得銀牌，伊朗隊和南韓隊取得銅牌。

三項鐵人

11:00 三項鐵人女子個人決賽，日本選手高橋侑子以2小時01分04秒的奪得冠軍，中國選手林鑫瑜及楊一凡分別獲得亞軍、季軍。香港代表彭詩雅以2小時04分28秒排第6位。

田徑

10:00 女子100米欄初賽第二組，中國「田徑女神」吳艷妮跑出12.8秒，以小組首名取得大Q晉級決賽。香港代表呂麗瑤在同一小組跑出13.24秒，排小組第4名，獲得細q晉級決賽。

吳艷妮（左）排第9線道出賽。（新華社）

吳艷妮與呂麗瑤擁抱。（楊宇翹攝）

9月29日重點戰報

電競

20:29 《英雄聯盟》決賽，金牌大熱韓國面對中華台北，韓國首戰獲勝後，第二局初段中華台北一度佔優，但戰事一久韓國發揮實力，中段已後上反超前，終再贏一局，以2：0獲勝，順利獲得金牌。中華台北得銀牌，中國較早前已勝出銅牌戰，擊敗越南獲得銅牌。

韓國在英雄聯盟決賽贏中華台北，大熱封王。（杭州亞運共享圖片）

游泳

19:35 游泳館最後一天賽事，再有7項決賽上演。中國四大星將張雨霏、覃海洋、李冰潔和徐嘉余繼續閃耀，頭4項決賽中國泳手全數摘金。

女子50米蝶泳決賽，張雨霏以25.10秒新亞運紀錄再奪一金，也是中國代表團今屆第99面金牌；張雨霏今屆賽事已獲得100米及200米蝶泳、50米自由泳、女子4X100米自由泳接力、男女混合4X100米混合泳接力金牌，連同50米蝶泳，今屆個人獨得6面金牌；另一中國泳將余依婷以25.71秒摘銀，日本泳手池江璃花子以26.02秒得銅牌，是她今屆亞運首面個人賽獎牌。

「中國蛙王」覃海洋在男子50米蛙泳封王，為中國代表團今屆第100面金牌，也是他在今屆賽事個人第5金，連同200米混合泳銀牌，覃海洋同樣獲得6面杭州亞運獎牌。這位今屆亞運中國代表團開幕禮持旗手，以26.35秒在50蛙再奪一金，另一中國泳將孫佳俊以26.92秒得銀牌。

女子800米自由泳決賽，李冰潔以8分20.01秒奪金，這位中長距離好手今屆在400米、800米、1500米自由泳以及女子4X100米自由泳接力、4X200米自由泳接力共獲5金，並在200米自由泳獲得銀牌；日本的小堀倭加獲800自銀牌，中國另一泳手楊佩琪得銅。

男子200米背泳決賽，中國的徐嘉余以1分55.37秒奪金，韓國的李周浩、日本的竹原秀一分獲銀、銅牌。徐嘉余在今屆亞運包辦50米、100米及200米背泳金牌；連同男子4X100米混合泳接力、男女混合4X100米混合泳接力，今屆參加5項賽事全數摘金。

男子400米自由泳決賽，韓國泳手金禹旻以3分44.36秒獲得金牌，中國的潘展樂摘銀，亦是這位中國泳將在今屆賽事第7面獎牌，他共獲3金3銀1銅。

男子200米蝶泳決賽，日本泳手本多灯以1分53.15秒刷新亞運紀錄奪金，「台灣蝶王」王冠閎得銀牌，是中華台北今屆賽事首面游泳獎牌，中國的陳俊兒得銅牌。

女子4X100米混合泳接力，日本隊獲得金牌、韓國隊得銀牌，第三名觸池的新加坡因犯規被取消資格，原本排第四位的香港隊，遞補獲得第三名。何詩蓓在今屆參加7項賽事，共獲2金1銀3銅共6面獎牌，創下香港運動員單屆亞運賽事最多獎牌紀錄。

電競

16:09 英雄聯盟季軍戰，中國對越南。越南入局快，首戰先拔頭籌。中國在第二局追成1：1。在三局兩勝制下，中國在第三局取勝，以2：1反勝越南，贏得銅牌。

體操

16:52 男子雙槓決賽，中國選手鄒敬園以15.933分摘得金牌，兩位日本選手北園丈琉及谷川翔分別得銀牌及銅牌。

16:15 女子平衡木決賽，日本選手岡村真以13.966分贏得金牌，中國的唐茜靖以13.733獲銀牌，中華台北的丁華恬以13.3分獲銅牌。

15:45 男子跳馬決賽，日本的谷川航以15.016分贏金牌，伊朗及馬來西亞選手分別得亞軍及季軍。香港的吳家褀以13.8分排第7名。

網球

14:00 女單決賽上演中國打吡，頭號種子鄭欽文以6：2及6：4擊敗二號種子朱琳，贏得金牌。

12:05 男雙決賽，中華台北的許育修/莊吉生以兩盤6：4擊敗印度組合，贏得中華台北史上首面網球男雙金牌，也是中華台北今屆第5金。

許育修/莊吉生贏得男雙金牌。（路透社）

三項鐵人

12:00 三項鐵人男子個人決賽，日本選手包辦頭兩名。新名健二以1小時50分54秒得金牌，小田倉真慢不足1分鐘，以1小時51分49秒得銀牌，哈薩克選手獲得銅牌。香港代表伍泰龍排第5位，另一港將奧斯卡就未能完賽。

射擊

11:10 女子10米氣手槍團體決賽，由趙楠、李雪、姜冉馨組成的中國隊以1736的總分奪金並刷新亞運紀錄，印度隊和中華台北隊分別獲得銀、銅牌。

競步

09:15 女子20公里競步，也是由中國選手包攬前兩名，楊家玉以1小時30分03秒壓過隊友馬振霞得金牌，後者慢1秒衝線得銀牌。日本的藤井菜菜子就獲銅牌。香港代表程小雅以1小時43分27秒排第6名。

杭州亞運｜女子競步最激追逐戰 楊家玉被踩甩鞋再壓線反超贏1秒

楊家玉快馬振霞一步衝線。（路透社）

09:00 男子20公里競步，中國選手張俊以1小時23分奪得金牌，另一位中國代表王朝朝慢1分08秒獲得銀牌，日本選手村山裕太郎獲得銅牌。香港代表錢文傑以1小時37分43秒排第10名。

9月28日重點戰報

圍棋

17:45 圍棋男子個人賽決賽，中華台北的許皓鈜擊敗中國的柯潔得金牌。

網球

17:02 女單決賽將會是中國打吡戰，包攬金、銀牌。在今日的兩場女單4強，頭號種子鄭欽文以6：1、6：7及6：3盤數以2：1擊敗菲律賓球手。另一4強，2號種子朱琳在先輸4：6後連勝6：0及6：1，以2：1淘汰日本球手加治遙。

體操

17:58 男子吊環決賽，中國的蘭星宇以15.433分大幅拋離其他選手奪金，越南的阮文慶風以14.6分得亞軍，日本的谷川航以14.3得銅牌。香港的吳翹充以13.966分排第8名完成。

17:57 女子高低杠決賽，朝鮮的安昌玉以14.266分贏得冠軍，日本的芹田未果子及中國的左彤分別得銀牌及銅牌。

17:15 男子鞍馬決賽，中華台北的李智凱以15.5分得金牌，日本的津村涼太以15.166分得銀牌，哈薩克的選手得銅牌。

16:05 體操女子跳馬決賽，48歲的烏茲別克「體操媽媽」舒素雲天娜得13.383分排第4名，無緣獎牌。頭兩名由朝鮮運動員包辦，安昌玉以14.049分摘金，金善香以13.6分得亞軍。銅牌由中國的虞琳敏贏得。

15:50 男子自由體操，韓國選手金漢率獲得金牌，中國選手張博恒和林超攀分別獲得銀牌、銅牌。

電競

15:30 英雄聯盟另一場4強，中華台北直落贏越南2：0打入決賽，將會跟韓國爭冠軍。

10:45 備受矚目的英雄聯盟4強中韓大戰，被視為提早上演的決賽，韓國以直落兩局淘汰中國。

在第一局，韓國以兩人為代價拿下巴龍後乘勢中路突破，擊敗中國，先拔頭籌。在第二局，中國初段佔優，但韓國沒有自亂陣腳，穩住經濟，逆轉形勢勝出。

武術

12:00 散打男子75公斤級決賽，澳門代表蔡飛龍不敵伊朗的選手得銀牌。這是澳門今屆亞運的第4面獎牌。

11:45 散打男子60公斤級決賽，中國選手王雪濤摘得金牌；散打男子70公斤級決賽，中國選手何烽贏得冠軍。

10:20 散打女子52公斤級，中國的李玥瑤奪得冠軍；散打女子60公斤級決賽，中國選手吳曉微奪得冠軍。

9月27日重點戰報

足球

21:30 男子足球16強賽事，中國對卡塔爾，戴偉浚正選上陣，開賽僅3分鐘國足已先開紀錄——戴偉浚中場妙傳右路，方昊接應後傳中，陶強龍門前射入，上半場完結中國1：0領先。雙方下半場均無入球，中國以1：0擊敗卡塔爾晉級，8強對手是5：1大勝吉爾吉斯的韓國。香港亦以1：0力壓巴勒斯坦出線，8強對手為早前2：0擊敗泰國的伊朗。

杭州亞運．男子足球中國對卡塔爾︱陶強龍為中國先開紀錄，他已攻入今屆賽事個人第三球。（直播截圖）

游泳

21:00 第4個比賽日7項決賽，中國泳手再添4金3銀2銅，「蝶后」張雨霏在女子100米蝶泳先拔頭籌，以55.86秒封后，刷新亞運紀錄，亦繼100米蝶泳及4X100米自由泳接力後，贏得今屆賽事第三金，另一中國泳手王一淳摘銅。男子100米蝶泳則由日本泳手松元克央以51.13秒封王，中國的王長浩得銀牌。

女子100米背泳決賽，中國泳手萬樂天、汪雪兒包辦金、銀牌，香港泳手歐鎧淳得第四名。男子200米自由泳決賽，韓國泳手黃宣優以1分44.40秒新亞運紀錄奪金，中國的潘展樂得銀牌。

女子100米蛙泳，日本泳手青木玲緒樹、鈴木聰美包辦金、銀牌，中國的楊暢得銅牌；女子400米個人混合泳，中國的余依婷以4分35.44秒，以0.21秒力壓日本泳手谷川亞華葉摘金。男女混合4X100米混合泳接力，中國隊以3分37.73秒勝出，力壓日本及韓國，兼打破亞洲紀錄。

杭州亞運｜中國混合游泳接力破亞洲紀錄奪金 離世界紀錄僅0.15秒

沙灘排球

16:30 沙灘排球女子決賽，中國隊的薛晨/夏欣怡以2：0擊敗日本隊的石井三木/溝江明香奪得冠軍，兩局比數分別是21：11及21：13。

武術

15:55 武術男子刀術、棍術全能決賽，中國選手常志昭奪得冠軍，新加坡選手獲亞軍，印尼選手獲季軍。

射擊

15:50 射擊女子雙向飛碟個人決賽，中國選手江伊婷以總分57分打破亞運紀錄贏得金牌，高金梅取得銀牌，哈薩克選手取得銅牌。

15:25 射擊女子25米手槍個人決賽，中國選手劉銳奪得金牌，並以38分刷新亞運會紀錄，印度選手和南韓選手分別取得銀牌、銅牌。

劉鋭（中）獲女子25米手槍金牌。（新華社）

14:30 射擊男子雙向飛碟團體賽，由韓旭、劉疆馳、吳雲軒組成的中國隊以總分362分排名第一獲金牌，卡塔爾隊獲銀牌，印度隊獲銅牌。

帆船

14:00 帆船項目今日誕生6面金牌，其中中國贏得3金1銀。在男子水翼帆板-iQFoil級，中國的畢焜力壓韓國的李泰勳得冠軍，香港的鄭清然摘銅。 鄭清然賽後說：「可以站到頒獎台上，但是比賽中間的表現不是那麼好，覺得有一點可惜，但是能拿到第三名也是很開心的。」

在女子水翼帆板-iQFoil級，中國選手黃先婷奪冠，香港的馬君正得銀牌，泰國選手得季軍。

在女子風箏板，中國的陳靜樂得金牌，泰國及韓國選手分別得銀牌及銅牌。至於男子風箏板，冠軍屬於新加坡的墨士廉，中國的張浩然得銀牌。

滑板

15:45 滑板男子街式決賽，中國的16歲選手張杰以231.14分贏得金牌，另一中國選手蘇建軍以195.73分得季軍，印尼選手就得銀牌。

11:30 滑板女子街式（街道賽）決賽，由中國運動員包攬金、銀牌。13歲的崔宸曦以242.62分贏得冠軍，而18歲的曾文蕙則以236.61分得亞軍，日本的伊藤美優就以221.59分摘銅。崔宸曦是今屆中國亞運代表團最年輕的選手，她也成為中國史上最年輕的亞運金牌得主。

崔宸曦（中）及曾文蕙（左）贏得金牌及銀牌。（杭州亞運共享圖片）

9月26日重點戰報

游泳：

21:01 中國泳將首兩個比賽日狂掃11金，第3個比賽日6項決賽，主場泳手再添4金3銀1銅。

女子100米自由泳決賽，香港泳手何詩蓓以新亞洲紀錄封后，中國泳手楊浚瑄、程玉潔分獲銀、銅牌；男子400米個人混合泳決賽，中國「人氣男神」汪順得第三，冠軍是日本泳手本多燈，前世界冠軍瀨户大也得銀牌。

中國泳手頭兩項決賽失利，餘下四項均順利勝出：女子200米背泳決賽，彭旭瑋、柳雅欣包辦金、銀牌；男子1500米自由泳決賽，中國的費立緯力壓日韓泳手，奪得金牌；女子400米自由泳李冰潔以4分01.96秒新亞運紀錄封后，另一中國泳手馬永慧得銀牌，這是21歲的李冰潔今屆個人第三金。男子4x100米混合泳接力，中國隊游出3分27.01新亞洲紀錄，力壓韓國和日本贏得金牌。

電競：

19:59 電子競技首度成為亞運正式比賽項目，《王者榮耀》亞運版本項目決賽中由中國對馬來西亞，結果中國隊在兩場賽事以相當輕鬆姿態大比數擊敗對手，大分2：0封王，奪得亞運史上首面電競金牌。

中國隊在《王者榮耀》亞運版本項目決賽擊敗馬來西亞，贏得亞運史上首面電競金牌。（杭州亞運官網）

乒乓球：

19:00 乒乓球男子團體決賽，由中國對韓國。打頭陣的韓將林鍾勳，雖曾在局數1：1追平王楚欽，但還是被中國球手以11：5、12：10連下兩城，以3：1勝出。緊接出場的樊振東和馬龍，均順利直落3局擊敗對手，中國以大分3：0挫韓國奪得金牌，寫下亞運8連冠，也是歷來在亞運第11次男團封王。

杭州亞運｜中國乒乓男團八連冠 老將馬龍：應該是我最後一次參加

體操：

18:03 體操男子個人全能，中國的張博恒以總分89.299奪得金牌，日本的北園丈琉及另一位中國選手蘭星宇分別得亞軍及季軍。

武術：

17:10 女子南拳南刀全能，中國選手陳惠穎以19.59分奪得金牌，力壓馬來西亞的陳昌敏及烏茲別克的選手。香港的何健欣得第5名。

男子南拳南棍全能，澳門代表黃俊華以19.463分得銅牌，冠、亞軍分別由印尼及韓國選手贏得。這是澳門今屆亞運第3面獎牌，全來自武術項目，之前澳門有李禕在女子長拳封后，另外宋子君在男子長拳得銅牌。

黃俊華賽後說：「獲得獎牌的三位運動員年級相對都比較大。我今年已經算32歲了，所以這一屆比賽將是我參加的最後一屆，能夠在我運動生涯中後期在家門口拿到一枚獎牌，這對我來說是一件非常值得自豪的事情。」

黃俊華為澳門摘銅。（杭州亞運共享圖片）

場地單車：

17:05 女子團體競速賽決賽，由郭裕芳、鮑珊菊、苑麗穎和蔣雨露組成的中國隊在決賽以46.376秒奪得金牌，韓國和馬來西亞分獲銀、銅牌。

乒乓球：

16:50 今日下午舉行的乒乓球女團決賽，由中國對日本。在第一場，世界排名第一的中國球手孫穎莎面對早田希娜，先贏11：6及12：10，雖然之後失一局8：11，但再贏多局11：9，以3：1取勝，中國隊先拔頭籌。

中國球手孫穎莎。（杭州亞運共享圖片）

在第二場，中國的陳夢與日本的平野美宇激戰5局，陳夢先勝12：10，接着平野連取兩局11：8及11：7超前，但陳夢最終贏多兩局11：8及11：5，以3：2險勝，中國隊領先場數2：0。

在第三場，日本的張本美和先聲奪人，先贏11：6領先，但中國的王曼昱站穩陣腳，連贏11：4、11：7及13：11，反勝3：1。中國以場數3：0擊敗日本，贏得女團冠軍，亞運5連冠。

中國乒乓女團贏得冠軍。（路透社）

射擊：

13：32 射擊混合團體10米氣步槍決賽，中國組合黃雨婷/盛李豪奪冠，黃雨婷贏得今屆個人第3金，盛李豪亦拿到個人今屆第2金。其中黃雨婷目前只有17歲，目前還在讀高二。

盛李豪/黃雨婷在射擊混合團體10米氣步槍決賽奪冠。（新華社）

9月25日重點戰報

游泳：

20：54 中國泳將繼首個比賽日盡攬7項決賽金牌後，次日賽事7項決賽中再獲4面金牌，男子50米背泳，徐嘉余、王谷開來包辦金、銀牌；汪雪兒、萬樂天則在女子50米背泳奪金、銀牌；新一代「蛙王」覃海洋以57.76秒新亞運紀錄贏得100米蛙泳金牌，中國另一泳手閆子貝獲銀牌；200米女子個人混合泳，余依婷游出2分07.75秒新亞運紀錄奪金，2012倫敦奧運雙金得主葉詩文憑後勁追上其他對手，獲得銀牌。

韓國泳手池裕燦率先打破中國隊在游泳館的壟斷，在男子50米自由泳決賽贏得金牌，他獲勝後相當激動。（杭州亞運官網）

中國在3項賽事失落金牌，韓國泳手池裕燦率先打破中國隊在游泳館的壟斷，在男子50米自由泳決賽以21.72秒率先觸池，兼打破亞運紀錄奪金，香港泳手何甄陶以21.87秒獲銀牌，中國泳手潘展樂以21.92秒得季軍。

女子200米自由泳決賽，香港泳手何詩蓓以由頭帶到尾姿態輕鬆摘冠，以1分54.12秒刷新亞運紀錄，兩名中國泳手李冰潔、柳雅欣分獲銀、銅牌。

男子4x200米自由泳接力賽事，由梁才勳、李昊峻、金禹旻、黃宣優組成的韓國隊，游出7分01.73秒亞洲新紀錄封王。（杭州亞運官網）

男子4x200米自由泳接力賽事，由梁才勳、李昊峻、金禹旻、黃宣優組成的韓國隊，游出7分01.73秒亞洲新紀錄封王，中國以1.47秒之差得銀牌，日本隊以7分06.29秒獲銅牌。

排球：

20：30 日本男排在亞洲水平頂尖，惟今屆亞運與男排世界盃賽事「撞期」下，這支目前世界排名第5的球隊僅派出「二軍」參賽；他們派出副選參賽仍晉身準決賽，惟4強以局數0：3不敵中國。中國男排繼2006年多哈亞運獲得銀牌後，時隔17年重返亞運決賽，明晚將與上屆冠軍伊朗爭奪金牌。

乒乓球：

20：00 由樊振東、王楚欽、馬龍組成的中國隊，在男子團體準決賽面對中華台北，3位球手均直落3局擊敗對手，大分3：0順利晉身決賽；另一場準決賽，韓國以相同比數擊退伊朗，韓國將與中國爭奪金牌。同日較早前，中國隊在女子團體準決賽擊敗泰國晉級，將與力壓韓國出線的日本隊爭金。

體操：

19：30 由張欣怡、左彤、章瑾、虞琳敏、唐茜靖組成的中國女子體操隊，以161.896分名列第一，力壓得157.229分的日本，及得156.829分的朝鮮。順利贏得女子團體金牌。

第六次代表祖國烏茲別克參加亞運的「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），今屆只參加女子跳馬一項，她在初賽獲12.949分，以第五名成績晉級9月28日上演的決賽。

杭州亞運︱中國贏得體操女子團體金牌。（杭州亞運官網）

滑板：

14:15 男子滑板碗池（公園賽）決賽，中國的陳燁以84.41分封王，永原悠路及笹岡建介兩位日本選手分別得亞軍及季軍。

13:00 女子滑板碗池（公園賽）決賽，15歲的日本選手草木比奈野靠第3輪取得88.87分，力壓中國的李玉娟及毛嘉思奪冠。至於今屆亞運最年輕的運動員、9歲的菲律賓選手艾莉嘉度（Mazel Paris Alegado）就以第7名完成。

射擊：

12:40 男子10米氣步槍個人，中國選手盛李豪在決賽獲得253.3分，打破由余浩楠保持的252.8分的世界紀錄，力壓韓國及印度選手贏得冠軍。

中國選手盛李豪（中）。（杭州亞運共享圖片）

賽艇：

12:00 賽艇今日決出7面金牌，中國隊贏得5金2銀，總計兩日賽艇成績，中國隊得到11金2銀。

在男子單人雙槳A組決賽，中國隊的張亮以6分57.06秒贏得金牌，這是他今屆的第二金。他在昨日與隊友贏得男子雙人雙槳冠軍。張亮是繼射擊選手黃雨婷後，第二位獲得兩枚杭州亞運金牌的中國運動員。

此外，中國組合崔曉桐/呂揚/張靈/陳雲霞在女子四人雙槳決賽中奪冠。她們成為中國賽艇隊首個集奧運、世錦賽、世界盃總決賽、亞運和全運冠軍的「全滿貫」組合。

游泳：

11:45 男子100米蛙泳初賽上，亞洲紀錄保持者、中國「蛙王」覃海洋將原由日本選手保持的亞運紀錄打破，以58.35秒的成績首名晉級決賽。

武術：

09:50 女子長拳決賽，澳門代表李禕以9.786分贏得金牌，這是澳門今屆的首面金牌。

李禕在女子長拳摘金，為澳門今屆第一金。（葉詩敏攝）

9月24日重點戰報

游泳：游泳賽事展開，首個比賽日中國泳手狂掃獎牌，6項個人賽事及一項接力全數摘金，當中4項個人賽更包辦金銀牌。

19：30 中國「蝶后」張雨霏在女子200米蝶泳以2分05.57秒新亞運紀錄摘金，隊友俞李妍獲銀牌。

19：38 男子200米個人混合泳決賽，中國泳手汪順游出新亞洲紀錄1分54.62秒贏下金牌，另一中國泳將覃海洋以1分57.41秒得銀，日本名將瀨戶大也僅獲銅牌。

19：45 女子1500米自由泳，中國隊同樣包辦金銀牌，李冰潔游出15分51.18秒亞運新紀錄，高唯中獲銀牌。

20：26 男子100米自由泳中國的潘展樂以46.97秒新亞洲紀錄奪金，另一中國泳手王浩宇則以48.02秒獲銀牌。

20：32 女子50米蛙泳決賽，中國的唐錢婷以29.96秒贏得金牌，日本的鈴木聰美獲銀牌，香港泳手何詩蓓在這個非主項仍獲一面銅牌。

20：47 男子100米背泳決賽，中國泳手徐嘉余以52.23新亞運紀錄奪金，日本泳將入江陵介以53.46秒得銀牌。

21：11 女子4x100米自由泳接力，中國隊在張雨霏領軍下以3分33.96秒刷新亞運紀錄，贏得金牌，池江璃花子游第三棒的日本隊得銀牌，香港隊亦在何詩蓓壓陣下獲得銅牌。

體操：

19：00 男子體操團體賽，林超攀、蕭若騰、張博恒、鄒敬園和蘭星宇組成的中國隊，以總分262.025分贏得金牌，日本隊以258.628奪銀，中華台北隊以244.760分獲銅牌。

柔道：

17:50 日本代表團贏得今屆首金，角田夏實在柔道女子48公斤級決賽擊敗哈薩克的對手封后。

17:02 中華台北代表團贏得今屆亞運第一金。「柔道男神」楊勇緯在柔道男子60公斤級決賽，擊敗頭號種子、世界排名第3的南韓選手李夏林，成為中華台北史上首位贏得亞運金牌的柔道運動員。

武術：

17:00 中國隊的童心贏得女子太極拳太極劍全能金牌。直至傍晚，中國以12金2銀2銅排獎牌榜首位。

現代五項：

12:50 現代五項女子團體比賽，由張明煜、邊雨霏、鐘秀婷、謝林芝組成的中國隊獲得金牌。日本和韓國分別得獲銀牌、銅牌。在個人賽方面，中國得金牌及銅牌，張明煜奪得冠軍，而邊雨霏得季軍，而韓國的金善祐得亞軍。

射擊：

12:20 女子10米氣步槍個人決賽，中國選手黃雨婷奪得金牌，另一位中國代表韓佳予得銀牌。黃雨婷造出252.7分的破亞運紀錄成績封后，韓佳予就得251.3分，印度選手得季軍。17歲的黃雨婷一日內贏兩面金牌，她今早先在女子10米氣步槍團體賽與隊友贏得冠軍。

黃雨婷在射擊一日贏兩面金牌。（新華社）

賽艇：

11:39 男子八人單槳有舵手A組決賽，由李文雷、陳弦峰、徐橋、呂毅、冀高星、蔡鵬鵬、倪旭林、聶毅德、梁偉雄組成的中國隊，以5分40.17秒贏得金牌，擊敗印度及印尼封王。這是中國代表團在今屆亞洲的第8面金牌。今日賽艇決出7面金牌，其中6面由中國隊贏得，餘下一面則是港隊的囊中物。在上午，中國贏得8面金牌。

游泳：

11:25 中國泳手唐錢婷打破女子50米蛙泳亞洲紀錄。在今早的杭州亞運女子50米蛙泳初賽中，唐錢婷以29.92刷新了自己保持的亞洲紀錄。

賽艇：

11:10 女子四人單槳無舵手A組決賽，中國隊的張書賢、劉曉鑫、王子鳳、徐星葉以6分42.03秒贏得金牌，日本慢5.01秒得銀牌，越南得季軍。這是中國隊在今屆的第7面金牌。

10:43 男子雙人雙槳A組決賽中，中國組合劉治宇/張亮贏得金牌，這是中國賽艇隊今屆第4面金牌，也是中國代表團的第六金。劉治宇/張亮以6分21.54秒首先衝線，烏茲別克隊慢4.71秒得亞軍，印尼獲季軍。

10:15 賽艇女子雙人雙槳A組決賽中，中國組合魯詩雨/沈雙美以7分03.41秒贏得金牌，伊朗及泰國分別得銀牌及銅牌。魯詩雨/沈雙美領先伊朗隊13.67秒衝線，優勢非常大。這是中國代表團在今屆的第五金，也是中國在賽艇項目的今屆的第三金。

武術：

10:00 男子長拳決賽，中國的孫培原以9.84分贏得金牌，這是中國代表隊在今屆亞洲的第4面金牌。中國隊在一小時內贏得四金！印尼選手得銀牌，澳門的宋子君則以9.76分贏得銅牌，奪得澳門代表團今屆第一面獎牌。

杭州亞運｜澳門早過香港奪首面獎牌 宋子君男子長拳奪銅

孫培原贏得男子長拳冠軍。（葉詩敏攝）

射擊：

09:50 女子10米氣步槍團體決賽，中國代表韓佳予、黃雨婷、王芝琳以總成績1896.6奪得冠軍，同時打破亞洲紀錄。

韓佳予（左）、黃雨婷、王芝琳贏得女子10米氣步槍團體金牌。（新華社）

賽艇：

09:50 賽艇男子羽量級雙人雙槳A組決賽，范俊杰/孫滿為中國贏得金牌。

09:20 杭州亞運第一面金牌在今早9時多在賽艇項目中誕生，中國隊的鄒佳琪/邱秀萍在女子羽量級雙人雙槳A組決賽首先衝線，贏得今屆亞運首面金牌。這個也今屆第一個決出獎牌的項目。

杭州亞運第一金｜中國首金誕生！鄒佳琪/邱秀萍賽艇雙人雙槳封后

鄒佳琪/邱秀萍贏得今屆首金。（林靄怡攝）

9月22日重點戰報

女子足球：

21:00 小組賽第1輪中國女足主場迎戰蒙古女足。中國女足有王霜獨建五功，加上王珊珊梅開二度、劉艷秋、楊莉娜破門，閆錦錦亦連中兩元，以及烏日古木拉攻入兩球、歐懿垚破門、張馨再梅開二度，最終狂數蒙古女足16：0。

中國隊球員王霜（右）和進球的中國隊球員王珊珊擊掌慶祝。（新華社）

9月21日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對緬甸︱9月21日國足再次登場對緬甸，戴偉浚再度正選上陣。中國隊佔盡優勢，譚龍4分鐘內梅開二度，先後在15分鐘、19分鐘取得入球，王振澳22分鐘擴大比數，加上戴偉浚完半場前的入球，國足半場已遙遙領先4：0。戴偉浚連續兩仗均有入球。下半場中國繼續佔盡上風，惟未能增添紀錄，以4：0勝果完場，並2戰2勝提早出線，晉身16強。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、17-黃嘉輝、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



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杭州亞運9月23日正式開幕，在此之前部分項目已率先展開分組賽或初賽。9月19日為首個比賽日，男子足球分組賽事展開，焦點賽事為戴偉浚有份入選的中國足球代表隊（國足）率先在A組出戰，對手為印度。

9月19日重點戰報

男子足球：

19:25 中國對印度︱中國上半場佔盡上風並由高天意先開紀錄，惟印度完半場前扳平。下半場戴偉浚的入球，加上陶強龍梅開二度及方昊錦上添花，國足以5：1大勝印度。

中國隊正選陣容：1-韓佳奇、2-劉洋、3-蔣聖龍、5-朱辰傑、16-王振澳、11-徐皓陽、14-汪海健、15-高天意、7-陶強龍、8-戴偉浚、10-譚龍



亞運背景：



首屆亞運會1951年在印度新德里舉行，自此成為4年一度亞洲體壇盛事，杭州亞運本在2022年上演，受疫情影響延期一年。今屆為第19屆亞運會，也是繼1990年北京、2010年廣州之後，第三度由中國主辦。



由1978年第8屆亞運開始，近11屆獎牌榜三甲一直由中國、日本及韓國佔據，而中國對上10屆均為榜首。中國在上屆雅加達亞運獲132金92銀65銅，惟仍未及他們在2010廣州亞運時創下的199金119銀98銅共416面獎牌的紀錄。

